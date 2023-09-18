[食記。嘉義太保]野餐，日-嘉義縣府店。泰式打拋豬紫米餐盒。嘉義起家的健康餐盒品牌!

嘉義東區起家的輕食便當品牌「野餐，日」
不僅在嘉義縣市有多家店面，在台北、台中、彰化、雲林、高雄和花蓮也都能吃的到
最近在嘉義太保市、縣政府附近又有一間新分店開幕了~
嘉義縣市旅遊資訊可參考
餐廳名稱：野餐，日 -嘉義縣府店(嘉義縣太保市祥和一路東段27號)
營業時間：05-3628708 10:30-19:30；國定假日休
餐點介紹：多種口味便當/飲品
用餐日期：202309
▲野餐，日 -嘉義縣府店 店面
外觀以木棧和綠色粉刷，搭配諸多綠色植栽
▲野餐，日 -嘉義縣府店 店內環境
大面窗戶讓自然光照亮店內，整體氛圍讓人非常有精神且放鬆舒心( • ̀ω•́ )✧
店內大多面積是店家自己的空間，半開放的結帳台、備餐檯面、煎台
旁邊靠窗處則有三、四組桌位；後方空間則是盥洗室和後台的廚房
雖然煎台就跟內用座位在同空間，但幾乎聞不到什麼油煙味，頂多就是聽到煎肉排的滋滋聲響
(客串演出: J哥、Na哥)
▲野餐，日 -嘉義縣府店 店內環境
「野餐，日 -嘉義縣府店」菜單(取用日期：2023.09)
▲主餐有雞、豬、牛、鮭魚；也有蛋奶素食餐盒
可以加購(單點)肉類，飯和配菜也能加量(都須加價)
泰式打拋豬
內容：紫米白米飯、打拋豬肉、溏心蛋半顆、7道今日配菜
今日配菜有高麗菜、花椰菜、金黃玉米、胡蘿蔔片、蒸帶皮地瓜、烤櫛瓜、滷香菇
▲配菜
葉菜類非單純水煮，而是用極少的油一起清炒，既保留葉菜的原色，也能有適量潤滑和調味，免得水煮太乾或味道單調；
青花菜還有點脆度，還有點淡淡的、像奶油的甜味；胡蘿蔔片則煮得太軟綿，若是塊狀的我更喜歡；高麗菜以碎蒜頭拌炒，軟脆適中
▲打拋豬肉
一入口先是肉香，而後有九層塔和其他辛香料的風味慢慢浮出，香氣明顯卻不油不辣，好吃又很沒有負擔
▲溏心蛋白九分熟、蛋黃則約七八分，上面有撒一些胡椒粉調味
蛋白表面還有些濕軟，我個人比較不那麼喜歡，還是習慣吃全熟、全固化的蛋白
橘黃色的蛋黃則是中間還有點濕潤，外圍則已經熟了
▲米飯
是用白米和紫糯米混合的，紫米比例不少，整體飄著明顯紫米的香甜味
部分飯太濕黏而糊成一團，但大部分則還是保留米粒形狀、帶黏性、吃得到顆粒口感
▲野餐，日 -嘉義縣府店 採用以稻穀為原料的台灣製造免洗筷
非常的...高成本啊
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▲野餐，日 -嘉義縣府店 店面
晚上看起來更為明亮，可能因為多是打黃光關係，看起來更加暖心
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貓小孩J哥Na哥的生活版 這個與那個 This & That
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以上。