看到朋友推薦華西街美食【蒸好吃佛跳牆】，菜單有一個人也能吃的佛跳牆、滷肉飯、筒仔米糕、雞肉飯和排骨酥湯，其中最吸引我的就是一甕只要85元的佛跳牆，料滿滿的超吸睛。

萬華美食 蒸好吃佛跳牆 ｜在哪裡

提到萬華美食就想到華西街觀光夜市幾攤小吃，【蒸好吃佛跳牆】地點就位在昶鴻麵點對面。

蒸好吃佛跳牆

地址：台北市萬華區華西街觀光夜市185、186攤位

捷運：龍山寺站 步行約八分鐘

營業時間：11:30–20:00

電話： 0939 013 773

食記：【萬華美食】蒸好吃佛跳牆 真的好吃！華西街美食推薦

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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萬華美食 蒸好吃佛跳牆 ｜內用環境

老闆親切客氣，內用有幾張簡單桌椅，夏天中午非常熱，完全不想吃佛跳牆，晚上來吃比較涼。

萬華美食 蒸好吃佛跳牆 ｜菜單價錢

【蒸好吃佛跳牆】就賣六樣東西，佛跳牆是招牌必點。

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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萬華美食 蒸好吃佛跳牆 ｜餐點推薦

老闆熟練的拉出蒸籠，看到滿滿的佛跳牆，料裝滿滿的好吃模樣，真誘人啊！

雞肉飯 $25

網路都推薦佛跳牆＋筒仔米糕，但是筒仔米糕已經賣完。

超細的雞肉絲，不過醬汁有點少，吃起來有點乾也沒什麼香味，但我發現加了辣椒攪拌，味道變得很下飯。

佛跳牆 $85

真的便宜到佛都要跳牆了～誒不是這樣亂用的！

不用100元就能吃到費工又料多的佛跳牆，真難得，但說真的，要不是看過朋友推薦，這店面我真的會路過。

一開始看到湯好像有點油，但其實不會，加上香菇、排骨酥、筍絲、干貝、芋頭、鳥蛋、香菇、杏鮑菇和栗子提鮮，湯品甘醇鮮美，比以往年節吃到的還單純，沒那麼油膩也耐吃。

最讓我驚艷的就是芋頭啦！兩大塊芋頭軟又入味，真好吃啊！

滿滿的筍絲，味道卻很有層次。

蒸好吃佛跳牆真的好吃！附近美食還有小王煮瓜、阿猜嬤和芳源刈包等多間美食，要一次全制霸可能要來萬華好多次。（阿義魯肉飯送餐亂七八糟超不推，等了超過半小時還先送給比我們晚來的，提醒了也一樣先送給別桌，氣到退錢離開）

蒸好吃佛跳牆

地址：台北市萬華區華西街觀光夜市185、186攤位

捷運：龍山寺站 步行約八分鐘

營業時間：11:30–20:00

電話： 0939 013 773

食記：【萬華美食】蒸好吃佛跳牆 真的好吃！華西街美食推薦

萬華美食小吃推薦

阿鴻知高飯

地址： 台北市萬華區廣州街245-1號

捷運：龍山寺站

營業時間：24 小時營業

電話： 02 2336 1127

粉絲團：阿鴻知高飯鱸魚湯

食記：【萬華小吃】阿鴻知高飯鱸魚湯24小時營業！廣州街夜市美食

備註：內用、外帶、外送服務

萬華區、中正區都可以打電話訂購外送，其他地區消費滿1500元也有外送

源芳刈包

地址：台北市萬華區華西街17-2號

營業時間： 11:30–20:00 (星期一休息)

電話： 02 2381 0249

食記：【萬華美食】源芳刈包，華西街夜市美食推薦 (菜單)

粉絲團：無

服務：外帶和內用，無外送

艋舺大豐魚丸店

地址：台北市萬華區三水街62號

捷運：龍山寺站

營業時間： 08:00–14:30 (週一休息)

電話： 02 2306 0532

粉絲團：艋舺大豐

食記：【萬華美食】艋舺大豐魚丸店 炸物也推薦，東三水街市場必買

悠鱻麵線(華西街人氣腸蚵海鮮創作麵線)

地址：台北市萬華區華西街攤位184號

捷運：龍山寺站

營業時間：12:00–19:00，賣完提早收(週一週二公休)

電話： 0955 705 416

粉絲團：悠鱻麵線

食記：【萬華小吃】悠鱻麵線 搬家新地址，華西街美食推薦



萬華美食：30間西門町美食餐廳小吃推薦，西門必吃美食

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

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