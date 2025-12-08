[花蓮旅遊] 花蓮親子景點推薦｜七星潭洄遊吧／立川漁場 導覽+DIY好好玩！新鮮魚貨這裡買！

大家有多久沒去花蓮玩了呢？！台灣是一個好山好水的地方，來到背靠山、面向海的花蓮，真的會被這美麗的風景震撼，不用出國就能擁有這片風景，好幸福！

親子旅遊、家庭旅遊都很推薦大家來到花蓮玩，花蓮親子景點推薦給你們，最後帶你們去老饕才知道的秘密基地，這裡可以買到急速冷凍的新鮮魚貨，把花蓮的海產帶回家！

花蓮景點｜七星潭

花蓮著名的景點「七星潭 海灣風景區」，過了這麼多年再來，依舊那麼的美，弧形月牙行的海灣、湛藍的海水、晶瑩剔透的鵝卵石沙灘，還能遠眺清水斷崖，這一切都好美好，聽著海浪的聲音～吹著海風～好舒服好療癒！

週末就到花蓮旅行吧！來看看花蓮的自然風景，湛藍的海、壯麗的山，將煩惱都拋在腦後，不論是一個人的旅行、情侶家庭出遊，都很推薦唷！

花蓮景點｜洄遊吧食魚體驗館

跟你們分享七星潭我很喜歡的景點「洄遊吧食魚體驗館」，這裡可以買到定置漁網產地直送的冷凍生鮮漁獲，提供DIY活動、食魚教育活動，非常適合親子旅遊的景點，來認識七星潭海灣的漁業與文化！

洄遊吧一樓是商品區，這裡有很多漂亮的伴手禮，真的超級好買好逛，還可以買到花蓮在地的野生海魚，急速冷凍產地直送，也可以在官網購買宅配到府唷～

二樓的部分是食魚體驗館，提供食魚教育及DIY活動，認識「一隻魚從大海到餐桌」的過程，體驗活動「1人即可成行」，團體也可以提前預約，從2小時體驗活動到一日工作坊、3天2夜活動都可以客製化預訂。

我們今天的活動內容包含花蓮七星潭漁業介紹、季節魚種認識、及鮮魚點心品嚐，自己DIY做海苔飯卷，大人小孩都玩得超開心！

洄遊吧食魚體驗館

地址：花蓮縣新城鄉七星街32號

客服專線：0910-443-888

Line ID：@FISHBAR



官方網站｜FB粉絲團｜Instagram

花蓮美食｜五餅二魚

中午用餐我們來到立川漁場的「五餅二魚」，這間是花蓮壽豐必吃的美食，這裡可以吃到使用在地食材製作的美味桌菜，適合親子旅遊、家庭旅遊、團體行程，桌菜CP值超高！

我們今天吃的是4000元的桌菜，9菜1湯十人份，有立川漁場最知名的「黃金蜆」，鹽烤活力鯛、白玉蒸貴妃、富貴放山雞、萬巒豬腳、九尾蜆雞湯等等，超級澎湃超滿足！

立川漁場主打「從產地到餐桌」，在這裡可以吃到園區養殖的貴妃魚，真的好好吃～魚肉軟嫩少刺，油脂豐富充滿膠質，口感鮮甜～真的太喜歡了，在販售部還可以買到冷凍的貴妃魚唷！

五餅二魚

地址：花蓮縣壽豐鄉魚池45號

客服專線：03-8651333

開放時間：9:00-17:00



官方網站｜FB粉絲團

花蓮景點｜立川漁場（黃金蜆の故鄉）

立川漁場是花蓮知名的休閒農場與親子景點，以「黃金蜆的故鄉」聞名，園區是免費參觀，現場提供「摸蜆仔」體驗，每人200元，摸到的黃金蜆還可以帶回家唷！

這裡就是「摸蜆體驗池」，推薦大家帶小孩一起來玩，撩起褲腳下水摸蜆仔，很有趣很好玩的體驗活動，中午剛吃完黃金蜆，現在親自體驗摸蜆仔好有成就感唷～旁邊的蜆之館，提供生態導覽，一起更深入了解黃金蜆的生態和漁村文化吧！

最後推薦大家到販售部挑選伴手禮，最多人買的就是黃金蜆精、蜆錠，還有生鮮水產可以帶回家！

黃金蜆的故鄉立川漁場

地址：花蓮縣壽豐鄉魚池45號

客服專線：03-8651333

開放時間：9:00-17:00



官方網站｜FB粉絲團

花蓮景點｜花蓮賞鯨休閒碼頭

花蓮旅遊一定要安排去「賞鯨」，賞鯨搭船的地方就在花蓮市區附近的「花蓮觀光漁港」花蓮賞鯨休閒碼頭，這裡有兩個打卡景點，青鳥信箱和大鯨魚，非常漂亮推薦大家來拍照唷！

花蓮購物｜花蓮區漁會

花蓮旅遊最道地的伴手禮在哪裡買？就在「花蓮區漁會」可以買到各式各樣的在地美食，還有急速冷凍的新鮮魚貨，把花蓮的海產帶回家！

花蓮區漁會就在花蓮賞鯨休閒碼頭旁邊，這裡的供銷部可以直接購買新鮮冷凍魚貨，特別推薦漫波魚、鬼頭刀魚片、土魠魚～