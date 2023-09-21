台北吃到飽的巔峰 饗A joy！人均三千的buffet，干貝龍蝦吃到飽、爆卵香魚必吃

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台北101吃到飽的頂級餐廳最近出爐了！這家一個人要價三千多近四千的吃到飽饗A joy到底好吃嗎？

超高樓層光景觀就打趴全台，餐點選項多到吃不完，海鮮直接吃到你痛風的高級吃到飽推薦。

饗Ajoy地點位置

饗A joy就在101大樓的86樓，超高樓層跟高級食材備受台灣饕客們的爭相造訪，雖然要價相當高，一個人晚餐將近4000元的高單價，但卻是連訂位都很困難！

饗A joy價位

饗Ajoy分成三個餐期

午餐一11:30-14:00 $ 3280 午餐二14:45-17:15 $ 3280 晚餐 18:00-21:30 $ 3880

要按照你訂位的時間進場，出場時間則是固定的，所以你晚到的話一樣要在餐期期間內用餐完畢喔！

饗A joy入口報到處

饗Ajoy報到處在101大樓的1樓左側，並不是購物中心的出入口，而是商務大樓的1樓出入口，如果搭捷運的話不要走錯地方

報到完畢之後就會從手扶梯上到二樓，走專屬的電梯

動線相當隱密，這一路上也沒有什麼特別不同的，一直到餐廳入口才會覺得讓人驚艷～

隱藏的出入口藏在一般出入口的旁邊細縫中

走著有點憋屈

電梯也算是一般

搭到一半要轉另一台電梯才會到

五感體驗

轉程的期間會發很高級美術紙燙金還打凸的DM

說是要讓你五感體驗

我倒是體驗到我們的吃飯錢從這一刻就被用奇怪的方式花掉了～

『-$50 扣款成功』感覺頭上跳了一個提示泡泡

後面還會有視覺跟聽覺、嗅覺感受山海景的五感體驗

然後還給了我們預約的門票

門票不是每個人一張，而是一組一張～

電梯轉運站

從這個地方要再轉一次電梯

不知道為什麼拉了紅龍卻不用個指示牌，出電梯沒有人帶的話就會直接迷路

餐廳入口

好不容易到86樓

打造出幻境感的海洋跟山景波紋

特別把門口縮小讓你走過去，有一種穿越秘境的感覺

從幽暗的通道過去之後

就是很寬廣很大的挑高空間

裡面有木頭的香氣加上植物造景

造景的花木都直接插在路中間，如果這時候有奔跑的小屁孩可能會撞個頭殼開花，因為這些樹木枝葉又多又細～

從入場時間一路走到這邊，大概快三十分鐘

到這邊還要等集合然後才會放你入坐，真的有夠餓

可以看一下外面的風景

我差點尿出來～

座位區

我們這次坐在甜點的旁邊

幾乎所有人東西丟了都往同個地方去！

龍蝦！

所以我就可以好好的看座位空間了～

這次我們坐在中間的坐席

沙發很舒服～還有提供抱枕

吃飽可以睡

也有靠窗邊的座位

風景很不錯

每區座位區的上空都有會動的藝術品跟七彩燈光～在餐期的中間會有燈光秀

這些東西都會搭配音樂發光！午餐時間太亮比較不明顯，晚上肯定很美

搶到爆！但其實還好-烤龍蝦

大家真的是手刀在搶，大排長龍

我是選擇先吃別的再來吃龍蝦

反正是吃到飽，總不可能吃十來隻吧～總會有機會吃到，就一個餐期慢慢吃都吃的到

真的不用搶

旁邊還有帝王蟹腳可以一起拿

帝王蟹肉很飽滿！吃起來滿過癮～

龍蝦有點難脫殼，肉質Q但並沒有很鮮甜，覺得算普通，吃過一隻就不會想再吃

螃蟹倒是還OK～可以一直拿，但烤的比較慢，有看到幾個老饕看到一出爐就手刀去拿

煎奶油干貝

干貝滿嫩的，大顆原味吃起來不錯爽

必吃！ 爆卵烤香魚

喜歡吃魚的人可能會吃爆

這裡面的卵多到不行！而且很大隻

幾乎就是長20公分粗8公分的龐然大物～長20粗8真的讓我好滿足 (羞)

每一批烤的量都很多

看到真的就可以拿！趁熱吃超好吃

裡面滿滿的蛋！

細刺有點多，吃的時候要小心，但是那個香魚的甜跟甘真的很好吃～鹽烤外衣比較鹹Dong是沒吃皮啦～但肉跟蛋真的很好吃

蛋還有點QQ的口感，有夠爽

壽司生魚片類

饗A joy的海鮮類選擇多到不行

蟹肉海膽、海膽手卷也是熱門選項

海膽的甜度沒有很高，算普通可吃而已

上蓋肋眼牛排

饗A joy牛排的表現比較普通

跟凱菲屋的牛排差不多，但是給的份量比較大方

必吃！甜點水果類

甜點的選擇多且有特色

有許多聯名款的甜點都很值得吃

可麗露Dong覺得很可以

外酥內軟的傳統做法做的很到位

其他甜點包含101造型雞蛋糕、迷你紅龜粿

都做的層次相當豐富，從蜜香到減糖的內餡、口感都有相當的水準

可以說甜點比他的牛肉還要更值得這個價位

飲料茶水

除了果汁

還有現泡茶葉，除了展現台灣茶葉的獨特性

吃到飽可以品茶也讓Dong覺得很滿意

旁邊還有酒水可以喝，但是茶反而更讓人印象深刻

整體吃完，饗A joy的服務相當不錯，硬體的部份也還不錯，五感的感受有一點點的無法融入但也算是用心！餐點的部分水產可以推薦，牛肉相較弱，旁邊的羊小排都比較好吃～甜點倒是滿推薦。如果問我還想不想再訪的話，只要價位可以再折扣一些，肯定是可以再回訪的～CP值稍微沒這麼高，同樣價格我覺得單點就可以吃更鮮更美味的了！

店家/景點資訊

店家名稱：饗 A Joy

所在地址：110臺灣台北市信義區信義路五段7號86樓

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:30-21:30

店家電話：02 8101 0111

評價：★★★★

備註資訊：

用餐時間

11:30–14:00, 14:45–17:15, 18:00–21:30 Google即時導航





交通資訊

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