

最近假日，開車南下到銅鑼賞杭菊，由於國道塞車加上老婆沒吃早餐，行經我們以往鮮少進入的湖口南下服務區時，決定駛入買個早餐給老婆，順便活動筋骨，以及上個洗手間。我們才知道， 國道湖口服務區，竟已化身成全台最可愛國道服務區！

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▲國道湖口南下服務區的主建築

南仁湖企業與三麗鷗合作，

將國道湖口服務區（包含其南下與北上兩區），

打造成，

三麗鷗歡樂時光為主軸的全台最可愛國道服務區，

為期三年。







▲軌道小火車區

服務區主建築門口旁，

還有小火車搭乘區，

可供孩童們搭乘。

（30元，投幣：10元x3）







▲服務區主建築平面圖與商家列表

有知名連鎖速食、咖啡店、在地美食，

以及特色伴手禮。







▲Hello Kitty 、布丁狗、蛋黃哥，

三位著名的卡通人物迎賓







▲三麗鷗卡通角色大集合







▲天花板，有著數個卡通人物大型頭像







▲三麗鷗主題館

販售各式三麗鷗商品







▲廊道中也有可愛的三麗鷗家族圖繪







▲一樓用餐區

很有氣氛浪漫感的櫻花造景用餐區







▲浪漫的櫻花座位區

老婆當然要選擇坐在這用餐







▲階梯

牆上繪製了，

三麗鷗幾位超級明星的大型卡通圖案。







▲三麗鷗卡通角色大集合

歡樂開車出遊的模樣，

和國道服務區，

也是相互呼應囉～







▲2樓用餐區







▲2樓沙發座

沙發上有座Hello Kitty立體公仔

可以一起拍照留影







▲Hello Kitty

國道湖口服務區的南下和北上兩處，

於今年6/18，

都已化身成，

三麗鷗歡樂時光為主軸的可愛國道服務區，

並為期三年。

我們這次進入的是南下服務區，

迎賓的主角為布丁狗；

據聞北上服務區，

迎賓主角則是〝3公尺高的Hello Kitty絨毛娃娃〞。

喜歡 Hello Kitty 、布丁狗、蛋黃哥...等的三麗鷗迷們，

尤其是行經國道湖口服務區，

可別錯過了這處全新免費朝聖地點，

也是全台最可愛的國道服務區～



【地 址】新竹縣湖口鄉鳳山村國強街1巷8號（國道一號南下86k+500處）

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