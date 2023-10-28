2023 新竹東門市場美食推薦》硬派主廚的軟嫩料理 I 一家中式復古風格平價牛丼飯

【硬派主廚的軟嫩料理】初訪心得

不得不說，對於東門市場的第一印象，都是用餐環境較差、沒有冷氣和髒亂等平價。硬派主廚雖位於東門市場門口，但它本身自己有內用座位兩樓，整體環境是非常舒適的。餐點的價格、口感和整體裝潢等，個人覺得都是東門市場的前幾名。如果下次再來一次東門市場用餐或是朋友來新竹玩我帶他們來東門市場，這家也會是我回訪的名單之一。

【硬派主廚的軟嫩料理】環境簡介

硬派主廚的環境非常中式復古風格，門口掛了很多燈籠，側邊燈籠寫上大大的硬派主廚四個字。裡面的設計基本上也是延續著這樣的風格，用紅色類似春聯的方式在牆壁上貼上菜單等，個人覺得整間店喜氣洋洋的。

【硬派主廚的軟嫩料理】餐點評價

必須得說實話，硬派主廚的餐點名稱都蠻有趣的，除了我有點的之外，還包含了心頭軟嫩炙燒煙燻牛排，絕不抽煙燻牛鴨腿雙拼等個人覺得超有梗XD。

。主廚熊熊炙燒牛胸飯。

看到熊熊炙燒牛胸飯這個名字的時候，說真的有點擔心，聽名字會誤以為是不是燒過頭而牛胸會有點柴。看到餐點的時候一整個放心，淡紅的肉色從牛胸裡透出，整個炙燒其實只有在牛肉表面，一咬下去炙燒香氣散開，牛胸Q彈多汁，吃起來過癮程度直上80分。

。很台味蔥醬軟嫩雞腿飯。

雞腿丼飯大概是每一家丼飯會有的品項，這也是不吃牛的人的首選。雞腿口感Q彈味道水準之上，搭配著蔥醬真的令人意外的好吃。肉眼可見的溏心蛋拌入飯裡大口大口地扒真的超過癮。

。花椰菜。

小菜的部分原本沒有想寫出來，因為就是小菜。但他們的花椰菜真的太優，只好單獨拿出來介紹。花椰菜猜測用水煮的入口即化，不誇張，大概跟牛胸差不多的那種。花椰菜搭配的淡淡地調味，身為吃飯要配菜的我來說，完全是小菜首選推薦。

。滷味拼盤。

滷味拼盤看起來有牛肉、牛肚與海帶等。說實話，硬派主廚的牛肉處理的真的是水準之上，喜歡吃肉的人真的會愛上硬派主廚。從我拍的照片就可以看出來，滿滿的牛肉鋪在上面，底下則是牛肚和海帶堆積起來，份量上真的令人感動。

。沒甚麼話題拉米蘇。

用硬派主廚的提拉米蘇是令人滿意的結尾。不知道大家是否跟理智派一樣，整頓餐點即便表現的水準之上，最後甜點如果普通或偏糟心情會大受影響XD。硬派主廚的提拉米蘇絲毫不需要擔心，吃完之後你會有種「下次帶朋友來東門市場的時候，可以帶她來吃」的感覺。

【硬派主廚的軟嫩料理】店家資訊

名稱：硬派主廚的軟嫩料理-東門市場

時間：11:30-14:00, 17:00-21:30

電話：03-5251323

地址：300新竹市東區東門市場1143號中央路102巷10號

【硬派主廚的軟嫩料理】地理位置 / 怎麼去

硬派主廚位於新竹市區的東門市場，雖然不少人會在東門市場迷路，但其實前往方式其實非常簡單。理智派這邊分為「前往東門市場」與「如何找到硬派主廚的軟嫩料理」兩個部分說明

。前往東門市場。

。自行開車：

。南下方向可以走國一於95A-新竹下交流道(往公道五路方向即可，較不會塞車)，往市區開約莫15-20分即可抵達。

。北上方向可以走國三於103-茄苳出口，往市區開約莫15-20分即可抵達。

。搭乘大眾運輸：於「新竹火車站」下車，步行10-15分鐘即可抵達。

。如何找到硬派主廚的軟嫩料理。

。抵達東門市場後，於中正路方向進入後看到禁行機車之停止柵欄時右轉即可抵達(步行僅3-5分鐘)。

【硬派主廚的軟嫩料理】停車位置

硬派主廚位於新竹市區，停車場可以說還真不少。附近就有府後地下停車場、新竹稅務大樓地下停車場以及東門城圓環停車場等三個停車場可以選擇。首選的話，個人推薦可以停稅務大樓地下停車場，不過如果中午去可能稅務大樓會沒位置，建議可以停到府後地下停車場。

【硬派主廚的軟嫩料理】價位 I 價目表 I 菜單一覽

雞胸和雞腿丼飯價格落在180元；櫻桃鴨腿和牛肉大約落在250-290左右；雙拼則是330元。價格以東門市場來說，很街邊店平價感。牛肉燉湯則是80元；提拉米蘇90元。必須得說實話，整體價格真的滿滿的CP值感，是點了心也不會痛的那種。