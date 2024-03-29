期待已久的花蓮將軍府終於試營運囉～歷經三年修復，全新打造2.0版將軍府，保留原始的建築文化、結合當地的藝術美食，有渣男居酒屋、花凜和服屋、家咖哩、貓丁目甜點、將軍淬 x iDrip CAFÉ、探索の味、FUJO、定置漁場三代目、將軍小賣部、野奢精品咖啡、DoGa、LUVHOPE星空帳篷、小藍肥皂等，設計全新好玩的花蓮景點。這裡離花蓮巿區不遠，提供近期想去花蓮又多了一個新去處。

花蓮好山好水好有日式氛圍，喜歡日式建築，百年古蹟千萬不要錯過這裡，你會發現隱身於日式老屋別有一番風味

花蓮將軍府就位在美崙溪旁，原本就充滿好山好水，整治後更加美麗。多元品牌進駐讓整個園區活化起來。

將軍府除了擁有一整排日式宿舍群，還有日式庭園和水池更添美意。

花凜和服屋提供和服、浴衣體驗。

將軍府1936位於美崙溪畔日式宿舍，為日式木造建築，宿舍群的其中一棟為花蓮古蹟，周邊其他七棟為花蓮歷史建築，目前試營運，營業時間以官網為主。

DoGa提供具特色的伴手禮，還推出很特別的辣椒。

連購物袋都相當吸睛。

拍照打卡送明信片。

新開幕推出許多優惠可以來嚐鮮。

LUVHOPE以戶外體驗為主，提供天幕讓你在星空帳篷內品嚐米其林歐陸料理。

渣男Taiwan Bistro室內室外座位都有，還有半戶外座位區，在此用餐感覺相當愜意～

家咖哩

2024花蓮市最新打卡點－將軍府1936園區，老屋改造日式宿舍群，這裡不僅有花蓮古蹟有日式宿舍群、最新藝術裝置可以拍照打卡，品嚐當地創意美食、欣賞文化生活美學、夜晚點燈後更加唯美浪漫，成為花蓮巿區最美文化美食聚落。

將軍府1936：花蓮縣花蓮市中正路622巷6號

【花蓮好好玩7】2024花蓮最新景點走拍/花蓮十大景點推薦/花蓮全家趣旅行/花蓮兩天一夜行程懒人包

花蓮最新網美咖啡廳【 Jiji coffee】100元就能吃到舒芙蕾/招牌必點佳興咖啡/花蓮新城老街咖啡廳/佳興冰果室旁/花蓮CP值高舒芙蕾專賣店

【花蓮好好食5】2024花蓮必吃美食/花蓮公正包子店/周家蒸餃/炸彈葱油餅/明新冰菓室/花蓮最新美食推薦

花蓮新開平價海景餐廳【東昌小吃部】療癒小漁村看海吃美食/現撈新鮮漁獲直送/招牌必點漁撈長豪華套餐/漁夫俱樂部海鹽霜淇淋/七星潭看海秘境

全台最美的星巴克【星巴克花蓮理想門市】台版歐洲童話小屋/絕美湖光山色人間仙境/花蓮最佳度假聖地

花蓮平價海景飯店【海悅酒店】面對太平洋海景渡假酒店/頂樓有超大日出觀景台/免費提供房客專屬下午茶/花蓮最美自行車道旁/花蓮CP值高住宿推薦

【花蓮好好玩6】2023花蓮最新景點走拍/花蓮必吃美食/花蓮推薦十大景點/帶長輩出遊懒人包

環島必遊景點花蓮站|三棧溪|玩味蕃樂園|花蓮看海秘境|魚刺人雞蛋糕咖啡館|清水斷崖觀景台|花蓮免費景點推薦

花蓮吉安民宿【格瀾伍德休閒民宿】平價奢華復古歐洲貴族別墅/擁有私人夢幻庭園和戲水池/兒童遊戲室/推薦花蓮CP值高民宿

花蓮玻璃屋餐廳【萊迦Lega早午餐】綠意盎然的療癒系早餐/有多達20幾種早午餐拼盤可選/花蓮CP值高早午餐推薦

文章標籤