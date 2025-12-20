全台特色車站攻略！從八斗子海景到富里穀倉，盤點7個最值得停留的鐵道秘境。

本篇精選全台 7 座特色車站，無論是海天一色的絕美月台，還是隱身山林的木造古蹟，都值得為其特意停留，展開一場愜意又療癒的鐵道旅行。

隨著深度旅遊的風氣盛行，「鐵道慢旅」不再僅是鐵道迷的專利，更吸引著無數旅人專程造訪。許多特色車站憑藉著絕美的地理視野、極具設計感的建築美學，從單純的轉運中繼站，蛻變為旅行的核心目的地，甚至進一步帶動周邊景點的觀光熱潮！本篇精選全台7 座最值得停留的車站秘境，從海天一色的遼闊美景，到山林間的靜謐綠意，不妨以此為起點，展開一場豐富且深入的在地行旅。



▲無論是徜徉於海線車站的蔚藍美景，或是在山線車站的綠意中自我充電，這些各具特色的鐵道秘境，都能滿足旅人渴望療癒身心的需求。（部落客：Pudding's Life）

▲鐵道慢旅的風氣盛行，不僅活絡車站本身，更帶動周邊景點的觀光熱潮。（部落客：小虎食夢網、饅頭弟）

坐擁夢幻海景的療癒月台：八斗子車站、多良車站

想要擁抱大海的遼闊，絕對不能錯過這兩座濱海車站，一抵達便能享受被蔚藍景色包圍的震撼！「八斗子車站」的開放式月台與遼闊海景僅一線之隔，零死角的視野加上鄰近的深澳鐵道自行車，說是北海岸最療癒的看海角落也不為過！台東的「多良車站」則完美演繹了東海岸的經典景色，鮮紅的欄杆與湛藍海平面形成強烈對比，當列車行駛而過，隨手捕捉的每一幀畫面，都是無需濾鏡的絕美風景。





八斗子車站

地址：新北市瑞芳區建基路2段121號隔壁砂子里省道臺2線

電話：02-24972033

更多內容可見「jacklsy」介紹：210828新北市-八斗子車站





多良車站

地址：台東縣太麻里鄉多良村瀧溪路8-1號

電話：089-781301

更多內容可見「Pudding's Life」介紹：【台東旅遊】太麻里-無敵海景相伴的鐵道《多良火車站》~台灣最美麗的車站



▲八斗子車站的零死角蔚藍、多良車站的遼闊海景，都是無需濾鏡的絕美海線風光。（部落客：jacklsy、Pudding's Life）

探訪山林綠意間的靜謐秘境：望古車站、車埕車站、竹田車站

欣賞完遼闊海景，寧靜的山林綠意當然也不能錯過！平溪線上最神秘的「望古車站」，不僅被蓊鬱山林緊密包圍，山間繚繞的雲氣更添迷幻氛圍，是許多攝影玩家趨之若鶩的拍攝熱點！沿著軌道旁的小徑前行，還能順道探訪望古瀑布，在潺潺流水聲中替自己好好充電；集集線終點的「車埕車站」，座落於四面環山的谷地之中，翠綠山巒與日式木造建築相映成趣，景色如詩如畫，相當愜意；屏東的「竹田車站」同樣被盎然綠意環繞，這座日治時代的木造車站，至今仍維持著古樸素雅的獨特美學，在綠蔭下顯得格外幽靜，漫步其中，時間似乎也慢了下來。





望古車站

地址：新北市平溪區望古里

電話：02-24972033

更多內容可見「小虎食夢網」介紹：【新北平溪印象】望古車站.被遺忘的無人月台.平溪線鐵道祕境拍攝路線攻略





車埕車站

地址：南投縣水里鄉車埕村民權巷2 號

電話：049-2774749.

更多內容可見「jacklsy」介紹：190106南投-車埕車站





竹田車站

地址：屏東縣竹田鄉履豐村豐明路29 號

電話：08-7711002

更多內容可見「小虎食夢網」介紹：【一座車站一杯咖啡】驛前大和頓物所.竹田車站八十年舊碾米廠飄新咖啡香



▲隱身蓊鬱山林的望古車站、群山環抱的車埕車站，在濃濃綠意裡，時間似乎也悄悄地慢了下來。（部落客：小虎食夢網、jacklsy）

▲緊鄰竹田車站的「大和頓物所」，將廢棄碾米廠改建為充滿光影美感的咖啡廳，是車站周邊必訪的熱門休憩景點。

走入電影畫面的絕美地景：崎頂車站、富里車站

自然景觀之外，極具故事感的特殊場景及建築設計，同樣是旅途中不可忽視的吸睛亮點。苗栗的「崎頂車站」，因站外的長階梯神似電影《你的名字》場景而一夕爆紅，吸引無數粉絲朝聖巡禮。更有趣的是，不遠處的「子母隧道」同為打卡聖地，斑駁的磚牆被綠蔭圍繞，讓人聯想起《神隱少女》的神秘世界；位於花蓮的「富里車站」，則展現了現代美學，以「大地穀倉」為設計概念，淡雅的米白色建築融入花東縱谷的山巒與稻田之間，是鄉間優雅又獨具特色的地景藝術，相當值得親自造訪。





崎頂車站

地址：苗栗縣竹南鎮崎頂里北戶55 號

電話：037-472030

更多內容可見「饅頭弟」介紹：苗栗景點推薦崎頂車站、子母隧道！免飛日本穿越神隱少女、你的名字場景。





富里車站

地址：花蓮縣富里鄉富里村車站街56 號

電話：03-8831771

▲崎頂車站的空間隨著光影變幻，展現愜意又舒心的氛圍；富里車站簡約的米白穀倉建築，則巧妙融入花東縱谷的盎然綠意之中，兩處皆是能讓旅人放慢腳步的療癒地標。（部落客：饅頭弟）

▲崎頂車站周邊的電影級場景，神似《你的名字》的浪漫長階梯，以及宛如《神隱少女》世界的子母隧道，皆是粉絲必朝聖的打卡熱點。

未完待續的鐵道旅程，更多值得探訪的絕美車站：

