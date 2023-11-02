位於嘉義的故宮南院，因近嘉義高鐵站且有提供免費高鐵接駁車服務，交通上非常方便，很適合安排嘉義一日遊的景點。來到腹地廣大的故宮南院，你可以選擇搭乘遊園車欣賞湖光綠地的景色，就算不入內參觀，也很適合帶小朋友放風走走，本文整理了故宮南院【最新展區、門票優惠、周邊美食】讓大家收藏。





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故宮南院介紹

營業時間

國立故宮博物院南部院區（簡稱：故宮南院、南故宮）被定位為「亞洲藝術文化博物館」，主建築以中國水墨畫的濃墨、飛白與渲染三種意象呈現在建築體上，外觀融合中國古老文化與現代工程技法的設計，具有弘揚中華文化的象徵意義，也象徵著中華、印度與波斯三種文化交織出悠遠流長多元的亞洲文明。而博物館、景觀橋建築造型由兩個流線型交織而成，作為「龍」、「象」、「馬」文化象徵的隱喻。

至美橋連接至主館後，有兩條路，平平的往前走，即可達2樓售票廳，往下走的話就是館方1樓。博物館主體建築內部共分四層，館內規劃設有五個常設展廳、⼀個多媒體展廳、⼀個專題展廳、⼀個借展廳及兒童創意中⼼。入⼝樓層設有郵局，禮品部等等，購票處及非展廳可以拍照，其他展廳全部不能拍照。

來到故宮南院除了展覽之外，兒童創意中心也是必訪的一個地方，透過多媒體互動裝置、DIY操作與遊戲體驗等，讓小朋友了解亞洲各國的文化。

故宮南院門票

官方票價

票種(類別) 價格(NTD) 適用範圍 免費 0 憑證明文件至售票處兌換免費參觀券。 年齡未滿18歲者（不分國籍）。 65歲以上者（本國籍）線訂平日免費。 身心障礙者及其陪同者一人（不分國籍）。 本國學生。（持「教育部立案學校有效學生證」）。 美國博物館協會(AAM)、國際博物館學會(ICOM)會員。 持中華民國博物館學會會員證者。 志工憑本國「志願服務榮譽卡」者。 嘉義縣市居民下午3時後免費入館（至113年12月31日止，憑「身分證」）。 參觀券 150 一般觀眾（不分國籍）。 65歲以上者參觀券 75 65歲以上者（本國籍）假日使用。

門票優惠

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▹門票+台灣好行無限搭乘 折$207

▹門票+阿里山森遊區門票 折$100

🎫台灣好行故宮南院線優惠票

▹故宮南院線1日無限搭乘 折$166

▹南院線車票+板陶窯門票 折$166

▹車票+金桔觀光工廠抵用券 折$186

▹車票+住宿+伴手禮+頂菜園 折$753

免費參觀日 故宮南院於每年特定節日開放免費入園參觀。

1月1日元旦

農曆1月15日元宵節

5月18日國際博物館日

9月27日世界觀光日

10月10日國慶日。

嘉義蒜頭糖廠五分車│加碼優惠│ 蒜頭糖廠五分車在10月份開進故宮南院園區了！全新打造的復古車廂超可愛，讓搭乘的遊客驚喜又期待！

大家可以盡情享受豐富的文化饗宴，搭乘五分車暢遊博物館，身歷情境臺灣糖業史。 │加碼優惠期間│2023/10/7~12/31│

1. 憑當日五分車車票票根，享故宮南院優惠： 免費參觀展廳。

個人語音導覽機每臺折價20元(不含兒童版)。

商店(萬物雅集、萬葉書屋、茶茶小王子)95折優惠(部分商品除外)。

野爺鍋物香草牛奶冰淇淋8折優惠。 2. 憑故宮南院當日參觀券票根，享蔗埕文化園區優惠: 購買五分車全線暢遊一日券8折優惠，限當日使用。

台糖自營商店95折優惠(非台糖商品除外)。 3. 故宮南院北側覽月茶棧提供憑當日五分車票、故宮商店（限故宮基金發票）與哈奴曼市集消費證明（限故宮基金發票），每張證明消費單品折十元，每日限50元以上飲品、點心各一份

故宮南院導覽地圖 故宮南院腹地非常廣大，建議大家前往時可以盡量搭乘接駁車服務，快快去再慢慢往回逛。 故宮南院導覽地圖 故宮南院館內展覽資訊 更多詳細展覽資訊可參考：故宮南院展覽

展覽類型 展覽主題 展期 / 活動時間 常設展 S301導覽大廳 常態展覽 嘉義文史展 常態展覽 故宮南院戶外美術館－藝術方舟 常態展覽 亞洲織品展 常態展覽 東亞茶文化展 常態展覽 人氣國寶展 常態展覽 翰墨空間─故宮書畫賞析 常態展覽 佛陀形影—院藏亞洲佛教藝術之美 常態展覽 特展 謎樣景泰藍 111/04/01-113/04/14 花樣何處來：一位道教皇帝對瓷器製作的影響 111/04/01-113/04/14 朝鮮王朝與清宮藝術交會特展 112/10/06-113/01/01

故宮南院戶外展區環境

戶外美術館│藝術方舟

故宮南院在至善湖環湖步道打造大型戶外美術館，典藏藝術價值、經典思維，鼓舞人們提升生活美學及品味。當藝術品以意想不到的姿態出現，將提供人們新的視野、促成人們與作品對話的機會。

波波草、啵啵迷宮

在故宮南院主館旁，種植著一片波波草地。近幾年來波波草叢日韓紅到台灣，但其實在故宮南院也能看到哦！一球球整齊地排列在草地上可愛模樣，相信也是消滅了不少底片。只不過台版波波草是人工修剪而成，並非波波草品種，因此不會有浪漫粉色的波波草喔，不能出國就來這邊看看波波草過過癮！

巨大犧尊樹雕

在戶外大型溜滑梯旁修剪了二隻看起來像跳跳馬的造型樹，但它不是跳跳馬，它可是人氣國寶展品中最受歡迎的戰國青銅器「犠尊」，也是古代專門用來盛酒的禮器。不過因為它可愛的外型吸引了不少人停下合照，還好園區在旁邊有立牌寫著它的介紹，不然真的很容易誤會它是跳跳馬或是草泥馬。

飛盤造型外牆

故宮南院「墨韻樓」的外牆上有一片以黑色馬賽克為底層與鑄鋁製的大小圓盤，大約有36,000多枚圓盤，陽光灑下整面牆透露出的迷幻風，與故宮的歷史氣質有著反差萌的效果。在這裡要用什麼濾鏡拍攝，都能有高度藝術呈現，不管哪種構圖，都可以拍好拍滿，讓人直接按愛心。

除了讓孩子放電的紅魔毯溜滑梯，另外激發孩子想像力與社交力的就是沙坑啦！把孩子放進沙坑中，讓他們開始發揮想像力塑造自己的小宇宙，抑或與其他孩子們一起玩，培養與同儕相處的社交關係，這些都是一個沙坑就能完成的任務，這樣是不是又有趣又方便把孩子的電放光光呢！

故宮南院交通

自行開車 Google導航：嘉義縣太保市故宮大道888號 由【 國道1號嘉義交流道 】下，沿高鐵大道(台18線)行駛，右轉故宮大道後抵達。

】下，沿高鐵大道(台18線)行駛，右轉故宮大道後抵達。 由【 國道1號水上交流道 】下，沿嘉朴公路(168縣道)行駛，右轉太子大道後抵達。

】下，沿嘉朴公路(168縣道)行駛，右轉太子大道後抵達。 經【國道3號水上系統】轉台82線(快速道路東石－嘉義線)，於14號祥和出口下交流道，右轉沿學府路二段行駛，左轉嘉朴公路(168縣道)，右轉太子大道後抵達。 停車資訊 停車費用：小客車$50/次、機車$10/次、大客車免費 故宮南院停車場規劃有南、北側2座客用停車場(含大客車/汽車/機車)。 南側第一停車場(汽車/機車)

南側第二停車場

北側停車場(大客車/汽車/機車)

北側第二停車場(汽車) 提醒：北側停車場至南故宮步行約需15分鐘，也可至「北側接駁站」搭乘園區免費接駁巴士前往。 園區內接駁車 路線 ： 南側：南側接駁站 ⇌ 故宮南院(本館站) 北側：北側接駁站 ⇌ 故宮南院(本館站)

： 班次：配合國寶館新建工程，原接駁路線封閉，自111年12月13日起調整園區接駁路線，班次調整為30分鐘一班。 故宮南院園區接駁巴士

搭乘高鐵

【2號出口 公車月臺】搭乘【故宮南院接駁車(免費)】

【2號出口】搭乘公車客運

於BRT月台(往朴子)搭乘 BRT7212(時刻表) 至 故宮南院 下車 搭乘 公車106、166、7235、黃9、179 至 故宮南院站 下車。 搭乘 105 至 故宮南院北站 下車，下車後步行約15分鐘抵達博物館入口。

搭乘火車

從嘉義火車站【前站出口】

搭乘106至故宮南院站下車 搭乘7303、7320、7326至故宮南院北站，下車後步行約15分鐘抵達博物館入口。

從嘉義火車站【後站出口】

搭乘 BRT7212(時刻表) 至 故宮南院 下車 搭乘BRT(7211)至高鐵嘉義站，再於高鐵站2號出口轉乘公車至本院。

故宮南院附近有什麼好吃又平價的必吃美食餐廳呢？小編精選幾間附近美食，有日式料理、平民小吃湯包、素食美食，方便你逛完故宮南院後可以去享用！

嚕嚕咪湯包麵館

想感受咬下湯包後，鮮美湯汁與內餡在嘴裡融合的美味嗎？來到故宮南院周邊，定要來嚐嚐有「平民版鼎泰豐」的嚕嚕咪湯包。除了湯包外，另外也有販售麵、飯、餛飩、水餃、小菜、飲料等小吃。

築日食堂

這家日式料理餐廳，提供了鮭魚丼飯、牛肉/雞肉/鰻魚定食、鍋物和精緻小菜。日式丼飯要好吃的精髓在於醬汁，而築日食堂的醬汁口味與白飯的Q度搭配得很棒，也有解膩的免費熱茶可無限取用。

故宮南院除了有優美的建築設施可讓人散步旅遊外，又有豐富的館藏和展覽，是嘉義不得不去的旅遊景點。看完這篇故宮南院懶人包，出發去南故宮一點都不難，趕快在行事曆上敲定時間，去拜訪美麗又有內涵的故宮南院吧！