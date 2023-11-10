三麗鷗X清心福全聯名商品來啦！這次推出9款免費超萌聯名杯，升級版2.0恰好瓶加購價只要38元，一共有6款周邊商品，每間店限量加購，三麗鷗貼紙更是直接用送的，讓人忍不住都想收集起來，這次還推出四種飲料，相思紅豆奶茶、茶凍奶綠、珍珠琥珀黑糖鮮奶與隱藏版，這篇內文有詳細介紹喔～

清心福全 全台900間門市

手搖飲的龍頭清心福全！成立至今全台超過900間門市，今天來龜山山鶯店，這區是大樓住家，附近有熱鬧龜山后街與龜山工業區，清心福全生意真的很好，工業區飲料一叫都是上百杯～

◎ 清心福全門市據點：https://www.chingshin.tw/store.php

被三麗鷗包圍的清心福全！

除了超萌三麗鷗聯名商品！還推薦四款手搖飲，有「珍珠琥珀黑糖鮮奶」、「相思紅豆奶茶」、「茶凍奶綠」與「隱藏版」四種！只要50元就能喝到中杯的隱藏版～

加購！三麗鷗周邊商品

清心福全聯名三麗鷗【50週年】！這次推出六款聯名加價商品，每間店配置有限！想收集手腳真的要快，三麗鷗商品加購價38元起，有2.0恰好瓶環保杯、玩偶飲料提袋、二合一抱枕兼頸枕、帆布包+小零錢包與三麗鷗絲圈刮沙地墊，三麗鷗貼紙只要滿額就送～

◎ 加價購商品販售時間:預計12月(詳細請參考清心福全官方網站)

萌噠噠三麗鷗聯名商品！全都生活化好實用，有Hello Kitty、布丁狗、帕恰狗圖案～

三麗鷗2.0恰好瓶

帆布包加零錢包

刮沙地墊

二合一抱枕兼頸枕

三麗鷗家族貼紙

超大帆布包可放的下A4大小，繽紛刮沙地墊(選用環保PVC材質)止滑耐磨，放在地上都捨不得踩啦！還有實用美觀的二合一抱枕兼頸枕，立體三麗鷗飲料提袋，超大玩偶好吸睛！消費滿180元就送一張三麗鷗貼紙，每間限量108張～

馬卡龍繽紛三麗鷗杯

來清心點飲料就能把三麗鷗杯帶回家！杯子都是隨機不挑款！有粉嫩嫩Hello Kitty、黃色布丁狗、草綠色帕恰狗，超可愛讓人少女心噴發～

連吸管套也是可愛三麗鷗！真的會不想打開來用耶～

茉綠茶凍、仙草凍看起來好涼爽！

三麗鷗 聯名恰好瓶2.0

升級版恰好瓶2.0！外觀更有特色，有Hello Kitty與布丁狗兩款，加購價超划算只要38元！響應環保活動，帶恰好瓶回來買飲品還可折5元，每間門市限量66個，一定要收集啊～

瓶身有三麗鷗立體浮雕，頭蓋也刻有圖像！

瓶蓋裡增加防漏矽膠墊圈！高度也提升到22cm，耐熱溫度可達95度C！

相思紅豆奶茶

相思紅豆奶茶加入飽滿台灣紅豆！錫蘭紅茶mix純鮮奶，充分攪勻好濃郁的紅豆牛奶，甜度適中不會太淡，還吃得到綿密的紅豆粒～

珍珠琥珀黑糖鮮奶

一天好心情就從珍珠琥珀黑糖鮮奶開始！琥珀交織看起來好療癒，黑糖與純鮮奶慢慢融合一起，濃郁鮮奶帶有黑糖焦香，這甜而不膩的好滋味，小孩喝一口就愛上，齒頰間都是香醇黑糖香～

隱藏版 中杯50元！

這杯隱藏版太划算了！普洱加上純鮮乳、龍眼花蜜調和，底下有Ｑ彈珍珠粉圓，用蜂蜜取代傳統蔗糖，加上普洱特有香氣，喝起來多了一分清新感～

◎因南北物價有落差，飲品也有分區價格，建議提前詢問購買門市，如造成不便敬請見諒。

茶凍奶綠

單喝奶茶還不夠！底下有滿滿茉莉香綠茶凍，茶凍切成大塊吃起來特別有口感，滑嫩咕溜的茶凍，吸管一吸就跑上來！奶茶搭配茶凍喝起來就是順口～

優多綠茶

這杯優多綠茶我家也很常點！夏天就會來一杯酸甜交織透心涼。

雙凍拿鐵

雙凍拿鐵更有看頭！茉綠茶凍與仙草凍重疊一起，大口吸入口感瞬間升級！身為咀嚼控的我喝到停不下來，

9款聯名造型紙杯

讓人一頭栽進三麗鷗世界！9款聯名造型紙杯分成三大類，底色有單色、三角底色和小圖，不管是Hello Kitty、布丁狗還是帕恰狗都好繽紛～

四種杯膜隨機喔！加上吸管就是一整套三麗鷗～

＊9款超萌三麗鷗杯已經開始！這次還推出相思紅豆奶茶、茶凍奶綠、隱藏版與珍珠琥珀黑糖鮮奶，三麗鷗六款周邊商品，預計12月開放加購，很多三麗鷗迷已經開始摩拳擦掌！趕快收集起來吧～

◎因南北物價有落差，飲品也有分區價格，建議提前詢問購買門市，如造成不便敬請見諒。

想知道更多吃喝玩樂！別忘記訂閱喔！

清心福全 資訊

電話：03-3205678

營業時間：9:00~22:00

地址：桃園市龜山區中興路39號

◎官方網站連結：https://www.chingshin.tw/

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◎門市據點連結：https://www.chingshin.tw/store.php

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