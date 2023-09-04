2023【米其林必比登美食】入選名單出爐，精選共139家國民美食推薦

2023年度【米其林必比登】名單已出爐，這越來越具影響力的美食指標不僅給予高級餐廳肯定，更讓你我身旁的街邊小吃躍上國際舞台，今年邁入第 5 年的《台北台中台南高雄2023》有哪些店家入選，又有哪些值得推薦的店家呢？本篇將精選新入榜店家中，分別從台北、台中、台南、高雄 26 個新銳之星中精選各 2 家推薦，事不宜遲就讓我們再次重溫必比登美食饗宴吧！

什麼是【米其林必比登】

「米其林指南」已成為判斷一家餐廳的標準之一，有掛上米其林星等的店家瞬間檔次提升不少，而這個「米其林」的確就是賣輪胎的米其林寶寶，其中「必比登」就是他的名字。

「米其林指南」的誕生其實是當初為了賣輪胎，而特地為公路駕駛策劃的行程手冊，在其中標出換輪胎等食宿地點，隨著影響力越來越大也從當初的免費提供到漸漸到定價販售，米其林兄弟更特聘神秘客專為餐廳作評等，至今已成為美食界的聖經指標。

《 2023 臺灣米其林指南 》必比登美食推薦清單

2023年的《臺灣米其林指南 2023》已於2023年8月23日出爐，囊括的四個城市：臺北、臺中、臺南以及高雄，從其中提供「物有所值」美食的餐廳及街頭小吃店家總數來到 139 家，包括臺北45 家、臺中 31 家、臺南 36 家，以及高雄 27 家，獲得必比登推介，其中多達26家為「新入選」，並首次有西式甜點進入榜單，素食料理店家也有4間。詳細清單將列於下方。

2023 米其林必比登美食│ 台北 名單 │45家

【2023新進榜店家】3家 季風(素食)、小酌之家 、HUGH dessert dining(西式甜點) 【2023蟬聯入榜店家】42家 雙月食品(青島東路)、女娘的店、榮榮園、番紅花印度美饌、磐石坊、祥和蔬食(中正)、施家鲜肉湯圓、欣葉小聚(南港)、松竹園、泰姬、巷子龍家常菜、天下三絕、醉楓園小館、無名推車燒餅、小王煮瓜、一甲子餐飲、源芳刈包、元味料理、阿城鵝肉(中山)、阿國滷味、阿國切仔麵、高麗菜飯 原汁排骨湯、昶鴻麵點、雞家莊(長春路)、鍾家原上海生煎包、大橋頭老牌筒仔糕、鼎泰豐(信義路)、都一處(信義)、好朋友涼麵、清真中國牛肉麵食館(大安)、杭州小湯包(大安)、好公道金雞園(大安)、雄記蔥抓餅、隱食家、人和園、金賞軒、老山東牛肉家常店、小小樹食(大安路)、賣麵炎仔、茂園。

2023 米其林必比登美食│ 台中 名單 │ 31家

【2023新進榜店家】4家 MINIMAL(西式甜點)、老士官擀麵、沙卡、夜間部爌肉飯 【2023蟬聯入榜店家】27家 京華煙雲、醉月樓、好先生、木公麥面、牛稼莊、上海未名麵點、彭城堂、沁園春(中區)、滬舍餘味、馨苑(西區)、台客燒肉粥、台中肉員、小初店、阿坤麵、竹之鄉、范記金之園(中區)、鳳記鵝肉老店、鮮魚鱻、富鼎旺(中區)、富狀元豬腳、富貴亭、咕嚕咕嚕原住民音餐廳、越南你好、曙光居、可口牛肉麵、好菜、羅家古早味。

2023 米其林必比登美食│ 台南 名單 │ 36家

【2023新進榜店家】10家 阿文米粿、黑琵食堂、誠實鍋燒意、好農家米糕、吃麵吧、謝掌櫃、三好一公道當歸鴨、七股養蚵園家、西羅殿牛肉湯、黄家蝦捲 【2023蟬聯入榜店家】26家 阿星鹹粥、阿明豬心冬粉(保安路)、阿興虱目魚、阿美飯店、保安路米糕、田媽媽長盈海味屋、大勇街無名鹹粥、東香台菜海味料理、福泰飯桌第三代、下大道蘭米糕、開元紅燒土魚羹、開元路無名虱目魚、康樂街牛肉湯、落成米糕、無名羊肉湯、博仁堂、上好吃牛肉湯、鮮蒸蝦仁肉圓、小公園擔仔麵、府城食府(安平)、王氏魚皮、葉家小卷米粉、一味品、八寶彬圓仔惠(國華街)、永通虱目魚粥、筑馨居。

2023 米其林必比登美食│ 高雄 名單 │

【2023新進榜店家】9家

Apis Grill、Erge Shih Tang、前金肉燥飯、貳哥食堂、昭明海產家庭料理、侯記鴨肉飯、阿香的厨房、老爺美食館(鳳山)、米院子油飯 【2023蟬聯入榜店家】18家 牛老大涮牛肉(自強二路)、北港蔡三代筒仔米糕(鹽)、柏弘肉燥、菜粽李、正宗鴨肉飯、鄭家切仔麵、橋仔頭黃家肉燥飯(橋頭)、湖東牛肉館、弘記肉燥飯舖、舊市羊肉(岡山)、雞伯、橋邊鵝肉、廖記米糕、龍舫牛肉麵疙瘩、老新台菜(九如二路)、仙香飲食店、泰元、雲來坊。

2023米其林必比登美食｜台北新秀

季風台灣 Monsoon Taiwan

2023必比登蔬食推薦！ 全台蔬食入榜第4家「季風 Monsoon」

隱藏在台北士林捷運站附近的「Monsoon」是間採用預約制餐廳，取用台灣在地食材，跳脫傳統框架與束縛推出以『世界的客家』為題的創意客家料理，用食物帶你進去並沉浸在各式風味的空間裡。2021年起更全面調整為蔬食料理型態，製作出令人感動的精緻美味，來到這裡，每季菜單不同，可以一嚐結合現代創新理念與美感的「世界的客家」料理。

HUGH dessert dining

傳說中神秘盤式甜點店，必比登新秀「HUGH dessert dining」

愛吃甜點的朋友，提到台北必吃的甜點推薦，一定會有HUGH dessert dining的名字出現！這裡主打好酒配甜點的完美結合，採用套餐式的形式上菜，猶如法式料理般精緻與浪漫，道道都像是藝術品一樣呈現，會讓你先餵飽手機再餵食給饞食的嘴。喜歡甜食的朋友，真的推薦此生必訪HUGH dessert dining，你會感受到不一樣的口感與享用氛圍，讓入口的瞬間有不同的感受！入榜米其林必比登美食絕對是名符其實！

2023 米其林 必比登美食｜台中新秀

MINIMAL

創意盤式冰淇淋甜點，讓冰淇淋變得很不簡單

位在勤美誠品綠園道附近的「MINIMAL 」，是以現代料理思維作主軸的冰淇淋甜點店，也是台中米其林一星餐廳「澀Sur」的新品牌。在每個時期推出不同的主題，並將Fine dining尾聲的盤式甜點獨立出來，嘗試以冰淇淋來重新定義現代甜點。創意冰淇淋採用創意口味調配，衝突但不違和的感受，很值得冰淇淋控的來前來一訪！

老士官擀麵店

2023 米其林 必比登美食｜台南新秀

黑琵食堂

致力於在地友善養殖與環境循環回饋

座落於台南七股「黑面琵鷺保護區」的海產食材食堂，是台南溪北地區首家入選米其林的餐廳，「黑琵食堂」以當地養殖的虱目魚、文蛤製作料理，獲得評審青睞。店家多年來堅持土地共存、環境永續、地產地銷的概念，除了七股海鮮，也把鄰近農特產品如西港麻油、佳里牛蒡、將軍蘆筍等入菜，推廣在地好味道。

圖片來源：黑琵食堂

西羅殿牛肉湯

2023必比登牛肉湯推薦！ 全台牛肉湯入榜第3家「西羅殿牛肉湯」

今年新入榜必比登美食新秀的西羅殿牛肉湯，在地經營約20年，因老闆是虔誠的西羅殿信徒，所以以此來命名。最特別的是西羅殿牛肉湯獨特的暖心服務：在冬天替顧客「暖碗」，避免碗在冬天時容易變冷，湯飄起細如雪花的牛油結塊影響口感；夏天時，老闆會為門口排隊的人潮架起電風扇。很多網友大讚：牛肉湯還沒喝到，心已經被暖到了。推薦大家來到台南可以來親自感受一下西羅殿牛肉湯的暖心服務與佳餚的美味唷！

圖片來源：西螺店牛肉湯

2023 米其林 必比登美食｜高雄新秀

Apis Grill

雅痞風時尚餐廳 西餐結合直火柴燒精緻料理

Apis Grill主打以「炭火直烤結合西餐」，從前菜、麵包到肉品海鮮，皆採用以爐火直烤，除了可添增香氣也能鎖住食材美味。店家精選採用當季食材，從食材、佐料搭配、擺盤到餐廳空間的規劃，都能夠感受到店家打造這間店的用心。Apis Grill針對當製作出精美且創意的美味料理，出精美且創意的美味料理，甚至有些料理是一般不常見到的食材，值得到此一訪，品嘗店家用心料理的餐點。

阿香的廚房

原民料理與客家料理的結合 衝撞創意料理的新高度

來到高雄美濃不吃客家菜、不吃粄條，來點原住民風味的「阿香的廚房」吧！這裡主打採用原住民料理與客家菜的風味搭配，衝撞出美味的新高度，店家採用滿滿的綠植布置，運用綠意和白色主調的設計，整個用餐環境明亮而乾淨，讓你來到這裡彷彿置身在叢林中，那樣的放鬆又自在。下次來到美濃，除了粄條，建議你可以特地來阿香的廚房享用這必比登推薦美食！

介紹了這麼多米其林必比登美食推薦，有那些是你吃過的呢？又有哪些是已經收進口袋名單中的呢？小編口袋已經塞滿滿的名單準備出發去品嘗，有機會再來跟大家分享更多美食資訊！近請期待嚕~~

精選全台推薦

台灣花季攻略｜全台賞櫻景點｜全台金針花景點｜全台賞楓景點｜全台落羽松景點

全台夜景攻略｜全台賞荷景點｜全台的汽車旅館｜全台肉粽推薦｜全台泡溫泉攻略

全台森林遊區｜全台瀑布景點｜全台主題遊樂園｜全台露營推薦｜全台賞螢蟲景點

全台SUP景點｜全台特色茶屋｜全台靈驗財神廟｜全台天空步道｜全台古蹟巡禮點

全台偽出國點｜全台公路景點｜全台好吃肉桂捲｜全台元宵必吃｜全台最美星巴克

全台春遊景點｜全台聖誕樹點｜全台水族館攻略｜全台跨年晚會｜全台玻璃屋特搜

全台日出景點｜全台最美教堂｜全台人氣蛋黃酥｜全台防疫旅館｜全台博物館推薦

全台線上樂園｜全台懶人露營｜全台靈驗月老廟｜全台漁村景點｜全台芒草的景點