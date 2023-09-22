[食評]洋溢著懷舊風情的紅盤子港式茶餐廳

來到紅盤子港式茶餐廳就是很有紅皇后氣氛的艷紅色裝潢主調，推翻我過去對茶餐廳的負面印象，親切的老闆娘是口音絕對聽不出來的香港女生，獨自來台北工作打拼已經超過3年了，做餐廳創業真的非常不容易，尤其做茶餐廳相當耗體力，賣多就愈累，常常要走來走去，紅盤子港式茶餐廳的特色就是平價廉宜，物美價廉，份量超級大，點心類必推西多士，史上無敵美味，檀島的西多士也沒有紅盤子好吃原因在於紅盤子港式茶餐廳的西多士加了金絲糖，不甜不膩，口感特殊香甜又誘人，搭配鴛鴦奶茶或是凍西檸都非常好吃!

店內所使用的餐具與椅子都滿舒適與高檔的，給客人的印象推翻過去茶餐廳的粗劣與急躁，而是讓人可以約情侶朋友來紅盤子港式茶餐廳來吃飯!

牆上裝飾許多香港的文化照片與解說，喜歡香港文化的人一定要來吃!像是太平山，水上人家，常見的燒臘店等等，香港印象活躍於牆上。

精緻的茶具與餐盤是鎮店之寶，非常顯目，十分有特色。

熱拿鐵拉花滿美的，咖啡也非常好喝道地，紅盤子港式茶餐廳特色是用料精緻實在，物美價廉，坐落在鄰近公館商圈的巷弄內極為靜謐，這裡的凍西檸還可以依照客人的口味來調整甜度，有別於傳統茶餐廳無法為客人客製化的調製甜度之缺點，紅盤子的服務也太好了吧!

桌上有很多用罐子裝好粗鹽及八角等秘製香料炒製乾燥而成的粗鹽，專門使用在料理上為料理增色，特別是親切的老闆娘推薦紅盤子港式茶餐廳的招牌餐點是柱侯牛腩撈麵、糖醋咕咾肉、咖哩牛腩煲、鹽焗雞腿、干炒牛河、蜜汁叉燒、淨雲吞、雲耳金針滑雞蒸、芙蓉蛋叉燒飯等，我點了柱侯牛腩撈麵和鹽焗雞腿、熱拿鐵和西多士~~

鹽焗雞腿是當天現做，多汁鮮甜，選用八角炒製220度溫度的粗鹽，必選用最新鮮的新鮮現切雞腿來整隻滷製熬煮，肉質鮮嫩又入口即化，喜歡吃雞腿的人一定要點來吃吃看!

西多士超好吃的啊啊~~~金絲醬非常特別，酥炸過後的法國吐司裡面偷偷藏著豐富的花生醬，不甜不膩，入口即化又吃起來超開心的口感，老少咸宜的庶民下午茶，隨便搭配咖啡或紅茶都好好喝~~

美食部落客的職業病往往就是一人就要挑戰3人份餐點，能夠吃完這些餐點與飲料還不會發胖變豬扒，鹹食的份量對於上班族來說是滿多的，撈麵份量給得很夠又超級便宜.....真的，如果開在信義區永吉路可能每道鹹食要價200元起跳了!

柱侯牛腩撈麵，淋上香港道地柱侯醬，牛腩燉煮入味，肉質鮮嫩到吃起來不會老，豆醬香氣的柱侯牛腩撈麵，在台灣的港式茶餐廳較為稀少喔，柱侯醬對台灣人來說比較陌生，柱侯醬是佛山特產，用黃豆、鹽、糖、芝麻和生抽等製成的，主要用於肉類醃製，例如牛腩。清燙青花椰和燙青菜幾乎沒什麼調味，也給得相當大方，物超所值~~

244巷枝竹柱侯牛腩飯，選用比較少見的枝竹，也是道地香港茶餐廳的知名餐點，不用出國去香港，來紅盤子港式茶餐廳也可以品嘗到最道地的香港料理!

小資族幾乎不花到什麼錢就可以吃上澎湃的大餐，正，好味、快速、環境怡人又乾淨，適合港人及喜歡香港食物的台人來這裡消費用餐。

還有李錦記等香港道地的醬料可以自由沾取，醬料相較其他茶餐廳就非常特別，選擇性很多樣化~~

除了七喜、可樂、還有可樂娜啤酒，菠蘿包及菠蘿油更是茶餐廳中一定要吃的點心!

蛋撻和菠蘿油也都是當天現做，來懷舊一下去香港旅遊的甜美回憶吧!

紅盤子港式茶餐廳

＃紅盤子港式 來氣氛悠閒適合約會的紅盤子港式茶餐廳 ＃公館美食 ＃台電大樓美食 西多士無敵好味

紅盤子港式茶餐廳 的地址:台北市中正區羅斯福路三段244巷9弄1號1樓