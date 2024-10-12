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桃園77藝文町：從日式宿舍群到文創園區，打卡拍照必去景點，成真咖啡享受下午茶

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窩客好文

饅頭弟

發表篇數：2213篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：桃園市 > 桃園區

桃園77藝文町以前是桃園警察局的日式宿舍群，就在桃園火車站前的熱鬧商圈裡

這裡被規劃為歷史建築，經過市府重修後變身為充滿創意的文創園區

如今已經成為桃園最受歡迎的拍照打卡景點之一

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園區內規劃了多種有趣的空間區域和展演活動，包括小賣（文創商品販售店）

手作（手作體驗教室）、六藝（展覽坊）、警本部（服務中心和行政辦公室）

祈福亭（表演和休息區）、七桃市集（假日市集）、成真咖啡（知名連鎖輕食餐廳）

 桃園77藝文町：從日式宿舍群到文創園區，打卡拍照必去景點，成真咖啡享受下午茶電話：03-3321969

 地址：桃園市桃園區中正路775

 開放時間：10:00 – 22:00（週一公休）

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園區雖然不大，但位於桃園市中心的熱鬧商圈，成為一個充滿藝文氣息的小天地

來到這裡，真的有一秒到日本的感覺桃園77藝文町：從日式宿舍群到文創園區，打卡拍照必去景點，成真咖啡享受下午茶

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這祈福亭，這裡寫滿了超多人滿滿的心願，充滿了希望和祝福的氣息

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警本部外面還有可愛的Logo看板，上面有各種可愛的動物，你可以和這些萌萌的動物們合拍一張，留下美好的回憶

這裡真的是桃園市中心的一片療癒綠洲，不管是拍照打卡還是放鬆心情，都非常適合

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充滿濃濃的日式風情的成真咖啡，讓你在這裡彷彿置身於日本傳統房屋裡，悠閒地喝著下午茶

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一進來就看到滿滿的人潮，好在還有空位，不然就得等了

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我們選擇了京都抹茶（左），口感順滑，香濃而不苦；水果茶（右），清新酸甜，口感爽口宜人

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炙燒椒香雪紋豚彩虹飯，肉不柴，配上豐富的蔬菜，口感豐富，營養健康，絕對讓你吃得開心又健康

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創意薄餅青蔥櫻桃鴨，採用小麥皮搭配三種起司和甜麵醬，再加上櫻桃鴨，口感鹹甜交融，非常美味

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這香酥椒麻雞真的是我個人超愛的，外酥裡嫩，比鹹酥雞還要好吃呢！快來一試，絕對讓你愛不釋手

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這款熔岩焦糖布蕾真的是螞蟻人的最愛

軟嫩的舒芙蕾一入口即化，再搭配上一旁的香草冰淇淋，真的是超好吃的組合

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文章標籤
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