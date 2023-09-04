漢來美食宅配美食推薦：五星主廚監製研發宅美食～冷凍即食料理、人氣湯品及甜點禮盒

五星漢來美食推出了一系列的宅配美食

現在就算是宅在家裡，也能輕鬆品味到那道道令人垂涎的美味

只要將這些宅美食，冷凍食品稍微加熱一下，就能夠品嚐到媲美五星主廚親手烹調的美味佳餚，是不是讓人感到超級方便呢？





美味的旅程，從最令人期待的地方開始——這款古早味香腸

它可是來自於2022年米其林指南高雄入選餐廳-福園的拿手好菜

五星主廚團隊精心選用了台灣優質豬肉，確保每一口香腸都保持著肉質飽滿、多汁美味的口感

這古早味香腸，不僅僅是一道美食，更是餐桌上不可或缺的國民美味，無論何時，都能在它的滋味中找到濃厚的回憶和情感

漢來宅美食將這古早味香腸打造得更加特別，紅色喜氣的紙盒包裝散發著濃濃的節日氛圍

不論是送禮或是自用，這個包裝都相當得體

這款古早味香腸禮盒，內有兩包香腸，總共有12根美味的香腸

以真空包裝，確保食材的新鮮度和味道得以完美保留

以前沒有氣炸鍋都要自己煎香腸，常常都會被油噴到，也是蠻辛苦的@@

現在有了氣炸鍋都不用顧，等它自己炸好就能享用了

氣炸鍋我是用200度10分鐘，中間要分面唷，這樣的香腸炸出來多汁又多美

醬～醬～醬～醬～美味的宅美食古早味香腸上桌囉！！

一上桌，那濃郁的香氣彷彿在空氣中繚繞，令人垂涎三尺

每一口都能感受到肥瘦適中的絕佳比例，這款香腸真的是我家的爸爸跟弟弟的心頭好啊

更棒的是，每一口香腸都帶著Q彈的口感，讓你咬下去的瞬間充滿了滿足感

白飯都可以多吃一碗囉！！香腸一口接一口，簡直停不下來，這絕對是一道必吃的美味

讓我來向你介紹這道宅美食－蜜汁叉燒包！這款美味，從麵粉的選擇就展現出其獨特的匠心

五星主廚以其豐富經驗，巧妙運用手法，精心打造了蓬鬆的包子皮，彷彿輕輕一咬，就能感受到那柔軟的口感

而包子的餡料更是精心挑選，飽滿的豬肉內餡充滿了鮮美的肉汁，將饗客的味蕾都吸引過來

但更令人驚艷的是，特製的蠔油、蒜頭和芝麻蜜汁醬，為整道菜品帶來了獨特的風味

這醬汁不僅豐富了包子的層次，更使得每一口都充滿了令人愉悅的驚喜

蜜汁叉燒包用電鍋加熱就可以囉

蒸好的蜜汁叉燒包外皮讓人吃了不會乾澀，叉燒的口感真是極緻，充滿了鹹香的滋味

一口都能夠品味到這份美味的鹹甜交融，彷彿帶著一抹略帶風味的滋味，真的是令人感到十分滿足

這可真是一碗打中我心的美味，胡椒豬肚軟骨排湯的醇厚口感真的讓人回味無窮

精心挑選的國產豬肚和軟骨排成為這道湯品的主角，再加上細緻的白胡椒粒，經過數小時的熬煮，縈繞著極致湯品的風味

這碗湯完美地展現了傳統粤菜的風味，就像那道經典的老火湯，就像在打邊爐時所品味的那份美味

湯頭濃郁，味道卻並不過於鹹，正是這湯品的特點

喝起來，它讓人感到舒服和愜意，仿佛在品味著一份家的溫暖

相較於有些胡椒豬肚雞湯，這裡的湯頭更加平衡，胡椒的味道不會過於突出，鹹度也恰到好處，讓人喝完不會感到口渴

來看看這碗湯，真的是讓人驚艷！裡面充滿了豬肚和軟骨，份量真是超級足夠

特別是豬肚，它的嫩度和入味程度真是讓人讚不絕口，真的是人氣湯品NO.1

一輕咬，豬肚輕易地分離在口中，入口的瞬間充滿了滿滿的美味，這樣的入口感受，真是讓人愛不釋口

軟骨也超好吃的，肉質鮮嫩，而且不用擔心要吐骨頭的問題，因為軟骨可以直接下肚

這特級手工霸王花枝丸真的是大到讓人驚艷！比起我在傳統市場買的，可是大上許多

一個特級手工霸王花枝丸足足是別人的兩倍大小，不管是拿來炸，還是用來煮湯，都是非常適合的食材

這花枝丸可是非常好料理的食材，無論你是想炮製出酥脆的外皮，或是添入湯中，都能展現出極佳的表現

主廚真是經過一番嚴謹的篩選，選用了最新鮮的食材，精心選擇的花枝包覆在新鮮的魚漿中

紮實而Q彈的質感，加上外皮的脆酥和內餡的柔軟，交織成了層次豐富的美味

一咬下去，鮮甜的滋味在口中盡情綻放，真的讓人愛不釋口

特級手工霸王花枝丸拿來煮湯非常的美味，冰U們啊！！一定要試試

牛肉麵對於我家的弟弟來說真是他的最愛！他對牛肉的熱愛可是毫不掩飾

而現在有了這種冷凍包，真是讓料理變得輕鬆又方便

只需要花上十分鐘的時間，就能在你面前呈現一碗熱氣騰騰的牛肉麵，這樣的便利真是讓人感到無比的滿足

這碗牛肉麵真是色、香、味、俱全！不僅能在家自行加入自己喜歡的蔬菜，讓這碗牛肉麵變得更加豐富多彩

這麵條吃起來Q彈有咬勁，牛肉軟嫩又入口，瞬間牛肉的鮮甜味在口腔裡散發出來

別以為只有外面的餐廳才能品味美味的牛肉麵，現在在家也能輕鬆享受到同樣的美味

不要因為是冷凍包就懷疑牛肉的質量，真材實料的美味不容小覷

哈哈，我家弟弟吃到速速叫(台語)，好像很好吃呢XD





冰雪麻糬禮盒，不僅是年節送禮的完美選擇，也是辦公室小休解饞的最佳點心

這款禮盒充滿了3種獨特的風味，絕對能一次滿足你的味蕾

純糯米研製的冰涼麻糬，它的香Q軟糯口感

完美地包裹著濃郁飽滿的內餡，每一口都能帶給你涼爽的口感和美味的享受

黑糖花生的風味絕對會讓你愛不釋口，黑糖Q皮充滿香氣，每一口都彷彿在品味著糖蜜的香甜

而花生醬的濃郁可口，讓整個口感更加豐富，內餡的飽滿，真材實料

甚至還能嚐到花生顆粒的獨特口感，這絕對是一款迷人的療癒系點心

這紅豆口味的冰涼麻糬，我超愛的

特製紅豆內餡，紅豆內餡香甜綿密，讓你感受到無限的幸福和愉悅

芝麻散發著濃醇的香氣，不僅營養豐富，而且帶來滿滿的能量，每一口都像是一場對味蕾的美妙饗宴

漢來宅美食從精緻的港式點心、經過耗時熬煮的湯品，到精心製作的經典手工菜餚，各種美味應有盡有

不論你是獨自一人享用，還是與家人共享，只需使用微波爐或電鍋稍作加熱，便能將美食直接端上餐桌

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（本篇為合作文，以上內容皆為本人實際體驗心得）

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