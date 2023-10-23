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【一座車站一杯咖啡】驛前大和頓物所.竹田車站八十年舊碾米廠飄新咖啡香

2023-10-23 18:20:11 小虎食夢網 人氣：861
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文章類別：美食-食記心得

縣市地區：屏東縣 > 竹田鄉

造訪商家：大和頓物所
phone08-771-2822
place屏東縣竹田鄉豐明路26號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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大和頓物所(fb粉絲團):屏東縣竹田鄉豐明路26號，電話:08 771 2822，營業時間:09:00-18:00

一座車站一杯咖啡漸漸有了方向，首先是以車站周邊步行能到的咖啡館為主，另外就是個人偏好老屋改建，最好是獨立的小咖啡(非連鎖)，最好最好還能有幾樣美味的手作自製甜點;竹田車站前的「大和頓物所」便滿足了以上三個條件，但最主要的還是我喜歡「竹田」這座百年車站，除了歷史、文化外，還有不少客家美味。繼竹田市場的「林媽媽古早味」外、「天使花園休閒農場」、「兩人四口義式冰淇淋專賣店」後，竹田第四發便是百年碾米廠翻身的「大和頓物所」。

 

台灣目前僅有的五座國際慢城，竹田是其一。有八十多年歷史的「竹田車站」建於1940年的日本時代枋寮線。原本這條鐵路線上還有歸來、麟洛、西勢站、三塊厝車站等站皆保有日式木造站房，也是僅存的木造車站(於新車站旁)，有關這座個人很喜歡的車站，下回我們專文再聊，只說這車站最有趣的是居然有一座「澡堂」，不知道和這座車站原本的主要功用是「頓物」(堆積貨物)有關。

大和頓物所和竹田車站相對，另外附近的豐明園咖啡館也是竹田車站周邊非常有名的咖啡館，同樣也是步行可達。當然你也可以到附近的「豆油伯」、兩人四口義式冰淇淋專賣店」吃冰淇淋。

「驛前大和頓物所」拆開來看分成三部份，一是驛前指的自然是「竹田車站前」，大和則是建於1940年的日據時代，頓物所說的是這裡曾是碾米廠和頓放貨物的地方，也是竹田鄉的舊名。不同的是，目前日據時代留下的建物以「木造」為主，竹田車站如是，但這棟建物是以紅磚，甚至以鋼筋作為支架。驛前大和頓物所前身(1942)是德興碾米廠，在廢棄多年之後，「大和」團隊買下並活化空間利用，2017年後做為咖啡豆烘培中心。

除了保有老舊裸露的紅磚牆及周邊的綠色植物外，還刻意保留了竹田出身的畫家作品，就竹田友人的說法，竹田曾是文人薈萃的地方，據說香港著名漫畫家王澤(老夫子)的妻子邱秀堂也是竹田人，說來你也許不信，竹田這個小地方居然有自己的美術館，裡面收藏的便是以竹田文人為主的美術作品(裝潢中)。

八十年前建物動用鋼筋，顯見當時對於這座倉庫(碾米廠)的重視，想來也許和這裡主要頓積的貨物是米有關，水泥、紅磚牆、鋼筋應該遠比木造耐潮?店裡保留了大多數的紅磚牆和來的鋼筋結構，通往二樓的鐵扶欄桿，也在略為維條後加以保持，兩旁的綠色植物也盡可能的保持原「綠」原「味」，仿若在一座空中花園散步。

 

二樓沒有內用空間，但仍開放給遊客參觀，面對車站的方向，保留了可以跟竹田車站合影的小陽台，是不少網紅指定的拍照打卡點。

店裡的主要用餐空間在一樓，除了刻意留下的紅磚牆外，以大量的玻璃區開空間，平時除了提供遊客品嚐竹田咖啡外，也作為咖啡、藝文等活動之用，也不定時舉辦咖啡課程。玻璃的設計同時兼具視覺穿透(一眼看清整個建築)、照明的優點，以讓陽光得以穿過樹隙投入這座歷史建物，加上中間刻意保留的老樹，讓人內公園的感覺。

前半段(臨車站方向)，一側是櫃台，一側是烘豆的空間，隱隱約約可以聞到咖啡豆的香氣，就友人的說法，這裡的咖啡用的幾乎都是屏東的咖啡。喜歡屏東咖啡的朋友也可以透過他們的官網選購。

除了購賣自烘咖啡豆外，這裡也提供手沖單杯咖啡，甚至是無咖啡的飲料，也有一些手作甜點可以搭配。

 

手沖咖啡基本上每隔一段時間略有不同，官網找不到menu，只好把當天的帳號拿出來給大家參考......。

阿里山小葉奶茶、哥倫比亞豔麗花荔，友人點的我沒喝，但就他們的說法相當不錯。

我點了夏天偏好的冰滴咖啡，就店員的說法這裡的冰滴是利用冰塊自然融化成冰水，一滴一滴滴入咖啡粉中來萃取咖啡，入口如水果香味、酸氣的咖啡香冰涼潤喉，解渴又多了圓融的咖啡後韻，蠻好喝的。

大和頓物所(fb粉絲團):屏東縣竹田鄉豐明路26號，電話:08 771 2822，營業時間:09:00-18:00

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