期待已久的花蓮將軍府終於試營運囉～歷經三年修復，全新打造2.0版將軍府，保留原始的建築文化、結合當地的藝術美食，有渣男居酒屋、花凜和服屋、家咖哩、貓丁目甜點、將軍淬 x iDrip CAFÉ、探索の味、FUJO、定置漁場三代目、將軍小賣部、野奢精品咖啡、DoGa、LUVHOPE星空帳篷、小藍肥皂等，設計全新好玩的花蓮景點。這裡離花蓮巿區不遠，提供近期想去花蓮又多了一個新去處。
花蓮好山好水好有日式氛圍，喜歡日式建築，百年古蹟千萬不要錯過這裡，你會發現隱身於日式老屋別有一番風味
花蓮將軍府就位在美崙溪旁，原本就充滿好山好水，整治後更加美麗。多元品牌進駐讓整個園區活化起來。
將軍府除了擁有一整排日式宿舍群，還有日式庭園和水池更添美意。
花凜和服屋提供和服、浴衣體驗。
將軍府1936位於美崙溪畔日式宿舍，為日式木造建築，宿舍群的其中一棟為花蓮古蹟，周邊其他七棟為花蓮歷史建築，目前試營運，營業時間以官網為主。
DoGa提供具特色的伴手禮，還推出很特別的辣椒。
連購物袋都相當吸睛。
拍照打卡送明信片。
新開幕推出許多優惠可以來嚐鮮。
LUVHOPE以戶外體驗為主，提供天幕讓你在星空帳篷內品嚐米其林歐陸料理。
渣男Taiwan Bistro室內室外座位都有，還有半戶外座位區，在此用餐感覺相當愜意～
家咖哩
2024花蓮市最新打卡點－將軍府1936園區，老屋改造日式宿舍群，這裡不僅有花蓮古蹟有日式宿舍群、最新藝術裝置可以拍照打卡，品嚐當地創意美食、欣賞文化生活美學、夜晚點燈後更加唯美浪漫，成為花蓮巿區最美文化美食聚落。
將軍府1936：花蓮縣花蓮市中正路622巷6號
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