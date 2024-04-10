Thai J 以全台灣首家以泰北泰式料理為主打的餐廳，

裝潢以熱帶雨林為主題，

無論是華麗的歐式風格還是綠意盎然的氛圍，

都在門口即吸引了Ruby的目光。

如果你是開車前往也有特約的停車場配合，

並在門口的大螢幕上顯示最新資訊，讓客人隨時了解店內動態。

一進入餐廳可見以歐式風格為主的桌椅，

有沙發區的四人座位，

也有適合大型聚會的六人以上座位，非常適合大家族聚餐或是公司聚餐，

都會是一個不錯的餐廳選擇。

Thai J餐廳的每處都懸掛著大氣且華麗的法式水晶吊燈，

喜歡歐式裝潢風格的絕對會喜歡Thai J ，在還未品嚐美食之前，

Ruby已經被這裝潢設計吸引到拍了好多張照片。

連去上廁所的路上都好好拍

Ruby這次是帶媽媽提前來吃母親節大餐，我們點了四人套餐 $3580(不含服務費)，

這個餐點集合了海鮮、雞肉、豬肉通通都吃的到，飲料還可以無限續壺，

想吃多個餐點也可以再繼續加點其他的餐點。

餐具的藍色也是非常有質感的藍。

泰式的香米飯給整整一大鍋，白飯也是無限量提供，因為真的太下飯了，

我們四個人，追加了2次，你們就可以知道Thai J的料理有多麼~的下飯。

青木瓜鮮蝦涼拌 $380



以清新爽口的青木瓜搭配新鮮蝦仁，

帶有微酸的醬汁，吃起來很清爽。

多了生菜可以包著青木瓜絲，一口咬下酸甜滋味在嘴裡蹦開，

絕對是夏日最佳開胃菜。

泰式檸檬魚 $560

這道菜是Ruby吃泰式料理必點的餐點之一，以新鮮的鱸魚用清蒸的方式，

加上泰式料理的檸檬醬汁、蒜末、辣椒、香菜等配料。

讓魚肉都吸附著靈魂的醬汁。魚肉吃起來很鮮甜，

不過有魚刺在吃的時候還是要小心一點，檸檬清香，酸甜爽口，

令人回味無窮，很貼心的是送上桌也持續再加熱中。

蝦醬炒時蔬 $180

鮮時蔬和香濃的泰式蝦醬，大火快炒，空心菜的口感爽脆鍋氣十足，

微辣的口感讓蝦醬的味道更跳脫出來。

泰J火山排骨 $890

火山排骨是近期很夯的一道料理，把豬肋排堆疊成火山的樣子，

再淋上特製的辛香料，微酸辣的湯底，再淋上排骨上真的很夠味，

Ruby把醬汁拿來淋在白飯上，也是非常的搭配耶~

這份泰J火山排骨份量十足，肉質軟嫩，屬於瘦肉較多的排骨，

與Ruby在泰國吃到的味道極為相似，人多一起分享吃真的要必點，好吃又好拍。

香辣海鮮干貝 $580

鮮嫩的干貝和中捲做香辣的快炒，調味算是中辣，干貝每一顆都認真的大顆，

中卷吃起來也很脆口，吃的出來海鮮是很新鮮的。

干貝搭配辣椒的香辣，香氣四溢，愛吃海鮮又愛吃辣這道菜，

絕對會是必點的美味佳餚之一。



綠咖哩雞 $280



綠咖哩雞是泰國料理中的經典之作，以進口辛香料與咖哩做成醬料基底，

而且用的是【泰式圓茄】入菜，Ruby還以為是絲瓜之類的，吃起來很綿密，

口感香濃，香料的香氣與辣度恰到好處，白飯到底要吃幾碗才夠阿~~好邪惡

冬蔭酸辣海鮮湯 $380





用香茅、南薑、刺芹、番茄熬煮，裡面的配料有魚肉、杏鮑菇、蝦子等。

每一湯匙都撈的到滿滿的料，是一鍋酸度與辣度平衡的泰味湯品。

Ruby也是第一次看到餐廳的湯品是加熱上桌的，

確保客人每一口都喝到熱呼呼的湯品，細節的很用心。





椰香西米糕



椰香西米糕是Thai J的新品，目前只送不賣，

因每日新鮮製作，想吃就要記得先預訂。

淋上椰奶每一口都奶香味十足，西米露的Q彈和濃郁椰奶，

這樣的搭配真的是香濃又不會太膩口的甜點。



泰式奶茶1壺(內用可續壺，僅供內用 )，也有檸香冰茶可選擇。

泰式奶茶濃郁香醇，絕對道地的泰國近口手標紅茶茶葉些微苦澀帶著奶香味，

加上特調奶水的甜滑相融，吃泰式料理絕對還要搭配泰式奶茶才對味阿~

整個母親節套餐吃完，Ruby最愛的就是【泰J火山排骨】，味道和我3月份去泰國喬德夜市吃到的味道，

近乎相似，排骨肉質非常軟嫩鮮，香料的香氣也很足夠，

不過出國就可以在台灣品嘗到道地的泰式料理，Ruby滿推薦來Thai J可點這道菜喔。

Thai J 不僅用餐環境浪漫，更集結了園藝花藝，其美味佳餚不僅好吃又好拍，

絕對是一個值得造訪的餐廳，Thai J 已經列入我的口袋名單之一的泰式餐廳了。

Ruby吃不完外帶連包裝都是不織布的購物袋，服務人員再在用餐的時候

也都很客氣又細心的照顧到每一位前來用餐的客人，

目前Thai J 有專屬的優惠活動：

活動1：母親節早鳥優惠：加入泰Ｊ官方Line@：＠thaij，

領取早鳥優惠券，在母親節檔期點餐享有92折。

早鳥優惠券發送時間：3/28~4/15



活動2：母親節留言抽套餐：4/10-4/26

於粉專/IG指定貼文留言並tag/標記一位您的好友

活動結束後抽出兩套4人套餐 (會有專人私訊聯繫，需於5/10前兌換完畢)



【店家資訊】

👉Thai J 泰式料理餐廳-桃園店

🍽 FB官方粉絲團請點此 / IG 官方粉絲團請點此 / 24小時線上訂位請點此

🏠桃園市桃園區南平路292-1號

☎️03–3586-973

⏰ 週一至週五 11:30~14:30，17:30~22:00

週六日 11:30~17:00，17:30~22:00

🚘【 停車資訊 】🚘

✅特約停車場：桃園市立圖書館停車場，入口位於新埔六街上，

凡消費滿額即贈一小時停車折抵券。不累贈，每單最多限贈一張。



✅政府劃設公有街邊停車格 / 07：00 - 20：00 / 15元(半小時)。



✅新埔八街的【葛里法五世社區】 設有收費停車場。

歡迎用餐顧客多加利用；一小時30元。

此篇文章為店家邀請，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。





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