桃園火鍋控終於等到了，台北爆夯泰式火鍋「泰滾」正式插旗統領百貨周邊！以泰式鴛鴦鍋聞名的「泰滾」，在激烈的火鍋戰場中以獨家特製的泰式鍋底闖出人氣，開幕至今不僅成為台北排隊火鍋名店，更南下至台中展店，如今再度跨足外縣市開設桃園一號店，為桃園火鍋控帶來全新選擇。
看準台灣人吃鍋愛喝湯的習慣，和泰籍師傅共同研發出具有道地泰式味道，但大口喝湯又不會膩口的泰式「冬蔭功湯鍋、椰奶雞湯鍋」，前者是選用泰式辛香料調配成，後者則是加入泰國經典椰奶長時間燉煮，建議大家直接點鴛鴦鍋，兩種湯底一次享有。
推薦必點菜有超大份量「暴龍去骨牛20oz」、海味十足的「暹羅海釣船」、招牌經典「泰滾招牌魚漿」、老油條包裹新鮮花枝「翠玉鑲油條」，以及用純蝦泥製作的泰式小點「泰拳蝦餅」，不僅菜名營造出濃濃的泰式風情，也將方形泰拳競技場、選手護身符傳統頭飾融入在擺盤設計中，讓人到此用餐宛如秒到泰國錯覺。此外，一公升泰奶塔也是到店內一定要點的人氣王。
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泰滾 桃園店
地址：桃園市桃園區中華路10號2樓
聯絡電話：03-3473333
營業時間：11:00-翌日01:00