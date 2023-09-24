【宅配美食】金門美食！職人專業的協發行泡菜，十八種口味任你選！全家買得到的剝椒催淚泡菜，配料最多的涼拌雜菜，下酒菜消夜首選【超商取貨】團購美食！泡菜控激推

泡菜泡菜～

記得以前哈日時，感覺日本泡菜偏清淡，是淡鹹的味道；近年韓流來襲，韓國的泡菜，吃起來較鹹辣，但其實台灣的泡菜也很棒喔！

來自金門的泡菜專家：協發行泡菜

剝椒催淚泡菜

全家門市都可以買得到的輕巧單包裝，攜帶和購買都很方便！

使用屏東在地的剝皮辣椒，及獨家秘製醬汁調配，形成讓人催淚的台式泡菜，吃起來辣香味散滿整個口腔，伴隨著脆鹹入味的大白菜，超讚！

涼拌雜菜

和「PopSelect波波選物所」共同研發的聯名清爽泡菜-涼拌雜菜，隆重登場！

食材種類最多，有脆脆的筍絲和波菜、健康的紅蘿蔔及黑木耳、喜歡的海帶和香菇，豐富多樣的蔬菜卻是低熱量喔！吃口清爽，身體沒負擔！

擁有近五十年的協發行，在第三代手中走出新思維！延續著爺爺輩的實在，在新世代中，結合台灣在地食材，創造”新食代〞！

職人純手工製作的泡菜專業，研發出十八種獨特又好吃的泡菜，就算是單吃當下酒菜，也讓人解膩停不了嘴！

協發行泡菜

地址：金門縣金城鎮莒光路120號

時間：周一至周六 9:00-18:00

電話：06-243-3362

官網：https://www.shie-fa.com/

FB：https://www.facebook.com/shiefa0823/?locale=zh_TW

IG：https://www.instagram.com/shiefafood/

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