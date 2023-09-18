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[食記。嘉義太保]野餐，日-嘉義縣府店。泰式打拋豬紫米餐盒。嘉義起家的健康餐盒品牌!

2023-09-18 11:00:00 小狐尼 人氣：116
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窩客好文

小狐尼

發表篇數：262篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：嘉義縣 > 太保市

造訪商家：野餐，日(嘉義縣府店)
phone05-3628-708
place嘉義縣太保市祥和一路東段27號
作者本次評價：
4.15
美味度
4.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
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202309 嘉義太保 野餐，日-嘉義縣府店

嘉義東區起家的輕食便當品牌「野餐，日」

不僅在嘉義縣市有多家店面，在台北、台中、彰化、雲林、高雄和花蓮也都能吃的到

最近在嘉義太保市、縣政府附近又有一間新分店開幕了~

 

 

嘉義縣市旅遊資訊可參考

[食記。嘉義太保]野餐，日-嘉義縣府店。泰式打拋豬紫米餐盒。  

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[食記。嘉義太保]野餐，日-嘉義縣府店。泰式打拋豬紫米餐盒。  

 

餐廳名稱：野餐，日 -嘉義縣府店(嘉義縣太保市祥和一路東段27號)

營業時間：05-3628708 10:30-19:30；國定假日休

相關連結：(嘉義縣府店)FB粉絲專頁  Instagram 

(總店)FB粉絲專頁  Instagram

餐點介紹：多種口味便當/飲品

用餐日期：202309


檢視較大的地圖

 

 

202309 嘉義太保 野餐，日-嘉義縣府店

▲野餐，日 -嘉義縣府店 店面

外觀以木棧和綠色粉刷，搭配諸多綠色植栽

202309 嘉義太保 野餐，日-嘉義縣府店

▲野餐，日 -嘉義縣府店 店內環境

大面窗戶讓自然光照亮店內，整體氛圍讓人非常有精神且放鬆舒心( • ̀ω•́ )✧

店內大多面積是店家自己的空間，半開放的結帳台、備餐檯面、煎台

旁邊靠窗處則有三、四組桌位；後方空間則是盥洗室和後台的廚房

雖然煎台就跟內用座位在同空間，但幾乎聞不到什麼油煙味，頂多就是聽到煎肉排的滋滋聲響

(客串演出: J哥、Na哥)

202309 嘉義太保 野餐，日-嘉義縣府店

▲野餐，日 -嘉義縣府店 店內環境

 

「野餐，日 -嘉義縣府店」菜單(取用日期：2023.09)   

202309 嘉義太保 野餐，日-嘉義縣府店

▲主餐有雞、豬、牛、鮭魚；也有蛋奶素食餐盒

可以加購(單點)肉類，飯和配菜也能加量(都須加價)

 

202309 嘉義太保 野餐，日-嘉義縣府店

泰式打拋豬

內容：紫米白米飯、打拋豬肉、溏心蛋半顆、7道今日配菜

今日配菜有高麗菜、花椰菜、金黃玉米、胡蘿蔔片、蒸帶皮地瓜、烤櫛瓜、滷香菇

202309 嘉義太保 野餐，日-嘉義縣府店

▲配菜

葉菜類非單純水煮，而是用極少的油一起清炒，既保留葉菜的原色，也能有適量潤滑和調味，免得水煮太乾或味道單調；

青花菜還有點脆度，還有點淡淡的、像奶油的甜味；胡蘿蔔片則煮得太軟綿，若是塊狀的我更喜歡；高麗菜以碎蒜頭拌炒，軟脆適中

202309 嘉義太保 野餐，日-嘉義縣府店

▲打拋豬肉

一入口先是肉香，而後有九層塔和其他辛香料的風味慢慢浮出，香氣明顯卻不油不辣，好吃又很沒有負擔

202309 嘉義太保 野餐，日-嘉義縣府店

▲溏心蛋白九分熟、蛋黃則約七八分，上面有撒一些胡椒粉調味

蛋白表面還有些濕軟，我個人比較不那麼喜歡，還是習慣吃全熟、全固化的蛋白

橘黃色的蛋黃則是中間還有點濕潤，外圍則已經熟了

202309 嘉義太保 野餐，日-嘉義縣府店

▲米飯

是用白米和紫糯米混合的，紫米比例不少，整體飄著明顯紫米的香甜味

部分飯太濕黏而糊成一團，但大部分則還是保留米粒形狀、帶黏性、吃得到顆粒口感

202309 嘉義太保 野餐，日-嘉義縣府店

▲野餐，日 -嘉義縣府店 採用以稻穀為原料的台灣製造免洗筷

非常的...高成本啊

 

嘉義縣市旅遊資訊可參考

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202309 嘉義太保 野餐，日-嘉義縣府店

▲野餐，日 -嘉義縣府店 店面

晚上看起來更為明亮，可能因為多是打黃光關係，看起來更加暖心

 

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以上。

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小狐尼

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¡Hola! 我是小狐尼(NiNi) 初衷只是「拍了美食照，不想只有自己看到。」 用照片留下美麗瞬間，以文字介紹並紀錄當時心情 每每回去翻閱這些回憶，總讓我會心一笑 因此，寫食記時我是開心的。 —— 痞客邦 / 愛食記 / 波波黛莉 / 窩客島 /Facebook / Instagram / PotatoMedia / MOOD ——
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