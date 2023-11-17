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2023桃園花彩節：花舞童話奇蹟，11月11日至11月19日，綠意花海盛宴

2023-11-17 18:36:53 饅頭弟 人氣：98
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饅頭弟

發表篇數：2058篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：桃園市 > 大溪區

2023年桃園花彩節即將在1111日至1119日綻放絢爛登場，今年主題為「花舞童話」

透過經典童話故事如白雪公主、美人魚、三隻小豬等，為整個花彩節帶來一場夢幻的視覺盛宴

這次的活動將橫跨約22公頃的景觀花田，其中有8公頃特別打造成童話主題區域

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特別為帶來超過20款精心打造的圖騰樣式，涵蓋了李腾芳古宅周邊的主題花區以及農民創意展區

這些獨一無二的花區，為桃園的秋冬注入了浪漫童真的氛圍

在整個花田中，將發現各式各樣的裝置藝術，像是小火車、炫彩泡泡、還有愛心氣球，點綴著整個場景

特別讓人眼睛為之一亮的，當然非高達5公尺的糖果屋莫屬！置身其中，彷彿能夠穿越進格林童話中，感受到夢幻的美好

月眉停車場

地址：桃園市大溪區月眉里月湖路92(大溪月眉休閒農業區)

 活動時間：1111日至1119

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小火車

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炫彩泡泡

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三隻迷人又特別的小鹿家族

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在花田中的「愛心世界」裝置藝術，將給來濃厚的幸福感

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5公尺高的神奇糖果屋最為吸睛

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會場都有設計景觀高台

 

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一大片的花海超美的，趕緊來拍網美照

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「三隻小貓」的圖案將農地編織成一幅幅美麗的童話世界

這獨特而可愛的設計將農地轉化為一個充滿童趣和夢幻的場景，展現了豐富的想像力和創意

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身臨大片花海，搭配上蔚藍的天空和朵朵潔白的雲朵，彷彿整個心靈都在這片綠色和藍天的映襯下得到了解放

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這兩個彩繪壁畫真美的

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當你身處這夢幻度爆表的花海中，不管怎麼拍照都美得無法言喻

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