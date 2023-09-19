為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > [食記。嘉義]今泰哥泰式創意料理。鮮摘打拋豬&黃金甜辣椒麻雞 #外送餐盒

[食記。嘉義]今泰哥泰式創意料理。鮮摘打拋豬&黃金甜辣椒麻雞 #外送餐盒

2023-09-19 08:14:00 小狐尼 人氣：102
share
邀約
窩客好文

小狐尼

發表篇數：262篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：今泰哥泰式創意料理
place嘉義市東區
作者本次評價：
3.80
美味度
4.00
服務品質
3.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

MTXX_MH20230609_151754475.jpg

泰式料理重酸辣鹹香、配色紅綠白黃，色香味美俱全；

上班時時常都是吃便利商店或是訂台式便當，偶爾就想換個口味

來訂金泰哥的創意泰式盒餐，嚐嚐好吃又好看的東南亞異國料理，為上班時光加加分!

 

 

 

餐廳名稱：今泰哥泰式創意料理

相關連結：FB粉絲專頁

訂購資訊：0936199848 週一至六；週日休

餐點介紹：泰式便當/飲品

用餐日期：2023.06

 

今泰哥，這名字好值得玩味

還記得第一次介紹店名時老闆自己還會猶豫幾秒(大笑)

因為一直被別人說長得像外勞，老闆便順應民心而開始做泰式料理，如「今」成為如假包換的「泰哥」

所謂弄假成真，著實實現在「今泰哥泰式創意料理」老闆的心路歷程上啊

目前無實體店面，全以預訂接單製作

在嘉義上班，突然想吃好好吃的泰式料理嗎? 那叫「今泰哥」送啊

MTXX_MH20230609_165443901.jpg

鮮摘打拋豬餐盒 NT 80

內容：白米飯、配菜兩樣、煎蛋、打拋豬肉、黃金甜辣醬

牛皮紙餐盒裝入白米飯，放上胡蘿蔔絲和綠色青菜兩種配菜，以及一片煎蛋，旁邊再用小塑膠盒裝番茄九層塔打拋豬肉

這樣繽紛的便當怎能不誘人呢!

MTXX_MH20230609_153310441.jpg

▲黃金甜辣醬，用夾鏈袋另外裝好並放在餐盒內

「今泰哥泰式創意料理」將打拋豬、醬料和米飯分開放的設計，我覺得很貼心

因為我吃便當有一套儀式感，尤其對米飯格外龜毛!

若是米飯在我要吃的當下已經被醬汁浸透，我不太喜歡；或被其他配菜湯汁沾濕更是萬萬不可

MTXX_MH20230609_153701513.jpg

▲打拋豬肉大約九成以上都是瘦肉，絞肉顆粒大小不一，口感豐富

瘦肉扎實，肥肉略軟，肥瘦分明，並帶一點點的筋；

打拋豬醬汁質地濃厚，入口先是股甜韻而後則是綿延的醬香和蒜味；單吃好吃，但鹹韻會慢慢累積，促使人想多扒幾口飯...根本米飯大盜

一併拌炒的番茄丁也入味到呈半透紅，點綴的新鮮九層塔葉既增添風味層次，也緩和醬汁的鹹

MTXX_MH20230609_153124524.jpg

▲米飯也煮得恰到好處，既讓米帶一點點濕度和黏性，又能久放而維持乾爽、不糊爛

儘管是選用台灣普遍大眾最習慣的蓬萊米，而不是泰國米，我覺得有那麼一點可惜

但吃起來有粒粒分明、略帶嚼勁的口感，我覺得還是非常棒

MTXX_MH20230609_153609784.jpg

▲煎蛋

很單純的煎蛋味，無太多調味

淋上黃金酸辣醬很般配，先是甜味，後有股辣勁緩緩釋出

MTXX_MH20230609_152917178.jpg

▲煎蛋

表面有一點點乾硬，內層則相當濕潤，一口咬下時還能感受到有點滲汁的驚喜感

 

MTXX_MH20230609_182847137.jpg

黃金甜辣椒麻雞餐盒 NT 100

內容：白米飯、配菜兩樣、煎蛋、去骨椒麻雞腿、打拋豬肉、黃金甜辣醬

多一支去骨大雞腿排，配菜則跟打拋豬餐盒相同，甚至也有放一些醬汁比較少的打拋豬配飯

MTXX_MH20230609_152335121.jpg

▲雞腿簡單帶點胡椒提味，搭配黃金酸辣醬更好吃

MTXX_MH20230609_183247977.jpg

▲雞腿麵衣軟而不爛、容易連著雞皮跟肉分離，有些比較厚的地方還是會有點酥脆口感

肉質密實且柔嫩、不多汁；皮炸得油而不膩，不會讓墊在下方的飯沾滿油光

 

 

MTXX_MH20230609_151911176.jpg

▲(右)鮮摘打拋豬 & (左)金甜辣椒麻雞 

 

歡迎到美食版[食記。嘉義外帶]今泰哥泰式創意料理。鮮摘打拋豬&金甜辣椒麻 NiNiGaGa臉書粉絲專頁

貓小孩J哥Na哥的生活版[食記。嘉義外帶]今泰哥泰式創意料理。鮮摘打拋豬&金甜辣椒麻 這個與那個 This & That

去逛逛然後給一個Thumb UP[食記。嘉義外帶]今泰哥泰式創意料理。鮮摘打拋豬&金甜辣椒麻

以上。

文章標籤

嘉義外帶 嘉義便當 嘉義美食 嘉義泰式料理 泰式料理 泰國料理 嘉義長庚美食 嘉義外帶美食 外帶美食 嘉義輕食 泰式奶茶 今泰哥泰式創意料理 今泰哥 嘉義外帶便當 泰式便當 打拋諸 辣椒麻雞 酸辣醬 泰式酸辣醬 嘉義泰國料理
 
創作者介紹
創作者 小狐尼 的頭像
小狐尼

NiNiGaGa




#泰式料理
morechevron_right
文章關鍵字
泰式料理 泰式 外送便當 外送餐盒 more
檢舉
share
chevron_left

[食記。嘉義太保]野餐，日-嘉義縣府店。泰式打
延伸閱讀

【涼拌小菜】初誠良物 藤椒魚皮X金蒜脆掌 涮嘴下酒菜 團購美食

 shouyadog

試用｜Smarter詩嫚特 超能淨顏洗卸凝露

 快樂飯丸日記

【便利店美食推薦】 OKmart、淺草宿六跨國合作新品！塩鮭三角飯糰、豚味噌三角飯糰～ | PopDaily 波波黛莉

 貓少女日記

【冷凍食品】食之香 蔥抓餅X香椿抓餅 一日三餐 追劇零嘴的好朋友

 shouyadog
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
邀約
窩客好文

小狐尼

發表篇數：262篇

¡Hola! 我是小狐尼(NiNi) 初衷只是「拍了美食照，不想只有自己看到。」 用照片留下美麗瞬間，以文字介紹並紀錄當時心情 每每回去翻閱這些回憶，總讓我會心一笑 因此，寫食記時我是開心的。 —— 痞客邦 / 愛食記 / 波波黛莉 / 窩客島 /Facebook / Instagram / PotatoMedia / MOOD ——
作者的其它文章
同類據點
瓦城 照片

瓦城

4.50 (1人評鑑)

區域：嘉義市西區
泰鄭翰金吞餛飩專賣店 照片

泰鄭翰金吞餛飩專賣店

4.55 (1人評鑑)

區域：嘉義市東區
泰嘉 Thai Home 61 照片

泰嘉 Thai Home 61

3.50 (1人評鑑)

區域：嘉義市東區
泰泰小姐 照片

泰泰小姐

3.90 (1人評鑑)

區域：嘉義市西區
阿拉泰式料理 照片

阿拉泰式料理

3.35 (1人評鑑)

區域：嘉義市東區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up