【新加坡必買】Top3新加坡伴手禮名產清單，在地人推薦！

來新加坡伴手禮到底要買哪些？本篇介紹新加坡必買伴手禮推薦，有TWG茶、小CK包包、咖椰醬、肉骨茶包，從當地名產、專櫃精品到機場免稅，就連超市也買的到。想知道新加坡名產買什麼嗎？這篇文章一次告訴你。

👉旅遊攻略：【新加坡旅遊】新加坡行程、景點、交通美食住宿，一篇搞定！

👉新加坡住宿推薦：【新加坡飯店】Top15新加坡住宿推薦，星級度假首選！

👉新加坡推薦：新加坡旅遊、新加坡景點、新加坡住宿、新加坡美食、新加坡伴手禮、新加坡交通、新加坡環球影城、新加坡親子住宿

新加坡必買1. TWG茶

常常被誤認為英國品牌的TWG茶，其實來源於新加坡，現今已成為全球精品茶的代表之一，茶葉種類多達800種，每個季節都會與茶莊園調配出獨特新品，讓人有永遠接不完的驚喜。

來新加坡除了朝聖宮殿般的TWG Tea Salon，品嘗一頓高檔的英式下午茶外，更要買幾盒茶回家好好品味。

TWG在新加坡各地都有分店，除非特地要喝下午茶，否則建議到機場再買，有免稅價更划算。

💡Tip: 樟宜機場第1~4航廈都有TWG茶分店。

新加坡必買2. Bacha Coffee

來自摩洛哥的皇家咖啡品牌，被譽為「咖啡界的愛馬仕」，還沒踏進店裡就會被金碧輝煌的裝潢風格所吸引，裝修風格來於摩洛哥王國的Darel Bacha宮殿，散發出濃厚的異國風情。

Bacha Coffee提供超過30種產地、200種阿拉比卡咖啡，有咖啡豆、濾掛咖啡等禮盒，包裝精美華麗，非常適合當作伴手禮，送人好看又體面。

其中位於樟宜機場第三航廈的Bacha Coffee是全球最大分店，店面華麗得像座皇宮一樣，不用特別記店在哪裡，經過就會知道實在是太顯眼了。

除了咖啡外也有販賣麵包、蛋糕等甜點，如果是在店內享用的話，推薦招牌提拉米蘇，濃郁而不過苦；如果是外帶享用的話，推薦新加坡限定的「咖椰可頌」，酥脆的可頌外皮，搭配滑嫩的咖椰醬，真的是好吃到爆炸！來新加坡旅遊絕對要來上一個。

💡Tip: 樟宜機場第三航廈和第四航廈都有Bacha Coffee分店。

▲Bacha Coffee裝修風格來於摩洛哥王國的Darel Bacha宮殿，散發出濃厚的異國風情，Bacha Coffee提供超過30種產地、200種阿拉比卡咖啡，有咖啡豆、濾掛咖啡等禮盒，包裝精美華麗，非常適合當作伴手禮，送人好看又體面。

新加坡必買3. 班蘭蛋糕

如果新加坡只能帶一種伴手禮，斑斕蛋糕絕對是首選！以新加坡特有的斑蘭葉做成的戚風蛋糕，帶有葉子獨特的清香，海綿蛋糕口感鬆軟又綿密，看起來相當簡單的料理，卻又讓人不禁上癮。

因為外型為綠色，又被稱為「綠蛋糕」，除了基本款的圓形戚風蛋糕外，也有帶鹹味的「斑蘭起司捲」，斑蘭海綿蛋糕包著鹹口味的起司夾心，也是高人氣美食伴手禮。

在新加坡許多地方都能看到斑蘭蛋糕的身影，但以傳統品牌Bengawan Solo最為有名，糕點種類也更齊全。Bengawan Solo在新加坡各地都有分店，但蛋糕因容易壓壞，建議到機場再買就好。

💡Tip: 樟宜機場第三航廈、第四航廈都有Bengawan Solo分店。

▲以新加坡特有的斑蘭葉做成的戚風蛋糕，帶有葉子獨特的清香，海綿蛋糕口感鬆軟又綿密，看起來相當簡單的料理，卻又讓人不禁上癮。

新加坡必買總結

新加坡必買伴手禮推薦有TWG茶、小CK包包、咖椰醬、肉骨茶包，大多在機場都買的到，可以在機場一次購齊帶回國。

※本文所提供情報為撰寫時的內容，文章內提到的房間價格、服務項目可能有所更動，請以店家實際資訊為準。

▼推薦更多新加坡旅遊攻略▼

▼新加坡住宿攻略▼

創作者介紹

V妞的旅行

V妞的旅行