最近假日，開車南下到銅鑼賞杭菊，由於國道塞車加上老婆沒吃早餐，行經我們以往鮮少進入的湖口南下服務區時，決定駛入買個早餐給老婆，順便活動筋骨，以及上個洗手間。我們才知道， 國道湖口服務區，竟已化身成全台最可愛國道服務區！
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▲國道湖口南下服務區的主建築
南仁湖企業與三麗鷗合作，
將國道湖口服務區（包含其南下與北上兩區），
打造成，
三麗鷗歡樂時光為主軸的全台最可愛國道服務區，
為期三年。
▲軌道小火車區
服務區主建築門口旁，
還有小火車搭乘區，
可供孩童們搭乘。
（30元，投幣：10元x3）
▲服務區主建築平面圖與商家列表
有知名連鎖速食、咖啡店、在地美食，
以及特色伴手禮。
▲Hello Kitty 、布丁狗、蛋黃哥，
三位著名的卡通人物迎賓
▲三麗鷗卡通角色大集合
歡樂開車出遊的模樣，
和國道服務區，
也是相互呼應囉～
▲2樓沙發座
沙發上有座Hello Kitty立體公仔
可以一起拍照留影
▲Hello Kitty
國道湖口服務區的南下和北上兩處，
於今年6/18，
都已化身成，
三麗鷗歡樂時光為主軸的可愛國道服務區，
並為期三年。
我們這次進入的是南下服務區，
迎賓的主角為布丁狗；
據聞北上服務區，
迎賓主角則是〝3公尺高的Hello Kitty絨毛娃娃〞。
喜歡 Hello Kitty 、布丁狗、蛋黃哥...等的三麗鷗迷們，
尤其是行經國道湖口服務區，
可別錯過了這處全新免費朝聖地點，
也是全台最可愛的國道服務區～
【地 址】新竹縣湖口鄉鳳山村國強街1巷8號（國道一號南下86k+500處）
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