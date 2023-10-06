2023【台東溫泉】推薦Top台東溫泉住宿飯店，泉質特色介紹!湯屋、大眾池、休息

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台東溫泉有什麼特色?

號稱「東台第一景」的台東知本溫泉，早在日據時期就已經開發，水質清澈且無色無味，屬於碳酸氫鈉泉，飽含礦物質的微滑觸感，能夠光滑肌膚，對於美白保濕有很好的效果，因此又有「美人湯」的美名。知本溫泉的水質優良，時常浸泡有促進血液循環、鬆弛肌肉關節、舒壓解勞的功效。

台東溫泉住宿怎麼選?

台東溫泉推薦-知本溫泉區

知本老爺大酒店

住宿位置：台東縣卑南鄉龍泉路113巷23號(點我導航)

住宿評價：4.4星 5 星級飯店

周邊景點 : 距知本溫泉5分鐘車程

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台東溫泉飯店的「知本老爺酒店」相信是各位旅人都不陌生的台東溫泉住宿選擇之一，建築外觀相當氣派，以白色為基調其中還穿插許多原住民幾何圖形，入內後各式的原住民藝術作品將飯店點綴得頗具特色。日式風格的客房簡約舒適，最具特色的就是那佔地400坪的露天風呂和游泳池區等休閒設施，能在被群山圍繞的綠意盎然山林內享受戶外森林浴簡直是人生一大享受！

知本金聯世紀酒店

住宿位置：台東縣卑南鄉龍泉路30號(點我導航)

住宿評價：4.2星 5 星級飯店

周邊景點 : 距知本溫泉5分鐘步行

優惠訂房：AsiaYo |

喜歡現代極簡的設計風格的朋友們，來到知本務必參考「知本金聯世紀酒店」！新穎與充滿巧思的設計，加上可放溫泉水的浴缸，讓人不小心就在房間內放鬆一整天～貼心的酒店在房間內附上夾腳拖及浴衣，推薦你到頂樓體驗山林合一的露天裸湯！來台東泡湯一邊欣賞美景，增加血液循環、舒壓解勞，壓力一掃而空！

富野溫泉休閒會館

住宿位置：台東縣卑南鄉龍泉路16號(點我導航)

住宿評價：4.0星 4星級飯店

飯店設施 : 2 座溫泉浴池的露天 SPA 區、蒸氣室

優惠訂房： | AsiaYo |

「富野溫泉休閒會館」在台東知本頗具知名度，除了一般會館的休閒度假功能，更加強調了養生與娛樂性質，因此提供多元的休閒設施，讓住客在渡假之餘，也能同時達到身心靈的舒展！客房內都備有溫泉浴缸外，住客也能免費體驗戶外露天SPA、水療區、蒸氣湯屋，最特別的是富野總共提供五款隱密性高的獨立湯屋（需另外付費），從個人、情侶到家庭都能符合需求，盡情體驗！

知本東台溫泉飯店

住宿位置：台東縣卑南鄉龍泉路147號(點我導航)

住宿評價：4.2星 3星級飯店

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「東台溫泉養生館」是知本少數結合台灣原住民南島文化風格的飯店，擁有絕佳的天然景觀與溫泉資源！在環境設計上特地聘請溫泉規劃專家，以「香氛、景觀」療法為主，在具有開闊溪谷視野的地方打造一座具備養生、休閒、聯誼、親子的多功能會館。其中溫泉SPA養生館小編大推！在具有養顏美容功效的的溫泉水柱中，消除酸痛，一解旅程中的疲勞！

知本泓泉溫泉渡假村

住宿位置：台東縣卑南鄉龍泉路139巷1號(點我導航)

住宿評價：4.1星 3星級飯店

優惠訂房： | AsiaYo |

擁有知本最古老溫泉井的「知本泓泉溫泉渡假村」是台東知本溫泉區三大飯店之一，對於想要好好享受知本溫泉的你，這邊會是另一個不錯的飯店選擇。有別於其他周邊數百公尺的溫泉源，泓泉溫泉渡假村的溫泉是來自於地底下1460 公尺處的純淨泉源，且當初「知本一號地熱井」的位置也在飯店的「彩虹廳」內頗具特色。雖然飯店有點歷史，但平實的房價、獨有的溫泉源、豐富的自然生態景觀、以及可以遠離喧囂的露天溫泉游泳池等，也是一家能大口呼吸的台東飯店。

知本芙儷渡假酒店

圖片來源 : 知本芙儷渡假酒店

鄰近知本溫泉的「F HOTEL知本館」是一家擁有戶外水道泳池、SPA溫泉水療池、兒童戲水區、以及蒸氣室烤箱等超豐富飯店設施的台東飯店！雖然飯店不在知本溫泉區，但飯店的絕佳位置只要入住飯店正面的這一邊房型，在房間裡就可以將眼前的太平洋海景盡收眼底，隔天早上還可以賞到第一手的台東日出喔！另一側則是面對護國神山的中央山脈，連綿的山巒一眼望去也相當舒壓！

東遊季溫泉渡假村

住宿位置：台東縣卑南鄉溫泉村溫泉路376巷18號(點我導航)

房間價位(2人) : NT3,300元(一晚)

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相關連結 : 官網 | 粉專

圖片授權：IG @anlala7

座落於卑南鄉溫泉渡假區，距台東市區約20分鐘車程，園區占地超過3000坪，依山傍水，是名符其實室外桃源。泉質屬弱鹼碳酸泉，是「美人湯」必備元素，有養生SPA區、水療區、露天溫泉、兒童專用泉池，有一座高度120cm的「長方形溫泉池」，適合親子一起共游。除了溫泉遊樂區，多功能休憩區設20個紮營用平台，白天在寧靜山谷享受芬多精，晚上觀賞星空、聆聽蟲鳴清脆聲響，緊張焦慮情緒得到釋放。

台東溫泉推薦-台東市區

娜路彎大酒店

住宿位置： 台東縣台東市連航路 66 號 。(地圖連結)

。(地圖連結) 住宿房間價位(2人) : NT6,170元(一晚)

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圖片來源 : 娜路彎大酒店

若您是計畫要入住台東溫泉飯店，就不能錯過這家「娜路彎大酒店」，他不僅鄰近台東機場屬於台東市區飯店交通相當便利，且從大廳公共空間滿滿的原住民藝術作品，到房內大量木製裝潢及點綴得恰到好處原住民圖騰風格，藝文高級氣息滿載！另外還有私人俱樂部等級的美人湯溫泉、游泳池、SPA池、親子設施並設置特斯拉充電站，是即使不出飯店也能親子同樂的溫泉住宿！

台東溫泉推薦-鹿野高台區

綺麗渡假村

照片來源：IG @penpenyuan

「綺麗飯店集團」在宜蘭蘇澳、高雄、台東等地設立多家精品飯店，並以台灣品牌成功建立優質連鎖飯店的專業形象，而位於台東鹿野鄉的綺麗渡假村，不僅擁有超高級的SPA游泳池，還有IG超夯的獨棟私人溫泉，超適合家庭親子共遊，更是情人享受浪漫兩人世界的台東溫泉住宿首選。分為本館房間及溫泉別墅，本館的每間房間都設有獨立的私人泡湯池，溫泉區則適合多人團體旅遊、或者一家人可以溫馨聚會，來到綺麗渡假村，就像在山林原野中的清新小秘境，打開心胸，接受大自然給予最天然的、最簡單卻也最奢侈的享受。

鹿鳴溫泉酒店

照片來源：鹿鳴溫泉酒店官網

說到台東溫泉飯店就一定會想到這家「鹿鳴溫泉酒店」，距離離鹿野高台僅需10分鐘車程的飯店，每到台東熱氣球嘉年華時總會一位難求，除了因為坐擁綠樹山巒的絕佳地理位置、愜意的花園泳池以外、最重要的就是那客房自帶的溫泉設備，在自己的房裡就能享受浸泡在石板浴缸裡的紅葉泉脈美人湯！