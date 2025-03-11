嘉義 這座充滿歷史韻味的城市，隱藏著無數珍貴的文化寶藏。其中

，昭和十八J18嘉義市史蹟資料館不僅是歷史的見證，更是現代人探索過往

的最佳去處。結合旁邊的嘉義公園，這裡提供了一個完美的半日遊行程，

讓您與家人一同享受歷史與自然的雙重饗宴。

穿越時空的歷史之旅 昭和十八J18嘉義市史蹟資料館 歷史的活化石

昭和十八J18嘉義市史蹟資料館，原為日治時期的神社，如今轉化為一座

展示嘉義歷史的博物館。這裡保留了濃厚的日式建築風格，一踏入館內

，便能感受到那股穿越時空的歷史氛圍。

昭和十八J18嘉義市史蹟資料館

地址：嘉義市公園街42號（射日塔前）

開館時間：週一至週日 10:00~18:00（休館時間依館方公告為準）

電話：05-2770-518

早午餐供應時間

10：30~14：30

和服體驗開放時間

10：00~17：00

(17：30前須歸還)

參觀費用資訊

一般民眾 $80 (消費可折抵30元)

外縣市65歲以上 $40 (消費可折抵30元)

濃郁的檜木香與歷史的印記

館內散發著濃郁的檜木香，這是因為建築材料大量使用了珍貴的台灣檜木

。這些木材不僅見證了日治時期的建築工藝，更承載了無數歷史故事。

每一塊木板、每一根梁柱，都在訴說著過去的點點滴滴。

想要更深入地體驗日式文化 您可以在館內租借和服，漫步在神社的每一個

角落。拍張美美的照片，留下難忘的美好回憶。這種獨特的體驗，讓您不僅

是觀看歷史，穿越時尚的歷史。

用餐與伴手禮 品味與紀念的完美結合

參觀完畢後，您可以在館內的餐廳享用一頓美味的日式午餐或下午茶。

此外，這裡還有豐富的伴手禮可供選購，讓您帶回一份獨特的紀念品。

值得一提的是，門票可以抵部分消費，讓您的參觀更加物超所值。

參觀完後，一旁的嘉義公園 自然與文化的完美融合 來走走必逛

走出昭和十八J18嘉義市史蹟資料館，便是占地約27公頃的嘉義公園。

這裡不僅是嘉義市民的休閒好去處，更是遊客探索自然與文化的最佳場所。

綠意盎然的自然景觀，公園內種植了多樣的樹木，四季皆有不同的景致。

漫步其中，您可以欣賞到假山、魚池等自然景觀，感受大自然的寧靜與

美好。這裡的涼亭更是休息與拍照的絕佳地點。

文化遺產的集中地 公園內總是可以看到不少歷史遺跡

儘管嘉義神社的主體建築已不復存在，但其附屬設施多數得以完整保存

，充分展現了神社的歷史脈絡。現存遺跡包含多座石燈籠、守護神獸狛犬

，以及齋館與社務所（現作為嘉義市史蹟資料館）。此外，手水舍、參集所

與祭器庫等建築群亦被妥善保留，見證了日治時期神社建築的完整格局與

歷史意義。這些遺存不僅具有重要的文化資產價值，更為研究嘉義地區的

歷史發展提供了珍貴的實物資料

嘉義公園不僅是自然的寶庫，更是文化的集中地。園內有忠烈祠、射日塔

、孔廟等文化遺產，每一處都承載著深厚的歷史意義。這些建築不僅是

嘉義的驕傲，更是台灣文化的重要組成部分。

嘉義公園提供了豐富的休閒設施，適合全家大小一同遊玩。無論是散步、

野餐，還是參觀文化遺產，這裡都能滿足您的需求。一個半日的行程，

讓您與家人共度美好時光。

昭和十八J18嘉義市史蹟資料館與嘉義公園，這兩個地方不僅是嘉義的歷史

與自然寶藏，更是現代人探索過去、享受當下的完美去處。無論您是歷史

愛好者，還是自然愛好者，這裡都能為您提供一個難忘的半日遊體驗。

快來嘉義，開啟您的時光之旅吧！

昭和十八J18嘉義市史蹟資料館

地址：嘉義市公園街42號（射日塔前）

開館時間：週一至週日 10:00~18:00（休館時間依館方公告為準）

電話：05-2770-518

早午餐供應時間

10：30~14：30

和服體驗開放時間

10：00~17：00

(17：30前須歸還)

參觀費用資訊:

一般民眾 $80 (消費可折抵30元)

外縣市65歲以上 $40 (消費可折抵30元)

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