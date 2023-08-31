林口最新親子景點！李科永紀念圖書館，不管室內戶外都好玩，地點就在林口小熊公園旁，這是一座專為兒童打造的圖書館，以兒童的視角打造樂學基地、陽光曬讀庭、共享書房、日光閱讀區等4大閱讀空間，動靜皆宜，挑高二層樓綠建築，大片的落地窗可讓陽光透進來，在充滿綠意盎然的環境下閱讀，超幸福的，戶外有社區運動公園、共融遊戲場，真是假日親子共遊好去處。

新北巿首座兒童專屬圖書館：林口李科永紀念圖書館，光外型就超吸睛的，大膽採用沈穩黑色外觀線條，半圓型玻璃走廊視野極好～

交通便利，除本身附有免費停車場，周邊有許多路邊停車格可以停放車輛。

好特別的設計，中間有一區戶外閱讀空間"陽光曬讀區"，可以在綠色草坪上，恣意享受陽光，還可以一邊閱讀，超棒的空間～影片分享

連中間的走道都擺放各種書籍的"書香坡道"，可以隨處拿取閱讀，超貼心的，還可以欣賞戶外美麗景緻～

好喜歡這裡的空間設計，不管室內室外都好拍～

一樓還有一整排的靠窗座位區可以休憩看書報雜誌。

以及專屬於小朋友的"樂學基地"，透過積木玩樂學習互動閱讀區。影片分享

二樓則有專屬於小朋友的"共享書房"提供多達2萬本的童書可閱讀。

小朋友的平板數位區。

小朋友最愛的數位塗鴉牆。

旁邊就是林口小熊公園共融兒童遊戲場，有攀岩、磨石滑梯、攀爬架、鞦韆、跳樁、山洞等可以遊玩。

炎炎夏日，不知去那的，推薦林口最新李科永紀念圖書館，可以讓你在冷氣房內閱讀，還能欣賞戶外綠地，成為假日親子共遊好去處。

周邊美食：老皮牛肉麵

周邊美食：福圈咖啡早午餐

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李科永紀念圖書館：林口新北市林口區公園路192號；營業時間：星期二～六08:30-21:00（周四公休）；星期日一08:30-17:00

老皮牛肉麵華亞店：桃園市龜山區文化三路638號；營業時間：11:00-14:00；17:00-20:30（周一公休）

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