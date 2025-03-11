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嘉義市東區[旅遊]嘉義 探索時光之旅 昭和十八J18嘉義市史蹟資料館與嘉義公園的完美半日遊

2025-03-11 16:05:29 文字：寶貝小飄
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寶貝小飄

寶貝小飄

嘉義市東區[旅遊]嘉義 探索時光之旅 昭和十八J18嘉義市史蹟資料館與嘉義公園的完美半日遊

嘉義 這座充滿歷史韻味的城市，隱藏著無數珍貴的文化寶藏。其中
昭和十八J18嘉義市史蹟資料館不僅是歷史的見證，更是現代人探索過往
的最佳去處。結合旁邊的嘉義公園，這裡提供了一個完美的半日遊行程，
讓您與家人一同享受歷史與自然的雙重饗宴。

嘉義市東區[旅遊]嘉義 探索時光之旅 昭和十八J18嘉義市史蹟資料館與嘉義公園的完美半日遊

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穿越時空的歷史之旅 昭和十八J18嘉義市史蹟資料館 歷史的活化石

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昭和十八J18嘉義市史蹟資料館，原為日治時期的神社，如今轉化為一座
展示嘉義歷史的博物館。這裡保留了濃厚的日式建築風格，一踏入館內
，便能感受到那股穿越時空的歷史氛圍。

嘉義市東區[旅遊]嘉義 探索時光之旅 昭和十八J18嘉義市史蹟資料館與嘉義公園的完美半日遊

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昭和十八J18嘉義市史蹟資料館
地址：嘉義市公園街42號（射日塔前）
開館時間：週一至週日 10:00~18:00（休館時間依館方公告為準）
電話：05-2770-518

早午餐供應時間
10：30~14：30

和服體驗開放時間
10：00~17：00
(17：30前須歸還)

參觀費用資訊
一般民眾 $80 (消費可折抵30元)
外縣市65歲以上 $40 (消費可折抵30元)

嘉義市東區[旅遊]嘉義 探索時光之旅 昭和十八J18嘉義市史蹟資料館與嘉義公園的完美半日遊

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濃郁的檜木香與歷史的印記

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館內散發著濃郁的檜木香，這是因為建築材料大量使用了珍貴的台灣檜木
。這些木材不僅見證了日治時期的建築工藝，更承載了無數歷史故事。
每一塊木板、每一根梁柱，都在訴說著過去的點點滴滴。

嘉義市東區[旅遊]嘉義 探索時光之旅 昭和十八J18嘉義市史蹟資料館與嘉義公園的完美半日遊

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想要更深入地體驗日式文化 您可以在館內租借和服，漫步在神社的每一個
角落。拍張美美的照片，留下難忘的美好回憶。這種獨特的體驗，讓您不僅
是觀看歷史，穿越時尚的歷史。

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用餐與伴手禮 品味與紀念的完美結合

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參觀完畢後，您可以在館內的餐廳享用一頓美味的日式午餐或下午茶。
此外，這裡還有豐富的伴手禮可供選購，讓您帶回一份獨特的紀念品。
值得一提的是，門票可以抵部分消費，讓您的參觀更加物超所值。

嘉義市東區[旅遊]嘉義 探索時光之旅 昭和十八J18嘉義市史蹟資料館與嘉義公園的完美半日遊

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參觀完後，一旁的嘉義公園 自然與文化的完美融合 來走走必逛

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走出昭和十八J18嘉義市史蹟資料館，便是占地約27公頃的嘉義公園
這裡不僅是嘉義市民的休閒好去處，更是遊客探索自然與文化的最佳場所。

嘉義市東區[旅遊]嘉義 探索時光之旅 昭和十八J18嘉義市史蹟資料館與嘉義公園的完美半日遊

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綠意盎然的自然景觀，公園內種植了多樣的樹木，四季皆有不同的景致。
漫步其中，您可以欣賞到假山、魚池等自然景觀，感受大自然的寧靜與
美好。這裡的涼亭更是休息與拍照的絕佳地點。

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文化遺產的集中地 公園內總是可以看到不少歷史遺跡

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儘管嘉義神社的主體建築已不復存在，但其附屬設施多數得以完整保存
，充分展現了神社的歷史脈絡。現存遺跡包含多座石燈籠、守護神獸狛犬
，以及齋館社務所（現作為嘉義市史蹟資料館）。此外，手水舍、參集所
與祭器庫等建築群亦被妥善保留，見證了日治時期神社建築的完整格局與
歷史意義。這些遺存不僅具有重要的文化資產價值，更為研究嘉義地區的
歷史發展提供了珍貴的實物資料

嘉義市東區[旅遊]嘉義 探索時光之旅 昭和十八J18嘉義市史蹟資料館與嘉義公園的完美半日遊

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嘉義公園不僅是自然的寶庫，更是文化的集中地。園內有忠烈祠、射日塔
、孔廟等文化遺產，每一處都承載著深厚的歷史意義。這些建築不僅是
嘉義的驕傲，更是台灣文化的重要組成部分。

嘉義市東區[旅遊]嘉義 探索時光之旅 昭和十八J18嘉義市史蹟資料館與嘉義公園的完美半日遊

嘉義公園提供了豐富的休閒設施，適合全家大小一同遊玩。無論是散步、
野餐，還是參觀文化遺產，這裡都能滿足您的需求。一個半日的行程，
讓您與家人共度美好時光。

嘉義市東區[旅遊]嘉義 探索時光之旅 昭和十八J18嘉義市史蹟資料館與嘉義公園的完美半日遊

昭和十八J18嘉義市史蹟資料館嘉義公園，這兩個地方不僅是嘉義的歷史
與自然寶藏，更是現代人探索過去、享受當下的完美去處。無論您是歷史
愛好者，還是自然愛好者，這裡都能為您提供一個難忘的半日遊體驗。
快來嘉義，開啟您的時光之旅吧！

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昭和十八J18嘉義市史蹟資料館
地址：嘉義市公園街42號（射日塔前）
開館時間：週一至週日 10:00~18:00（休館時間依館方公告為準）
電話：05-2770-518

早午餐供應時間
10：30~14：30

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