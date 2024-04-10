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【桃園美食】Thai J 泰式料理餐廳，全台灣第一間泰北料理，華麗的裝潢適合慶祝或是派對的餐廳-桃園藝文中心對面｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

2024-04-10 13:57:00 Ruby說美食享受旅行 人氣：104
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Ruby說美食享受旅行

發表篇數：437篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：Thai J 泰式料理餐廳-桃園南平店
phone03-3586973
place桃園市桃園區南平路292號
作者本次評價：
3.90
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.50
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組合圖.jpg

Thai J 以全台灣首家以泰北泰式料理為主打的餐廳，

裝潢以熱帶雨林為主題，

無論是華麗的歐式風格還是綠意盎然的氛圍，

都在門口即吸引了Ruby的目光。

【桃園美食】Thai J 泰式料理餐廳，全台灣第一間泰北料理

 

如果你是開車前往也有特約的停車場配合，

並在門口的大螢幕上顯示最新資訊，讓客人隨時了解店內動態。

【桃園美食】Thai J 泰式料理餐廳，全台灣第一間泰北料理

【桃園美食】Thai J 泰式料理餐廳，全台灣第一間泰北料理

一進入餐廳可見以歐式風格為主的桌椅，

有沙發區的四人座位，

【桃園美食】Thai J 泰式料理餐廳，全台灣第一間泰北料理

【桃園美食】Thai J 泰式料理餐廳，全台灣第一間泰北料理

也有適合大型聚會的六人以上座位，非常適合大家族聚餐或是公司聚餐，

都會是一個不錯的餐廳選擇。

【桃園美食】Thai J 泰式料理餐廳，全台灣第一間泰北料理

【桃園美食】Thai J 泰式料理餐廳，全台灣第一間泰北料理

Thai J餐廳的每處都懸掛著大氣且華麗的法式水晶吊燈，

【桃園美食】Thai J 泰式料理餐廳，全台灣第一間泰北料理

喜歡歐式裝潢風格的絕對會喜歡Thai J ，在還未品嚐美食之前，

Ruby已經被這裝潢設計吸引到拍了好多張照片。

【桃園美食】Thai J 泰式料理餐廳，全台灣第一間泰北料理

連去上廁所的路上都好好拍

【桃園美食】Thai J 泰式料理餐廳，全台灣第一間泰北料理

Ruby這次是帶媽媽提前來吃母親節大餐，我們點了四人套餐 $3580(不含服務費)

這個餐點集合了海鮮、雞肉、豬肉通通都吃的到，飲料還可以無限續壺，

 

【桃園美食】Thai J 泰式料理餐廳，全台灣第一間泰北料理

想吃多個餐點也可以再繼續加點其他的餐點。

【桃園美食】Thai J 泰式料理餐廳，全台灣第一間泰北料理

餐具的藍色也是非常有質感的藍。

【桃園美食】Thai J 泰式料理餐廳，全台灣第一間泰北料理

【桃園美食】Thai J 泰式料理餐廳，全台灣第一間泰北料理

泰式的香米飯給整整一大鍋，白飯也是無限量提供，因為真的太下飯了，

我們四個人，追加了2次，你們就可以知道Thai J的料理有多麼~的下飯。

【桃園美食】Thai J 泰式料理餐廳，全台灣第一間泰北料理

【桃園美食】Thai J 泰式料理餐廳，全台灣第一間泰北料理

青木瓜鮮蝦涼拌 $380

【桃園美食】Thai J 泰式料理餐廳，全台灣第一間泰北料理
以清新爽口的青木瓜搭配新鮮蝦仁，

帶有微酸的醬汁，吃起來很清爽。

【桃園美食】Thai J 泰式料理餐廳，全台灣第一間泰北料理

多了生菜可以包著青木瓜絲，一口咬下酸甜滋味在嘴裡蹦開，

絕對是夏日最佳開胃菜。

【桃園美食】Thai J 泰式料理餐廳，全台灣第一間泰北料理

 

泰式檸檬魚 $560
這道菜是Ruby吃泰式料理必點的餐點之一，以新鮮的鱸魚用清蒸的方式，

加上泰式料理的檸檬醬汁、蒜末、辣椒、香菜等配料。

【桃園美食】Thai J 泰式料理餐廳，全台灣第一間泰北料理

讓魚肉都吸附著靈魂的醬汁。魚肉吃起來很鮮甜，

不過有魚刺在吃的時候還是要小心一點，檸檬清香，酸甜爽口，

令人回味無窮，很貼心的是送上桌也持續再加熱中。

【桃園美食】Thai J 泰式料理餐廳，全台灣第一間泰北料理

【桃園美食】Thai J 泰式料理餐廳，全台灣第一間泰北料理

蝦醬炒時蔬 $180
鮮時蔬和香濃的泰式蝦醬，大火快炒，空心菜的口感爽脆鍋氣十足，

微辣的口感讓蝦醬的味道更跳脫出來。

【桃園美食】Thai J 泰式料理餐廳，全台灣第一間泰北料理

【桃園美食】Thai J 泰式料理餐廳，全台灣第一間泰北料理

泰J火山排骨 $890
火山排骨是近期很夯的一道料理，把豬肋排堆疊成火山的樣子，

再淋上特製的辛香料，微酸辣的湯底，再淋上排骨上真的很夠味，

Ruby把醬汁拿來淋在白飯上，也是非常的搭配耶~

【桃園美食】Thai J 泰式料理餐廳，全台灣第一間泰北料理

這份泰J火山排骨份量十足，肉質軟嫩，屬於瘦肉較多的排骨，

與Ruby在泰國吃到的味道極為相似，人多一起分享吃真的要必點，好吃又好拍。

【桃園美食】Thai J 泰式料理餐廳，全台灣第一間泰北料理

【桃園美食】Thai J 泰式料理餐廳，全台灣第一間泰北料理

香辣海鮮干貝 $580
鮮嫩的干貝和中捲做香辣的快炒，調味算是中辣，干貝每一顆都認真的大顆，

中卷吃起來也很脆口，吃的出來海鮮是很新鮮的。

【桃園美食】Thai J 泰式料理餐廳，全台灣第一間泰北料理

干貝搭配辣椒的香辣，香氣四溢，愛吃海鮮又愛吃辣這道菜，

絕對會是必點的美味佳餚之一。

【桃園美食】Thai J 泰式料理餐廳，全台灣第一間泰北料理


綠咖哩雞 $280

【桃園美食】Thai J 泰式料理餐廳，全台灣第一間泰北料理
綠咖哩雞是泰國料理中的經典之作，以進口辛香料與咖哩做成醬料基底，

而且用的是【泰式圓茄】入菜，Ruby還以為是絲瓜之類的，吃起來很綿密，

口感香濃，香料的香氣與辣度恰到好處，白飯到底要吃幾碗才夠阿~~好邪惡

【桃園美食】Thai J 泰式料理餐廳，全台灣第一間泰北料理

冬蔭酸辣海鮮湯 $380

【桃園美食】Thai J 泰式料理餐廳，全台灣第一間泰北料理
 

用香茅、南薑、刺芹、番茄熬煮，裡面的配料有魚肉、杏鮑菇、蝦子等。

每一湯匙都撈的到滿滿的料，是一鍋酸度與辣度平衡的泰味湯品。

【桃園美食】Thai J 泰式料理餐廳，全台灣第一間泰北料理

【桃園美食】Thai J 泰式料理餐廳，全台灣第一間泰北料理

Ruby也是第一次看到餐廳的湯品是加熱上桌的，

確保客人每一口都喝到熱呼呼的湯品，細節的很用心。

【桃園美食】Thai J 泰式料理餐廳，全台灣第一間泰北料理
 

椰香西米糕 

【桃園美食】Thai J 泰式料理餐廳，全台灣第一間泰北料理
椰香西米糕是Thai J的新品，目前只送不賣，

因每日新鮮製作，想吃就要記得先預訂。

【桃園美食】Thai J 泰式料理餐廳，全台灣第一間泰北料理

淋上椰奶每一口都奶香味十足，西米露的Q彈和濃郁椰奶，

這樣的搭配真的是香濃又不會太膩口的甜點。

【桃園美食】Thai J 泰式料理餐廳，全台灣第一間泰北料理

【桃園美食】Thai J 泰式料理餐廳，全台灣第一間泰北料理


泰式奶茶1壺(內用可續壺，僅供內用 )，也有檸香冰茶可選擇。

泰式奶茶濃郁香醇，絕對道地的泰國近口手標紅茶茶葉些微苦澀帶著奶香味，

加上特調奶水的甜滑相融吃泰式料理絕對還要搭配泰式奶茶才對味阿~

【桃園美食】Thai J 泰式料理餐廳，全台灣第一間泰北料理

 

整個母親節套餐吃完，Ruby最愛的就是【泰J火山排骨】，味道和我3月份去泰國喬德夜市吃到的味道，

近乎相似，排骨肉質非常軟嫩鮮，香料的香氣也很足夠，

不過出國就可以在台灣品嘗到道地的泰式料理，Ruby滿推薦來Thai J可點這道菜喔。

【桃園美食】Thai J 泰式料理餐廳，全台灣第一間泰北料理

Thai J 不僅用餐環境浪漫，更集結了園藝花藝，其美味佳餚不僅好吃又好拍，

絕對是一個值得造訪的餐廳，Thai J 已經列入我的口袋名單之一的泰式餐廳了。

Ruby吃不完外帶連包裝都是不織布的購物袋，服務人員再在用餐的時候

也都很客氣又細心的照顧到每一位前來用餐的客人，

【桃園美食】Thai J 泰式料理餐廳，全台灣第一間泰北料理

目前Thai J 有專屬的優惠活動：  
活動1：母親節早鳥優惠：加入泰Ｊ官方Line@：＠thaij

領取早鳥優惠券，在母親節檔期點餐享有92折。

早鳥優惠券發送時間：3/28~4/15 


活動2：母親節留言抽套餐：4/10-4/26 
於粉專/IG指定貼文留言並tag/標記一位您的好友
活動結束後抽出兩套4人套餐 (會有專人私訊聯繫，需於5/10前兌換完畢)
 

【店家資訊】
👉Thai J 泰式料理餐廳-桃園店
🍽 FB官方粉絲團請點此  /   IG 官方粉絲團請點此 24小時線上訂位請點此
🏠桃園市桃園區南平路292-1號
☎️03–3586-973
⏰ 週一至週五 11:30~14:30，17:30~22:00
      週六日 11:30~17:00，17:30~22:00

 

🚘【 停車資訊 】🚘
✅特約停車場：桃園市立圖書館停車場，入口位於新埔六街上，

凡消費滿額即贈一小時停車折抵券。不累贈，每單最多限贈一張。
 

✅政府劃設公有街邊停車格 / 07：00 - 20：00 / 15元(半小時)。
 

✅新埔八街的【葛里法五世社區】 設有收費停車場。

歡迎用餐顧客多加利用；一小時30元。

 

此篇文章為店家邀請，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌

 

RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。

 

FB封面0103.jpg
   

 💁‍♀️粉專 【 RUBY說美食享受旅行 】 

 💁‍♀️歡迎追蹤訂閱我的美食  IG: tour_ruby0530

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每一封信不管有沒有要合作Ruby基本上一定都會回信，

如3天內沒回應該是有遺漏，麻煩再重信寄信一次，感謝🥰🥰。

 

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