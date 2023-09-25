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[食記。麥片]家樂氏Kellogg's【W.K Kellogg by Kids】蘋果×胡蘿蔔×草莓粉紅派對水果圈! #無添加糖

2023-09-25 11:00:00 小狐尼 人氣：115
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窩客好文

小狐尼

發表篇數：263篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 內湖區

造訪商家：家樂氏Kellogg's
phone02-2656-797
place台北市內湖區內湖路一段314號4樓
作者本次評價：
4.20
美味度
4.50
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.00
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202309 家樂氏 W.K Kellogg by Kids無添加糖水果圈-粉紅派對

又是好長一段沒吃穀物麥片當正餐的日子

最近逛全聯時，餘光(撿便宜雷達)掃到邊架上有「買一送一」的價格牌子

定睛一看，原來是盒裝早餐麥片而且標榜無添加糖

翻到背面檢查營養標示，熱量是真的不高(跟純燕麥片差不多)，看來這無添加糖是認真的!

最後兩盒，就被我認購啦

 

商品資訊

商品名稱：家樂氏 W.K Kellogg by Kids無添加糖水果圈-粉紅派對

商品規格：300 g/ 袋

營養資訊：1030 kcal/ 300 g

過敏原：豆、麩質；可能過敏原(同產線產品)：奶、堅果

產地/製造商：比利時/‎Kellogg's

202309 家樂氏 W.K Kellogg by Kids無添加糖水果圈-粉紅派對

「W.K Kellogg by Kids 粉紅派對」外包裝

原產地在比利時，且紙盒外包裝上僅有英文和其他歐美外語，中文都是用貼紙額外貼上的

此外，在家樂氏台灣官網上找不到這個商品，

可知道「W.K Kellogg by Kids 無添加糖水果圈-粉紅派對」(以下簡稱「W.K Kellogg by Kids 粉紅派對」)是原裝進口、非台灣製造的

網路上也能查到其實這是早在2020年就有的商品，現在應該就是個過季、售完不補的商品了

(難怪我去的這家全聯也在出清)

除了紅配藍包裝的「W.K Kellogg by Kids 粉紅派對(草莓/蘋果/胡蘿蔔)」以外，還有紫配藍包裝的另一款口味(藍莓/蘋果/甜菜根)

202309 家樂氏 W.K Kellogg by Kids無添加糖水果圈-粉紅派對

「W.K Kellogg by Kids 粉紅派對」營養資訊

成份：43%全穀物粉(燕麥、麥)、39%穀物粉(米、玉米)、玉米纖維、麥芽糊精、蔬果濃縮物(胡蘿蔔carrot/草莓/蘋果/黑醋栗/櫻桃蘿蔔radish)、天然香料、葵花油、鹽、分離大豆蛋白、天然食用色素、抗氧化劑

沒有額外添加糖、糖漿、蜂蜜、焦糖等糖類原料，不過主要成分的穀物類以及蔬果本身的果糖也都是醣類，

因此碳水化合物還是佔最多總熱量比例(約82 %)喔

※題外話：這張中文標示有錯字呢!!

應該是「...不*適*用於台灣市場」

202309 家樂氏 W.K Kellogg by Kids無添加糖水果圈-粉紅派對

「W.K Kellogg by Kids 粉紅派對」拆封狀態

內容就是一整袋裝的麥片，乍看幾乎都是完好的

 

試吃時間

202309 家樂氏 W.K Kellogg by Kids無添加糖水果圈-粉紅派對

「W.K Kellogg by Kids 粉紅派對」

麥片幾乎是完整的，有少量剝落的碎屑和細粉

這樣一碗約1/3袋份量，也就是100 g，熱量345 kcal

202309 家樂氏 W.K Kellogg by Kids無添加糖水果圈-粉紅派對

「W.K Kellogg by Kids 粉紅派對」有三種造型和口味

表面有一點光滑，也比片狀的玉米麥片更硬脆

三種口味一起吃，就是淡淡的蔬果香氣，但分布太出各自的味道

但一旦三種分開吃，各自的風味也相當明顯了

其中味道最重的是「草莓(粉紅圓圈)」，先是似草莓果醬的香味後來還有清新的酸韻

第二味重的「胡蘿蔔(黃球)」也是一顆就有吃到胡蘿蔔香氣

最淡的是「蘋果(白星星)」，是約50%蘋果汁的香味和50%玉米、麥等穀粉的味道

總體而言，讓我很驚訝的是，第一次這麼麼明確吃出彩色麥片各自的口味

整體吃真的覺得比以往吃的麥片更加平淡、減糖甜味，雖然標榜為兒童設計，但還不知道大多兒童是否喜歡呢

甚至大概很多成年人也不買單，只有像我這樣愛吃又怕胖的人才會喜歡吧?

沒錯，我超愛的，吃起來沒那麼多負擔感

滿滿一大碗，熱量不會太高，讓我又可以咀嚼很久

202309 家樂氏 W.K Kellogg by Kids無添加糖水果圈-粉紅派對

「W.K Kellogg by Kids 粉紅派對」

現在大家健康營養知識越加提升，對於包裝標榜的廣告詞也會越來越有識別能力

早餐麥片常常被冠上「健康、天然、添加果乾和堅果」等詞彙，很容易就被廠商糊弄成健康食品

其實早餐麥片身為加工食品，隱藏的糖、油、鹽甚至香精等添加物都是消費者無法確信的

然而，至少最基本能從營養標示來初步判斷

比較「W.K Kellogg by Kids 粉紅派對」和最健康麥片代表「純燕麥片」的營養比例

「W.K Kellogg by Kids 粉紅派對」(根據台灣適用版營養標示)

熱量 345 kcal/100 g

蛋白質 8.7 g

脂肪 3.1 g

碳水化合物 77.6 g(糖 8.5 g/膳食纖維 14.1 g)

 

燕麥片代表「桂格原片原味大燕麥片」

熱量 373.3 kcal/100 g

蛋白質 13.1 g

脂肪 8 g

碳水化合物 67.5 g(糖 1.3 g/膳食纖維 9.9 g)

 

這兩者，W.K Kellogg by Kids 粉紅派對屬於加工食品、燕麥片則是天然食品(單一原料、簡單乾燥和壓片)

其實營養成分不算差異太多，相對明顯的是...

「W.K Kellogg by Kids 粉紅派對」的單糖還是比較多；燕麥片則是脂肪和蛋白較多

 

當然大多人還是會有天然ㄟ尚好的共識

「W.K Kellogg by Kids 粉紅派對」雖然是加工品，但是是玉米麥片商品中相對健康的選擇

也是有機會可以試試看囉

只是現在不知道實體店賣哪裡還有賣了...

 

「台灣家樂氏」營業資訊

地址：美商家樂氏行銷有限公司台灣分公司(台北市內湖區內湖路一段314號4樓之1)

電話：02-26567971 / 0800-888929

相關連結：官網  FB粉絲專頁

 

 

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以上。

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¡Hola! 我是小狐尼(NiNi) 初衷只是「拍了美食照，不想只有自己看到。」 用照片留下美麗瞬間，以文字介紹並紀錄當時心情 每每回去翻閱這些回憶，總讓我會心一笑 因此，寫食記時我是開心的。 —— 痞客邦 / 愛食記 / 波波黛莉 / 窩客島 /Facebook / Instagram / PotatoMedia / MOOD ——
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