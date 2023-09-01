『凱悅YES KTV基隆店』位在基隆廟口夜市旁，地點非常好，來『凱悅YES KTV基隆店』唱歌車子可以停在基隆東岸廣場停車場，過馬路就到店，交通便利，最近天氣太熱，不然就是下大雨，找個室內可以娛樂老少咸宜的地方唱歌是不錯的選擇

『凱悅YES KTV基隆店』是24小時營業，隨時想唱歌都可以來，一樓是接待處，2樓以上才有包廂

先來看看我們的影片

一樓有服務人員接待，開一張單子給我們告知包廂號碼就可以到2樓搭電梯上樓

可以申辦會員集點，可網路先試算消費，但還是以現場的價格為主，有些時段是有折扣或更優惠，會員也有打折

消費試算：『凱悅YES KTV』

會員集點還可以換贈品

一樓還有造景可以拍照，好像星光大道喔~~

我們到了三樓電梯門一打開，服務人員就鞠躬迎接，受寵若驚，離開時也是很有禮貌親切

包廂內有電話有需要可以打電話給服務人員

『凱悅YES KTV基隆店』有小包廂、中包廂、大包廂、特大包廂，我們今天體驗的是大包廂

可以容納8~12人，後來朋友們進來了也不覺得擁擠

寬廣的空間，柔軟舒適的沙發，讓你可以坐著唱、站著唱或是要邊跳邊唱都可以，超放鬆

包廂內也有很多情境可以選擇，我們一開始是明亮，後來試了一下熱舞和星光，絢麗的魔球閃爍著，可樂馬上就愛上了，一直叫我關燈

我們另外參觀了中包廂和特大包廂，本來想看看適合情侶3人以下的小包廂，但裡面有顧客我就沒參觀了

超大包廂可容納12~25人可以開趴了

重金打造65吋電視超震撼

每間包廂風格不太一樣，2樓的包廂是沒有洗手間，3樓以上才有獨立廁所在包廂內

包廂內有插座、USB插座，讓我們可以盡情的錄影拍照不怕手機沒電，加分加分

我們一進來服務人員就幫我們倒上熱茶和準備喉嚨，K歌很需要

日本進口的麥克風音質很好，加上海綿套還是收音極佳，不會有雜音

菜單裡有電腦點歌技法，介面清楚很容易操作，也可以用手機點歌

手寫點歌也很快速

現在當紅金智秀- 花(FLOWER)也有，可樂當場就跳起來

今天我突然覺得上幼兒園兒歌不會半首，現在紅的歌曲都會，抖音上的也很會跳，今天根本是可樂的主場

我們好像多帶一個人來搶麥克風了

不敗的學貓叫或是先前很紅的花園種花都可以選到，太high了

若是要找抖音的歌可以選排行金榜-華夏歌曲

除了很high的歌之外，可樂也是會含情脈脈的唱當年很紅陳情令的主題曲"無羈"雖然咬字不清，但節奏還跟著上，每次到KTV必點

『凱悅YES KTV』裡還有許多陸劇裡很紅的像是蒼蘭訣、三生三世、蘭陵王...等大家看喜歡什麼就找找，有意外的驚喜

不單只是年輕人，像是懷舊歌曲、情歌對唱、國語、台語通通有

包廂內有手搖鈴可以助興，邊唱邊跳超high

唱歌有補充能量才有力氣，看看『凱悅YES KTV基隆店』的菜單，菜多到有選擇障礙了

酒單(未滿18歲禁止飲酒，酒後禁止開車)

上樓前看到"被KTV耽誤的牛肉麵"就覺得這一定必點

6.7塊牛肉，帶點筋肉，軟中帶有嚼勁，麵條是拉麵那種，泡了一些也不會軟爛

熱炒，經典5菜1125元，尊爵7菜1525元，還會送一壺飲料

我們很認真的給他點起來

油雞、塔香螺肉、薑絲大腸、蒜苗鹹豬肉、培根高麗菜、三杯中卷、蛤蜊湯..等

這一篇真的不是食記，KTV裡就是那麼多餐點可以點

像是塔香螺肉、薑絲大腸、蒜苗鹹豬肉、三杯中卷，都是很重口味的，很好下酒

菜式中：三杯中卷、鳳梨蝦球、酒蒸蛤蜊、歡樂炸物拼盤都是很熱門的菜之一

我們有帶小朋友所以還是點了一些小孩可以吃的，像是牛肉麵、高麗菜、油雞、蛤蜊湯..等，簡直像是到了餐廳

點熱炒類有送一壺飲料：我們選了澎大海唱歌必備

這裡的炸物拼盤很熱門，我們因為點了很多菜了，就小點了份量比較少的"鹹酥雞組合"

裡面有玉米布丁、鹹酥雞、爆米花、甜不辣..等，味道也是不錯，好涮嘴

櫻花蝦炒飯附贈一杯歡樂杯(紅茶、奶茶、可樂、雪碧、美粒果任選一)

炒飯粒粒分明，鬆軟口感，帶有櫻花蝦的鮮味，還不錯

櫻花蝦炒飯附贈的飲料，我當然是選奶茶囉～~甜蜜好喝

金鑽心戀是單點的有鳳梨+高麗菜+檸檬+蜂蜜，現榨果汁，沒有喝出高麗菜味，酸甜好喝，補充滿滿維他命C

也幫可樂點了一杯西瓜汁，清涼解渴

唱到了中午high咖可樂終於坐下來補充能量了

趁這時候，小可姐姐立馬拿下麥克風唱個高興，不然可樂一直霸佔著麥克風

這裡的餐點中西式都有，也有披薩可以選，選擇很多，唱歌一整天也不會餓到

後來海綿飽飽來了，我們訂的大包廂，進了那麼多人還是很寬敞，人多比較好玩，趕快揪朋友來高歌一曲吧

地址：基隆市仁愛區仁二路230號

電話：02-2422-8999

24小時營業

粉絲團：『凱悅YES KTV』

官網：『凱悅YES KTV』

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