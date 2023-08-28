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台中港酒店位於台中梧棲、清水一帶，是海線一帶非常出名的飯店之一， 這裏的設施完善，Spa三溫暖、健身房、哺乳室，特別是親子設施，五樓的fun 世界 絕對可以讓小孩玩的開心。這裏不管是飯店與房間的空間感都很棒。而且附近有還有高美溼地、梧棲漁港、鰲峰山公園等熱門景點，距離台中三井Outlet 也只要車程不到十分鐘就到了，沿著西濱快速公路、國道三號，南北往來也很便利，想找台中海線住宿的朋友可以參考一下。

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地點：台中市梧棲區大智路二段388號

電話：04-2656-8888

自行開車：Google導航輸入台中港酒店即可到達

停車場：台中港酒店有附設免費停車場，開車來很方便住宿期間使用房卡感應即可任意出入很方便

台中港酒店 大廳及商務中心介紹

台中港酒店的大廳，非常的寬敞舒適，白天非常明亮，空間感很棒，使用大量石材及白色地磚，呈現出質感、氣派的一面

因為佔地非常大，所以早餐餐廳，商務中心都安排在一樓，還有個小型的「咖啡廊輕食」，提供輕食、點心、飲料等

商務中心，除了沙發桌椅、雜誌書報、飲水機，還有餅乾茶包免費取用。

也有免費電腦與手機充電站可使用

這台販賣機很不錯，飲料、泡麵、餅乾都有耶，不用出飯店也可以找到東西吃

台中港酒店 房間介紹

這次入住的四人房，房間一樣很寬敞，雖然簡單但也應有盡有

桌上的資料夾也有附近的環境介紹，旅遊景點、在地美食都有!! 雖然現在有google 很方便

但看一看也滿不錯的

除了咖啡包、茶包，也有小點心，滿不錯的

冰箱裏也有飲料，真的給人意外的小驚喜

房內提供小美犀可以播放音樂，妹妹可是玩的不亦樂乎啊，真的是小朋友的最愛

乾濕分離的洗手間！而且還有浴缸呢

盥洗用品很齊全，吹風機風量很大也是女性朋友的福音啊，大加分

台中港酒店 5樓 FUN 世界、三溫暖、健身房

其實當時選擇飯店時，5樓的兒童天地-FUN世界也是我們考慮的重點之一，這裏有露天賽車場及室內玩樂區，寬敞的遊樂空間

可以讓小孩放放電，真的可以讓孩子玩得盡興

FUN世界 開放時間 : 週一 09:00-21:00 週二~週五 13:00-21:00；週六~週日 09:00~22:00

這裏規畫的很棒，一旁也有簡單的零食、飲料、連襪子都有

這裏利用空間打造了戶外的小小賽車場地

非電動的小車車房客可以免費玩，如果是電動車的話要另外付費

爸爸媽媽可以坐在室內透過觀景窗來看小孩玩哦

牆上也有不少可愛的圖案增添歡樂氣氛

接下來看看室內的部份，兒童遊戲室「 FUN世界 」分成小朋友與大人兩個入口，小朋友的入口上方還寫著「台中港商店」

進去就是專屬小孩的生鮮超市兼餐廳，裏面有各種擬真的蔬果玩具。另一邊規畫為球池、小房子跟迷你溜滑梯，適合小小孩玩耍。

充滿藍白球球池！

偉士牌機車、進口跑車、小公車

健身房

5 樓另設有哺乳室，包含：飲水機、紫外線消毒箱、洗手檯、尿布檯…等。空間也很明亮

三溫暖，蒸氣烤箱！

休息室

指定樓層的電梯旁有投幣式的「自助洗衣室」，7-15樓設有飲水機，提供冷熱水，非常方便

附近也有不少小吃美食

台中港酒店 樂滿地自助百匯早餐

早餐在一樓的樂滿地自助百匯餐廳，用餐時間為早上的6:30-10:00。很不錯哦，可以睡的比較晚再來吃

早餐的桌墊用的是這張，上面標記了周邊的旅遊與美食，邊吃邊看邊討論下一個行程也很棒

餐廳一樣也是寬廣、明亮又舒適

中、西式的早餐，琳瑯滿目應有盡有，冷食、熟食、清粥小菜、生菜沙拉，麵包、水果、飲品~~

早上來碗熱呼呼的麵食，暖胃又暖心

清粥小菜的配料也滿豐富的

現煮麵食區可以選擇擔仔麵、乾麵，或是來碗川燙青菜也很健康養生

生菜沙拉區

下次如果有安排台中海線一帶的行程，可以參考一下台中港酒店哦

地址： 台中市梧棲區大智路二段388號

電話： 04-2656-8888

營業時間：08:00-23:00

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