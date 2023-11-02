位於嘉義的故宮南院，因近嘉義高鐵站且有提供免費高鐵接駁車服務，交通上非常方便，很適合安排嘉義一日遊的景點。來到腹地廣大的故宮南院，你可以選擇搭乘遊園車欣賞湖光綠地的景色，就算不入內參觀，也很適合帶小朋友放風走走，本文整理了故宮南院【最新展區、門票優惠、周邊美食】讓大家收藏。
故宮南院一日遊順遊景點 👉最新【嘉義景點推薦】精選嘉義私房景點及嘉義一日遊路線 👉嘉義親子景點｜故宮南院溜滑梯、蒜頭糖廠五分火車、板陶窯貓咪火車一日遊
重點整理：
故宮南院介紹
營業時間
地址：嘉義縣太保市故宮大道888號 電話：05-3620777 開放時間：週二至週五 09:00~17:00，周末及國定假日 09:00~18:00，週一公休
國立故宮博物院南部院區（簡稱：故宮南院、南故宮）被定位為「亞洲藝術文化博物館」，主建築以中國水墨畫的濃墨、飛白與渲染三種意象呈現在建築體上，外觀融合中國古老文化與現代工程技法的設計，具有弘揚中華文化的象徵意義，也象徵著中華、印度與波斯三種文化交織出悠遠流長多元的亞洲文明。而博物館、景觀橋建築造型由兩個流線型交織而成，作為「龍」、「象」、「馬」文化象徵的隱喻。
至美橋連接至主館後，有兩條路，平平的往前走，即可達2樓售票廳，往下走的話就是館方1樓。博物館主體建築內部共分四層，館內規劃設有五個常設展廳、⼀個多媒體展廳、⼀個專題展廳、⼀個借展廳及兒童創意中⼼。入⼝樓層設有郵局，禮品部等等，購票處及非展廳可以拍照，其他展廳全部不能拍照。
來到故宮南院除了展覽之外，兒童創意中心也是必訪的一個地方，透過多媒體互動裝置、DIY操作與遊戲體驗等，讓小朋友了解亞洲各國的文化。
限時優惠
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已新增: 阿里山森遊區、太平雲梯、優游吧斯、達娜伊谷、逐鹿部落、觀音瀑布、故宮南院等這些阿里山景點可以7選2；奮起湖鐵路便當、阿里山遊園車、小米麻糬/日出餅、奮起福米餅點心、生力農場消費券等阿里山好禮可以5選1。
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故宮南院門票
官方票價
|票種(類別)
|價格(NTD)
|適用範圍
|免費
|0
|憑證明文件至售票處兌換免費參觀券。
|參觀券
|150
|一般觀眾（不分國籍）。
|65歲以上者參觀券
|75
|65歲以上者（本國籍）假日使用。
門票優惠
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▹車票+住宿+伴手禮+頂菜園 折$753
免費參觀日
故宮南院於每年特定節日開放免費入園參觀。
- 1月1日元旦
- 農曆1月15日元宵節
- 5月18日國際博物館日
- 9月27日世界觀光日
- 10月10日國慶日。
嘉義蒜頭糖廠五分車│加碼優惠│
蒜頭糖廠五分車在10月份開進故宮南院園區了！全新打造的復古車廂超可愛，讓搭乘的遊客驚喜又期待！
大家可以盡情享受豐富的文化饗宴，搭乘五分車暢遊博物館，身歷情境臺灣糖業史。
│加碼優惠期間│2023/10/7~12/31│
1. 憑當日五分車車票票根，享故宮南院優惠：
- 免費參觀展廳。
- 個人語音導覽機每臺折價20元(不含兒童版)。
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2. 憑故宮南院當日參觀券票根，享蔗埕文化園區優惠:
- 購買五分車全線暢遊一日券8折優惠，限當日使用。
- 台糖自營商店95折優惠(非台糖商品除外)。
3. 故宮南院北側覽月茶棧提供憑當日五分車票、故宮商店（限故宮基金發票）與哈奴曼市集消費證明（限故宮基金發票），每張證明消費單品折十元，每日限50元以上飲品、點心各一份
|展覽類型
|展覽主題
|展期 / 活動時間
|
常設展
|S301導覽大廳
|常態展覽
|嘉義文史展
|常態展覽
|故宮南院戶外美術館－藝術方舟
|常態展覽
|亞洲織品展
|常態展覽
|東亞茶文化展
|常態展覽
|人氣國寶展
|常態展覽
|翰墨空間─故宮書畫賞析
|常態展覽
|佛陀形影—院藏亞洲佛教藝術之美
|常態展覽
|
特展
|謎樣景泰藍
|111/04/01-113/04/14
|花樣何處來：一位道教皇帝對瓷器製作的影響
|111/04/01-113/04/14
|朝鮮王朝與清宮藝術交會特展
|112/10/06-113/01/01
故宮南院戶外展區環境
戶外美術館│藝術方舟
故宮南院在至善湖環湖步道打造大型戶外美術館，典藏藝術價值、經典思維，鼓舞人們提升生活美學及品味。當藝術品以意想不到的姿態出現，將提供人們新的視野、促成人們與作品對話的機會。
波波草、啵啵迷宮
在故宮南院主館旁，種植著一片波波草地。近幾年來波波草叢日韓紅到台灣，但其實在故宮南院也能看到哦！一球球整齊地排列在草地上可愛模樣，相信也是消滅了不少底片。只不過台版波波草是人工修剪而成，並非波波草品種，因此不會有浪漫粉色的波波草喔，不能出國就來這邊看看波波草過過癮！
巨大犧尊樹雕
在戶外大型溜滑梯旁修剪了二隻看起來像跳跳馬的造型樹，但它不是跳跳馬，它可是人氣國寶展品中最受歡迎的戰國青銅器「犠尊」，也是古代專門用來盛酒的禮器。不過因為它可愛的外型吸引了不少人停下合照，還好園區在旁邊有立牌寫著它的介紹，不然真的很容易誤會它是跳跳馬或是草泥馬。
飛盤造型外牆
故宮南院「墨韻樓」的外牆上有一片以黑色馬賽克為底層與鑄鋁製的大小圓盤，大約有36,000多枚圓盤，陽光灑下整面牆透露出的迷幻風，與故宮的歷史氣質有著反差萌的效果。在這裡要用什麼濾鏡拍攝，都能有高度藝術呈現，不管哪種構圖，都可以拍好拍滿，讓人直接按愛心。
除了讓孩子放電的紅魔毯溜滑梯，另外激發孩子想像力與社交力的就是沙坑啦！把孩子放進沙坑中，讓他們開始發揮想像力塑造自己的小宇宙，抑或與其他孩子們一起玩，培養與同儕相處的社交關係，這些都是一個沙坑就能完成的任務，這樣是不是又有趣又方便把孩子的電放光光呢！
故宮南院交通
自行開車
Google導航：嘉義縣太保市故宮大道888號
- 由【國道1號嘉義交流道】下，沿高鐵大道(台18線)行駛，右轉故宮大道後抵達。
- 由【國道1號水上交流道】下，沿嘉朴公路(168縣道)行駛，右轉太子大道後抵達。
- 經【國道3號水上系統】轉台82線(快速道路東石－嘉義線)，於14號祥和出口下交流道，右轉沿學府路二段行駛，左轉嘉朴公路(168縣道)，右轉太子大道後抵達。
停車資訊
停車費用：小客車$50/次、機車$10/次、大客車免費
故宮南院停車場規劃有南、北側2座客用停車場(含大客車/汽車/機車)。
- 南側第一停車場(汽車/機車)
- 南側第二停車場
- 北側停車場(大客車/汽車/機車)
- 北側第二停車場(汽車)
提醒：北側停車場至南故宮步行約需15分鐘，也可至「北側接駁站」搭乘園區免費接駁巴士前往。
園區內接駁車
-
路線：
- 南側：南側接駁站 ⇌ 故宮南院(本館站)
- 北側：北側接駁站 ⇌ 故宮南院(本館站)
- 班次：配合國寶館新建工程，原接駁路線封閉，自111年12月13日起調整園區接駁路線，班次調整為30分鐘一班。
搭乘高鐵
【2號出口 公車月臺】搭乘【故宮南院接駁車(免費)】
- 接駁日期：週二至週日，週一休館
- 接駁班次：
【高鐵嘉義站→故宮南院】：08:45、09:45、10:45、11:45、12:45、13:45、14:45、15:45、16:45、17:25(此班次僅週末加開)
【故宮南院→高鐵嘉義站】：09:30、10:30、11:30、12:30、13:30、14:30、15:30、16:30、17:10、18:10(此班次僅週末加開)
- 詳細班次資訊可參考：故宮南院交通資訊
【2號出口】搭乘公車客運
- 於BRT月台(往朴子)搭乘BRT7212(時刻表)至故宮南院下車
- 搭乘公車106、166、7235、黃9、179 至故宮南院站下車。
- 搭乘105至故宮南院北站下車，下車後步行約15分鐘抵達博物館入口。
搭乘火車
從嘉義火車站【前站出口】
- 搭乘106至故宮南院站下車
- 搭乘7303、7320、7326至故宮南院北站，下車後步行約15分鐘抵達博物館入口。
從嘉義火車站【後站出口】
- 搭乘BRT7212(時刻表)至故宮南院下車
- 搭乘BRT(7211)至高鐵嘉義站，再於高鐵站2號出口轉乘公車至本院。
故宮南院附近有什麼好吃又平價的必吃美食餐廳呢？小編精選幾間附近美食，有日式料理、平民小吃湯包、素食美食，方便你逛完故宮南院後可以去享用！
嚕嚕咪湯包麵館
營業地址：嘉義縣太保市太保二路9號 營業時間：11:00-14:30 │ 16:30-20:00 (週日公休) 營業電話：05-3628969
想感受咬下湯包後，鮮美湯汁與內餡在嘴裡融合的美味嗎？來到故宮南院周邊，定要來嚐嚐有「平民版鼎泰豐」的嚕嚕咪湯包。除了湯包外，另外也有販售麵、飯、餛飩、水餃、小菜、飲料等小吃。
築日食堂
營業地址：嘉義縣太保市安仁里祥和一路東段27號 營業時間：11:30-14:30丨17:00-21:00 營業電話：05-3625741
這家日式料理餐廳，提供了鮭魚丼飯、牛肉/雞肉/鰻魚定食、鍋物和精緻小菜。日式丼飯要好吃的精髓在於醬汁，而築日食堂的醬汁口味與白飯的Q度搭配得很棒，也有解膩的免費熱茶可無限取用。
故宮南院除了有優美的建築設施可讓人散步旅遊外，又有豐富的館藏和展覽，是嘉義不得不去的旅遊景點。看完這篇故宮南院懶人包，出發去南故宮一點都不難，趕快在行事曆上敲定時間，去拜訪美麗又有內涵的故宮南院吧！
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