[食記。嘉義]今泰哥泰式創意料理。鮮摘打拋豬&黃金甜辣椒麻雞 #外送餐盒

泰式料理重酸辣鹹香、配色紅綠白黃，色香味美俱全；

上班時時常都是吃便利商店或是訂台式便當， 偶爾就想換個口味

來訂金泰哥的創意泰式盒餐，嚐嚐好吃又好看的東南亞異國料理，為上班時光加加分!

餐廳名稱：今泰哥泰式創意料理

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訂購資訊：0936199848 週一至六；週日休

餐點介紹：泰式便當/飲品

用餐日期：2023.06

今泰哥，這名字好值得玩味

還記得第一次介紹店名時老闆自己還會猶豫幾秒(大笑)

因為一直被別人說長得像外勞，老闆便順應民心而開始做泰式料理，如「今」成為如假包換的「泰哥」

所謂弄假成真，著實實現在「今泰哥泰式創意料理」老闆的心路歷程上啊

目前無實體店面，全以預訂接單製作

在嘉義上班，突然想吃好好吃的泰式料理嗎? 那叫「今泰哥」送啊

鮮摘打拋豬餐盒 NT 80

內容：白米飯、配菜兩樣、煎蛋、打拋豬肉、黃金甜辣醬

牛皮紙餐盒裝入白米飯，放上胡蘿蔔絲和綠色青菜兩種配菜，以及一片煎蛋，旁邊再用小塑膠盒裝番茄九層塔打拋豬肉

這樣繽紛的便當怎能不誘人呢!

▲黃金甜辣醬，用夾鏈袋另外裝好並放在餐盒內

「今泰哥泰式創意料理」將打拋豬、醬料和米飯分開放的設計，我覺得很貼心

因為我吃便當有一套儀式感，尤其對米飯格外龜毛!

若是米飯在我要吃的當下已經被醬汁浸透，我不太喜歡；或 被其他配菜湯汁沾濕更是萬萬不可

▲打拋豬肉大約九成以上都是瘦肉，絞肉顆粒大小不一，口感豐富

瘦肉扎實，肥肉略軟，肥瘦分明，並 帶一點點的筋；

打拋豬醬汁質地濃厚，入口先是股甜韻而後則是綿延的醬香和蒜味；單吃好吃，但鹹韻會慢慢累積，促使人想多扒幾口飯...根本米飯大盜

一併拌炒的番茄丁也入味到呈半透紅， 點綴的新鮮九層塔葉既增添風味層次，也緩和醬汁的鹹

▲米飯也煮得恰到好處，既讓米帶一點點濕度和黏性，又能久放而維持乾爽、不糊爛

儘管是選用台灣普遍大眾最習慣的蓬萊米，而不是泰國米，我覺得有那麼一點可惜

但吃起來有粒粒分明、略帶嚼勁的口感，我覺得還是非常棒

▲煎蛋

很單純的煎蛋味，無太多調味

淋上黃金酸辣醬很般配，先是甜味，後有股辣勁緩緩釋出

▲煎蛋

表面有一點點乾硬，內層則相當濕潤，一口咬下時還能感受到有點滲汁的驚喜感

黃金甜辣椒麻雞餐盒 NT 100

內容：白米飯、配菜兩樣、煎蛋、去骨椒麻雞腿、打拋豬肉、黃金甜辣醬

多一支去骨大雞腿排，配菜則跟打拋豬餐盒相同，甚至也有放一些醬汁比較少的打拋豬配飯

▲雞腿簡單帶點胡椒提味，搭配黃金酸辣醬更好吃

▲雞腿麵衣軟而不爛、容易連著雞皮跟肉分離，有些比較厚的地方還是會有點酥脆口感

肉質密實且柔嫩、不多汁；皮炸得油而不膩，不會讓墊在下方的飯沾滿油光

▲(右)鮮摘打拋豬 & (左)金甜辣椒麻雞

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以上。

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