在地人氣小吃，內餡美味，小心會爆汁的牛肉餡餅
2023-09-05 11:24:17 果果愛Fruitlove 人氣：103
窩客好文
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文章類別：美食-食記心得
縣市地區：台中市 > 新社區
位於新社街道上的劉家肉餅舖，主要販售的是餡餅，營業時間從下午一點就開始了，當作午餐或是點心都很合適，口味甜的鹹的都有，配料是使用新鮮食材自製而成，餅皮的部分也是現擀現包，旁邊的飲料聽說也很好喝。
因為希望客人拿到的是最美味的口感，所以製作會需要一點時間，特別用藍色紙張文字說明，如果能等的朋友再點。
用小火半煎炸的方式製作，製作好之後再拿到旁邊瀝乾油。
剛拿到的時候，老闆會貼心的交代因為有肉汁，吃得時候要小心會燙到，建議先微微的咬開一小口，然後等蒸氣散一下之後再慢慢品嘗，或是稍微放涼一下再吃。
花生餡餅
寬度跟新台幣一百元差不多，餅皮跟燒餅一樣是有層次的，外面酥脆裡面Q軟有嚼勁，花生的部分是顆粒感加上一點點砂糖的那種，量給得不算少，味道配的甜度剛剛好......( 繼續閱讀文章 )
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