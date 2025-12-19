不用飛日本！精選全台9處最美日式古蹟，必訪0km山物所、桃園神社。

精選全台 9 大日式古蹟，從 IG 熱門文創園區、靜謐神社到古蹟民宿，帶你一秒穿越昭和時光。

近年台灣掀起一股「老屋創生」的浪潮，許多塵封已久的日治時期建築，在細心修復下展開蛻變，注入當代美學的新能量後，成為嶄新的文化場域。結合選物與餐飲之外，部分景點甚至提供住宿，讓旅人可以深度體驗老式建築的獨特魅力。無論是想拍出「偽出國」的氛圍感，還是想尋覓一處愜意的午後角落，都能在這些建築之中，尋得優雅且迷人的日式風情。

▲漫步桃園神社的莊嚴參道、穿梭夢幻風鈴迴廊，不用刻意調色，就能在參天古木的靜謐中，捕捉歲月靜好的安穩瞬間。（部落客：貪吃猴）

▲來去派出所住一晚！梧棲文化出張所以紅磚木造建築、寫滿祈願的繪馬牆，打造出最獨特的日式住宿體驗。（部落客：小咪ma．吃喝玩樂趣）

攻佔IG版面的日式文創園區：0km山物所、榕錦時光生活園區、花蓮將軍府

想捕捉宛如置身京都的錯覺，絕不能錯過這三處日式文創園區，輕鬆就能拍出「偽出國」的絕美氛圍！近年最新的日式秘境「0km山物所」，作為全球唯一的台灣山系概念店，將近140組品牌進駐百年町屋，木造建築與蓊鬱綠意的美學風格，隨手一拍就是清新澄淨的日雜封面；前身為台北刑務所官舍的「榕錦時光生活園區」，保留紅磚牆與黑瓦木造官舍的特色，漫步其中，每個歲月流逝的轉角都充滿故事；花蓮「將軍府1936」則由日式宿舍群改造而成，白天寧靜優雅，夜晚點燈後更顯夢幻，讓人彷彿穿越回百年前的昭和時光。





0km山物所

地址：臺北市大安區金山南路二段203巷21號

電話：02-77557526

更多介紹可見「ifunny艾方妮」文章：古亭站日式老屋秘境！箱庭山本屋進駐0km山物所，枯山水抹茶甜點必拍。





榕錦時光生活園區

地址：臺北市大安區金華街167號

電話：02-23218896

更多介紹可見「小花隊長」文章：台北最新熱門景點!【榕錦時光生活園區】-原臺北刑務所官舍,整排日式建築結合多家品牌形成複合式聚落





花蓮將軍府

地址：花蓮縣花蓮市中正路622巷6號

電話：03-8316272

更多介紹可見「大海愛上藍天」文章：2024花蓮最新景點|將軍府1936園區|花蓮日式宿舍群|文化美食聚落和服體驗|夜晚點燈後超浪漫的|花蓮古蹟新風貌好吃好玩又好拍



▲日式文創園區一次蒐集！0km山物所的清新綠意、榕錦時光的紅磚黑瓦，以及將軍府1936的夢幻夜燈，交織出最迷人的昭和風情。（部落客：ifunny艾方妮、小花隊長、大海愛上藍天）

自帶電影濾鏡的靜謐日式古蹟：桃園神社、吉安慶修院、紀州庵文學森林

若不喜歡人擠人的打卡點，擁有獨特靜謐氛圍、絕美光影的日式古蹟絕對值得一訪，不用刻意調色，就自帶唯美濾鏡。昭和時代建造的「桃園神社」，至今仍保留著完整鳥居與社務所，漫步在被古木參天包圍的參道上，莊嚴神聖的氣息讓人不自覺放慢腳步，感受歲月靜好的安穩；花蓮「吉安慶修院」是東部唯一保存完整的日式寺院，庭院內的八十八尊石佛讓焦躁的心緒緩緩沉寂，身心靈在不知不覺間都被撫慰與淨化；隱身台北的「紀州庵文學森林」，前身為大正時期的日式料亭，如今化身為文學展演場域，坐在榻榻米上凝視著窗外綠意，流動的光影構成最為療癒的城市風景，在都會喧囂中，也能找回內心久違的平靜。





桃園神社

地址：桃園市桃園區成功路三段200號

電話：03-3368877

更多介紹可見「貪吃猴」文章：桃園神社(桃園忠烈祠)｜一秒到日本！全台僅存最完整日式神社。桃園免門票景點 - 貪吃猴的幻想





吉安慶修院

地址：花蓮縣吉安鄉中興路345-1號

電話：03-8535479





紀州庵文學森林

地址：臺北市中正區同安街107號

電話：02-23687577

更多介紹可見「Christine Chang」文章：【台北-中正區】漫步百年日式建築的紀州庵文學森林作家私房菜的風格茶館的美食饗宴古亭捷運站美食



▲桃園神社的莊嚴參道、紀州庵的療癒光影，不用刻意調色，就能在喧囂中找回歲月靜好的安穩。（部落客：貪吃猴、Christine Chang）

▲台北最療癒的光影角落！坐在紀州庵的通透長廊，凝視窗外綠意與陽光灑落，享受片刻與世隔絕的寧靜。（部落客：Christine Chang）

身歷其境的沉浸式體驗古蹟：梧棲文化出張所、台中刑務所演武場、嘉義市史蹟資料館

若厭膩了匆匆一瞥、走馬看花的旅遊方式，那麼著重於「深度體驗」的沈浸式古蹟，將會是旅程首選。前身為梧棲警察官吏派出所的「梧棲文化出張所」，不僅結合餐飲、展覽與市集，更是全台首座古蹟民宿，讓旅人真正住進日治時期的木造空間，在榻榻米與藺草香氣中，獨享園區入夜後的靜謐；台中「刑務所演武場」作為台中僅存的日治武道館，除了能親身體驗劍道與射箭，亦能在百年榕樹下品茗茶飲，靜心感受昔日練武場的禪意；座落於嘉義公園內的「嘉義市史蹟資料館」，前身嘉義神社附屬古蹟，如今化身為歷史博物館，漫步在通透的日式迴廊間，濃郁的檜木香氣在空氣飄散，每一刻的呼吸，都像是置身於昭和時代的優雅日常。





梧棲文化出張所

地址：臺中市梧棲區梧棲路142號

電話：04-26565658

更多介紹可見「小咪ma．吃喝玩樂趣」文章：梧棲文化出張所 x 丹露海翁手工冰淇淋▏台中海線日式景點一秒走到小京都。漫步日式庭院裡免門票免費參觀。台中景點 / 梧棲景點





台中刑務所演武場

地址：臺中市西區林森路33號

更多介紹可見「Big Fish」文章：台中景點推薦／悠閒的道禾六藝文化館／臺中刑務所演武場





昭和十八J18-嘉義市史蹟資料館

地址：嘉義市東區公園街42號

電話：05-2770518

更多介紹可見「寶貝小飄」文章：嘉義市東區[旅遊]嘉義探索時光之旅昭和十八J18嘉義市史蹟資料館與嘉義公園的完美半日遊

▲梧棲出張所的懷舊民宿、刑務所演武場的榕樹茶席，以及嘉義史蹟資料館的檜木香，都能深度體驗日式風情，一秒穿越昭和時代的優雅日常。（部落客：小咪ma．吃喝玩樂趣、Big Fish、寶貝小飄）

▲在台中刑務所演武場體驗弓道、書法與紙藝之美，或是在綠意包圍下靜心品茗，都是一段療癒身心的休憩旅程。（部落客：Big Fish）

更多「偽出國」旅遊提案也別錯過：

延伸閱讀：北投文物館.台北新四國遍路~私人藏家捐贈石佛安座於枯山水庭園 @Bernice的隨手筆記

延伸閱讀：桃園77藝文町：從日式宿舍群到文創園區，打卡拍照必去景點，成真咖啡享受下午茶

延伸閱讀：【雲林。虎尾】故事裡的故事。雲林故事館。虎尾郡守官邸玄關型的日式住宅