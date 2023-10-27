又到了落羽松松紅的季節，花蓮新開星巴克在壽豐理想大地度假村旁，擁有超美水上倒影，除了室內有一大片的窗戶可以欣賞湖景，還有戶外座位區，坐擁湖光山色就像置身在畫裡一樣，超美超浪漫的，從一開幕就造成轟動，最特別的是還可以搭船遊湖，為全台唯一童話版星巴克，現在是它最美的時刻，落羽松轉紅，加上遠方層層山戀、小船、水中倒影，美的就像一幅畫一樣，建議搭船環繞一圈，欣賞它不同角度之美，為花蓮最新賞松盛地。
彷佛來到歐洲小鎮，白天與夜裡呈現不同的美～影片分享
四周綠意盎然，充滿湖光山色的童話小屋。
湖光山色，波光粼粼，隨便拍都像明信片一樣的美～
花蓮星巴克理想門市最特別的是，設有戶外座位區可以在大自然環境下享用咖啡和美食。
眼前就是這一幅美景，彷佛走入畫裡人間仙境。
不用風吹雨淋，也可以在室內座位區喝咖啡賞湖景，相當愜意～
因開放的區域不大，建議可以搭船遊湖更能感受理想大地水岸園區之美～
只有坐在船上才能欣賞水上落羽松步道。影片分享
試營運期間門票350，體驗價280元，贈送價值45元氣泡水，花蓮縣民和幼童另有優惠。
在船上欣賞未來的花蓮遊客中心。
在船上欣賞花蓮星巴克理想門市，夜晚呈現藍調完美倒影為最佳視角。
因昨天到訪時太晚，決定隔天再來欣賞白天的美景。
星巴克花蓮理想門市提供戶外座位區，可以將湖光山色美景盡收眼底。影片分享
藍天白雲下的星巴克更是讓人如癡如醉，天呀！這裡也太美了吧～
別忘了一定要走到戶外欣賞，看著遊船在湖上行駛，超美超浪漫的，還可以跟船上的人打招呼喔～
發現花蓮星巴克理想門市最美視角。
遊湖搭船臨時碼頭，之後會改到遊客中心。
花蓮星巴克理想門市限定粉紅馬克杯和手提袋。
花蓮星巴克理想門市從早上8:00到晚上20:00，可以來享用早餐、午餐、下午茶晚餐都可以。
室內座位環境舒適，擁有格子方窗可欣賞戶外美景。
門口附有免費停車場，可惜車位不多，周邊道路兩旁都可以停車，再步行進來。
星巴克花蓮理想門市：花蓮縣壽豐鄉豐坪路三段289號；營業時間：08:00-20:00
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