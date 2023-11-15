奇麗灣珍奶文化館免門票，只要在館內買超過200元，小孩就能免費玩室內遊樂園！

還有超酷的燈泡珍珠奶茶，可以現泡Ｑ彈珍奶，以及手做珍珠帶回家~

好停車又免費參觀，非常推薦的景點。

奇麗灣珍奶文化館

燈泡珍奶很好拍!

餐飲部

有賣雞塊跟飲料等小吃，想吃正餐，也能到旁邊的小農蔬食餐廳，能燈泡珍奶喝到飽。

小農蔬食餐廳

小農蔬食餐廳才點的到燈泡珍珠奶茶，點主餐可以吃Buffet，還有珍奶喝到飽。

有牛排、雞排、豬排等選擇。

自助吧吃到飽方式供餐，選用季節海鮮、時令冷盤、川燙麵食、生菜沙拉、甜點、茶、咖啡，還有最重要的燈泡珍奶喝到飽

自助吧提供海鮮熱食、時令冷盤、川燙麵食、生菜沙拉、甜點、茶、咖啡

還有豆花，可以自己加料。

還有手工餅乾

頂級嫩煎沙朗牛排$620

沙朗牛排很大片，還有附蛋，能吃得很飽。

燈泡奶茶可以一直續杯。

厚切西冷牛排$680

非常厚的西冷牛，五分熟還有點生，再回烤後非常順口，份量很多。

一樓伴手禮區

有試喝奶茶，喜歡再買。

特別的是有世界各地的奶茶。

可以買給朋友當伴手禮。

還有很多珍珠奶茶做的餅乾或零食，還有可愛娃娃。

二樓奇麗灣珍奶故事館

二樓展示著奶茶的製作過程與演變，可以更了解珍珠奶茶。'

還有小小拍照天地，上方有一顆顆珍珠，非常好拍。

二樓還有擺放以前賣珍奶的餐車，可以拍拍照。

二樓手搖珍奶

先加熱水

使用蜜香紅茶茶包上下拉50下，茶味漸漸聞到，小綠葉蟬的口水流在茶葉上，會有淡淡蜂蜜味，非常獨特。

加入奶精再加奇麗彎特製的果糖(轉四圈)，甜味剛剛好。

利用雪克杯搖一搖加入珍珠，就完成囉~

自己做得非常好喝。

3樓珍珠樂園

發票消費200元可以免費體驗一小時，需要穿著襪子。

孩子的快樂天地。

消費滿1000元會贈送燈泡杯，超可愛!

3樓體驗手做珍珠

材料已經準備好。

珍珠口味有草莓、芒果、原味可以選擇，我選擇草莓口味。

加入粉圓粉攪拌均勻，揉成圓球。

粉色圓球完成壓扁，要有厚度，不要太薄。

利用吸管分成一顆一顆，再搓成圓形，分常考驗耐心。

完成後可以帶回家煮草莓口味的珍珠，非常值得體驗。

✐☡✐☡✐☡✐☡✐景點資訊✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡

🌃 奇麗灣珍奶文化館

📌 宜蘭縣蘇澳鎮頂強路23號

⏰10:00–17:00（假日到17:30）

🎫 免門票

#奇麗灣珍奶文化館 #燈泡奶茶 #觀光工廠#旅遊景點 #IG打卡景點 #taiwantravel #宜蘭 #親子旅遊 #蘇澳景點 #宜蘭景點 #網美景點 #珍珠奶茶