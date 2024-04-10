Thai J 以全台灣首家以泰北泰式料理為主打的餐廳，
裝潢以熱帶雨林為主題，
無論是華麗的歐式風格還是綠意盎然的氛圍，
都在門口即吸引了Ruby的目光。
如果你是開車前往也有特約的停車場配合，
並在門口的大螢幕上顯示最新資訊，讓客人隨時了解店內動態。
一進入餐廳可見以歐式風格為主的桌椅，
有沙發區的四人座位，
也有適合大型聚會的六人以上座位，非常適合大家族聚餐或是公司聚餐，
都會是一個不錯的餐廳選擇。
Thai J餐廳的每處都懸掛著大氣且華麗的法式水晶吊燈，
喜歡歐式裝潢風格的絕對會喜歡Thai J ，在還未品嚐美食之前，
Ruby已經被這裝潢設計吸引到拍了好多張照片。
連去上廁所的路上都好好拍
Ruby這次是帶媽媽提前來吃母親節大餐，我們點了四人套餐 $3580(不含服務費)，
這個餐點集合了海鮮、雞肉、豬肉通通都吃的到，飲料還可以無限續壺，
想吃多個餐點也可以再繼續加點其他的餐點。
餐具的藍色也是非常有質感的藍。
泰式的香米飯給整整一大鍋，白飯也是無限量提供，因為真的太下飯了，
我們四個人，追加了2次，你們就可以知道Thai J的料理有多麼~的下飯。
青木瓜鮮蝦涼拌 $380
以清新爽口的青木瓜搭配新鮮蝦仁，
帶有微酸的醬汁，吃起來很清爽。
多了生菜可以包著青木瓜絲，一口咬下酸甜滋味在嘴裡蹦開，
絕對是夏日最佳開胃菜。
泰式檸檬魚 $560
這道菜是Ruby吃泰式料理必點的餐點之一，以新鮮的鱸魚用清蒸的方式，
加上泰式料理的檸檬醬汁、蒜末、辣椒、香菜等配料。
讓魚肉都吸附著靈魂的醬汁。魚肉吃起來很鮮甜，
不過有魚刺在吃的時候還是要小心一點，檸檬清香，酸甜爽口，
令人回味無窮，很貼心的是送上桌也持續再加熱中。
蝦醬炒時蔬 $180
鮮時蔬和香濃的泰式蝦醬，大火快炒，空心菜的口感爽脆鍋氣十足，
微辣的口感讓蝦醬的味道更跳脫出來。
泰J火山排骨 $890
火山排骨是近期很夯的一道料理，把豬肋排堆疊成火山的樣子，
再淋上特製的辛香料，微酸辣的湯底，再淋上排骨上真的很夠味，
Ruby把醬汁拿來淋在白飯上，也是非常的搭配耶~
這份泰J火山排骨份量十足，肉質軟嫩，屬於瘦肉較多的排骨，
與Ruby在泰國吃到的味道極為相似，人多一起分享吃真的要必點，好吃又好拍。
香辣海鮮干貝 $580
鮮嫩的干貝和中捲做香辣的快炒，調味算是中辣，干貝每一顆都認真的大顆，
中卷吃起來也很脆口，吃的出來海鮮是很新鮮的。
干貝搭配辣椒的香辣，香氣四溢，愛吃海鮮又愛吃辣這道菜，
絕對會是必點的美味佳餚之一。
綠咖哩雞 $280
綠咖哩雞是泰國料理中的經典之作，以進口辛香料與咖哩做成醬料基底，
而且用的是【泰式圓茄】入菜，Ruby還以為是絲瓜之類的，吃起來很綿密，
口感香濃，香料的香氣與辣度恰到好處，白飯到底要吃幾碗才夠阿~~好邪惡
冬蔭酸辣海鮮湯 $380
用香茅、南薑、刺芹、番茄熬煮，裡面的配料有魚肉、杏鮑菇、蝦子等。
每一湯匙都撈的到滿滿的料，是一鍋酸度與辣度平衡的泰味湯品。
Ruby也是第一次看到餐廳的湯品是加熱上桌的，
確保客人每一口都喝到熱呼呼的湯品，細節的很用心。
椰香西米糕
椰香西米糕是Thai J的新品，目前只送不賣，
因每日新鮮製作，想吃就要記得先預訂。
淋上椰奶每一口都奶香味十足，西米露的Q彈和濃郁椰奶，
這樣的搭配真的是香濃又不會太膩口的甜點。
泰式奶茶1壺(內用可續壺，僅供內用 )，也有檸香冰茶可選擇。
泰式奶茶濃郁香醇，絕對道地的泰國近口手標紅茶茶葉些微苦澀帶著奶香味，
加上特調奶水的甜滑相融，吃泰式料理絕對還要搭配泰式奶茶才對味阿~
整個母親節套餐吃完，Ruby最愛的就是【泰J火山排骨】，味道和我3月份去泰國喬德夜市吃到的味道，
近乎相似，排骨肉質非常軟嫩鮮，香料的香氣也很足夠，
不過出國就可以在台灣品嘗到道地的泰式料理，Ruby滿推薦來Thai J可點這道菜喔。
Thai J 不僅用餐環境浪漫，更集結了園藝花藝，其美味佳餚不僅好吃又好拍，
絕對是一個值得造訪的餐廳，Thai J 已經列入我的口袋名單之一的泰式餐廳了。
Ruby吃不完外帶連包裝都是不織布的購物袋，服務人員再在用餐的時候
也都很客氣又細心的照顧到每一位前來用餐的客人，
目前Thai J 有專屬的優惠活動：
活動1：母親節早鳥優惠：加入泰Ｊ官方Line@：＠thaij，
領取早鳥優惠券，在母親節檔期點餐享有92折。
早鳥優惠券發送時間：3/28~4/15
活動2：母親節留言抽套餐：4/10-4/26
於粉專/IG指定貼文留言並tag/標記一位您的好友
活動結束後抽出兩套4人套餐 (會有專人私訊聯繫，需於5/10前兌換完畢)
【店家資訊】
👉Thai J 泰式料理餐廳-桃園店
🍽 FB官方粉絲團請點此 / IG 官方粉絲團請點此 / 24小時線上訂位請點此
🏠桃園市桃園區南平路292-1號
☎️03–3586-973
⏰ 週一至週五 11:30~14:30，17:30~22:00
週六日 11:30~17:00，17:30~22:00
🚘【 停車資訊 】🚘
✅特約停車場：桃園市立圖書館停車場，入口位於新埔六街上，
凡消費滿額即贈一小時停車折抵券。不累贈，每單最多限贈一張。
✅政府劃設公有街邊停車格 / 07：00 - 20：00 / 15元(半小時)。
✅新埔八街的【葛里法五世社區】 設有收費停車場。
歡迎用餐顧客多加利用；一小時30元。
此篇文章為店家邀請，文章內容為自身感受，
而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，
Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。
圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌
RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐
Ruby很愛吃美食、👩🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，
目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，
想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。
要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。
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