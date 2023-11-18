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﹝新竹縣湖口﹞國道湖口南下服務區　可愛、好拍、免門票的三麗鷗歡樂時光主題區～　／全台最可愛國道服務區／必訪國道服務區

2023-11-18 10:51:45 阿發的簡單幸福 人氣：115
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窩客好文

阿發的簡單幸福

發表篇數：903篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：新竹縣 > 湖口鄉

國道湖口南下服務區all.jpg
最近假日，開車南下到銅鑼賞杭菊，由於國道塞車加上老婆沒吃早餐，行經我們以往鮮少進入的湖口南下服務區時，決定駛入買個早餐給老婆，順便活動筋骨，以及上個洗手間。我們才知道， 國道湖口服務區，竟已化身成全台最可愛國道服務區！
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湖口南下服務區01-國道湖口南下服務區主建築.jpg
▲國道湖口南下服務區的主建築
南仁湖企業與三麗鷗合作，
將國道湖口服務區（包含其南下與北上兩區），
打造成，
三麗鷗歡樂時光為主軸的全台最可愛國道服務區，
為期三年。

湖口南下服務區02-小火車.jpg
▲軌道小火車區
服務區主建築門口旁，
還有小火車搭乘區，
可供孩童們搭乘。
30元，投幣：10x3

湖口南下服務區03-平面圖與商家列表.jpg
▲服務區主建築平面圖與商家列表
有知名連鎖速食、咖啡店、在地美食，
以及特色伴手禮。

湖口南下服務區04-布丁狗.jpg
Hello Kitty 、布丁狗、蛋黃哥，
三位著名的卡通人物迎賓

湖口南下服務區05-三麗鷗角色大集合.jpg
▲三麗鷗卡通角色大集合

湖口南下服務區06-天花板.jpg
▲天花板，有著數個卡通人物大型頭像

湖口南下服務區07-三麗鷗專賣店.jpg
▲三麗鷗主題館
販售各式三麗鷗商品

湖口南下服務區08-走道.jpg
▲廊道中也有可愛的三麗鷗家族圖繪

湖口南下服務區09-一樓用餐區.jpg
▲一樓用餐區
很有氣氛浪漫感的櫻花造景用餐區

湖口南下服務區10-浪漫的櫻花座位區.jpg
▲浪漫的櫻花座位區
老婆當然要選擇坐在這用餐

湖口南下服務區11-階梯.jpg
▲階梯
牆上繪製了，
三麗鷗幾位超級明星的大型卡通圖案。

湖口南下服務區12-三麗鷗角色大集合.jpg
▲三麗鷗卡通角色大集合
歡樂開車出遊的模樣，
和國道服務區，
也是相互呼應囉～

湖口南下服務區13-2樓用餐區.jpg
2樓用餐區

湖口南下服務區14-沙發座.jpg
2樓沙發座
沙發上有座Hello Kitty立體公仔
可以一起拍照留影

湖口南下服務區15-KITTY貓.jpg
Hello Kitty
國道湖口服務區的南下和北上兩處，
於今年6/18
都已化身成，
三麗鷗歡樂時光為主軸的可愛國道服務區，
並為期三年。
我們這次進入的是南下服務區，
迎賓的主角為布丁狗；
據聞北上服務區，
迎賓主角則是〝3公尺高的Hello Kitty絨毛娃娃〞。
喜歡 Hello Kitty 、布丁狗、蛋黃哥...等的三麗鷗迷們，
尤其是行經國道湖口服務區，
可別錯過了這處全新免費朝聖地點，
也是全台最可愛的國道服務區～

【地　　址】新竹縣湖口鄉鳳山村國強街18（國道一號南下86k+500處）

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