達美樂把科學麵倒進起司火山了！浸潤5秒解鎖酥脆新吃法，外帶披薩限時買1送1

達美樂首度攜手科學麵，把「科學麵原味Mini包」搭上起司火山披薩，還公開浸潤起司5秒的推薦吃法。資深美食旅遊媒體編輯李維唐表示，經典零食結合熟悉品牌，更容易從話題延伸到實際聚餐體驗。

達美樂這次直接把科學麵玩進起司火山披薩，熟悉的國民零食竟然變成披薩新搭檔。即日起至10月25日，購買起司火山系列大披薩、精選口味火山披薩買1送1，或選擇3個經典系列大披薩799元再加價升級起司火山，都能免費獲得2包「科學麵原味Mini包」。想吃得更有層次，官方還公開推薦吃法，把科學麵灑進熱騰騰的起司火山，浸潤5秒後再用披薩沾著吃，濃郁滑順與鹹香酥脆一次入口，把大家從小吃到大的科學麵直接變成披薩桌上的新玩法。

▲3個大披薩直接排開超有聚餐感，不同口味一次上桌，從滿滿起司、番茄到肉料鋪滿的披薩通通有，朋友聚會想一次多吃幾種口味，這桌看起來就很過癮。圖／達美樂提供；窩客島整理



達美樂聯名科學麵，起司火山披薩解鎖鹹香酥脆新吃法

披薩配科學麵聽起來很跳，但這次達美樂不是把科學麵直接當成披薩配料，而是讓大家自己決定怎麼搭。達美樂首度攜手科學麵，將經典火山系列披薩與「科學麵原味Mini包」放在同一套吃法裡，原本就以濃郁起司為主角的火山披薩，多了熟悉的鹹香麵體，入口時同時碰上滑順起司與酥脆口感，也讓一片披薩多了一種可以邊吃邊玩的變化。

官方推薦的吃法也很簡單，把科學麵灑進中央的起司火山，先讓麵體在起司裡浸潤5秒，再拿起披薩沾著一起吃。科學麵吸附起司後，既保留麵體原本的鹹香與酥脆，又能帶上濃郁起司的滑順口感，一口同時吃到濃、香、脆3種層次。對平常吃火山披薩習慣把餅皮往中央沾起司的人來說，這次等於多了一包可以自己調整份量的酥脆搭檔。

▲科學麵這次真的玩進起司火山了，把酥脆麵體灑進中央濃郁起司，浸潤5秒後再拿披薩沾著一起吃，滑順起司碰上鹹香酥脆科學麵，一口就能吃到濃、香、脆3種層次。圖／達美樂提供；窩客島整理

達美樂火山披薩買1送1，599元起再送2包科學麵

想趁聯名期間開吃，這次優惠重點之一就是「火山披薩買1送1」。10月5日至10月25日，外帶精選口味火山大披薩送大披薩，售價599元起，還會免費加贈2包「科學麵原味Mini包」，優惠代碼為765945，也能依需求加價升級口味與餅皮。

要注意的是，科學麵贈品為各店數量有限，送完為止。也就是說，這次不是單純把聯名停留在話題上，而是真的能把科學麵帶回家搭著火山披薩吃。聚餐時可以直接把科學麵放在桌上，想灑進起司、沾著披薩吃，或自己調整科學麵與起司比例，都能依照個人口感決定。

▲起司控看到中間這座火山真的很難移開視線，濃郁起司直接盛在披薩中央，旁邊再搭配不同口味大披薩，聚餐時一片片拿起來沾著吃，光看牽絲畫面就很有食慾。圖／達美樂提供；窩客島整理



達美樂3個大披薩799元，加價升級起司火山也送科學麵

如果是多人聚餐，另一組優惠則鎖定一次買3個大披薩的需求。同樣從10月5日至10月25日，達美樂推出「3個經典系列大披薩799元」優惠，經典系列口味可任選3種，售價799元起，優惠代碼為994349，也可另外加價升級口味與餅皮。

這組優惠如果再加價升級起司火山，同樣會免費贈送2包「科學麵原味Mini包」。比起只買單一披薩，3個大披薩更適合多人一起吃，尤其遇上朋友聚會、家庭聚餐或想一次選不同口味時，可以直接把3種經典系列口味排上桌，再決定其中想怎麼加價升級。實際升級價格則依選擇的口味與餅皮為準，原始資料並未提供統一加價金額。

科學麵泡起司5秒，自己決定濃、香、脆黃金比例

這次聯名有趣的地方，在於科學麵沒有被固定成唯一吃法。喜歡酥脆感明顯一點，可以縮短與起司接觸的時間，想讓麵體多帶一些濃郁起司感，則可以依照自己的喜好搭配。官方提供的基準是浸潤5秒，再用披薩沾起一同入口，讓起司的滑順與科學麵的鹹香酥脆同時出現。

從原本直接拆開就能吃的國民零食，到現在被端上披薩聚餐桌，科學麵熟悉的味道沒有消失，反而多了一個與起司搭配的情境。吃火山披薩時原本就是一片一片沾著中央起司享用，現在再多灑一點科學麵，口感從柔軟、濃郁延伸到酥脆，整桌也多了一個可以互相比較配方的吃法。官方也鼓勵大家自由調整科學麵與起司比例，找出自己喜歡的搭配。

達美樂科學麵限定潮衣開抽，創意吃法分享到Facebook就有機會帶回家

聯名也從餐桌延伸到社群。達美樂邀請大家發揮創意，調配自己的「起司火山披薩x科學麵」配方，只要前往達美樂Facebook官方粉專指定貼文留言區分享創意吃法，就有機會抽中只送不賣的限量「達美樂x科學麵跨界潮衣」。

從新聞稿第2頁公開的聯名視覺來看，限定服飾以達美樂與科學麵的品牌元素作為設計重點，並搭配白、黑、藍等不同服飾呈現。對科學麵粉絲來說，這次除了真的把零食加入披薩吃法，也多了一款具有跨界紀念感的限定商品可以挑戰。抽獎實際參加方式與相關規範，仍應以達美樂Facebook官方粉專指定貼文公布內容為準。

達美樂科學麵優惠到10月25日，2組披薩優惠一次看

想吃這次聯名，活動期間統一為10月5日至10月25日。「火山披薩買1送1」為外帶精選口味火山大披薩送大披薩，599元起，優惠代碼765945，並免費贈送2包「科學麵原味Mini包」。「3個經典系列大披薩799元」則可從經典系列口味任選3種，優惠代碼994349，如果加價升級起司火山，也能免費獲得2包「科學麵原味Mini包」。

兩組優惠都可加價升級口味與餅皮，科學麵贈品則為各店數量有限送完為止。想鎖定這次「起司火山x科學麵」吃法，除了留意活動截止日，也要注意贈品供應狀況，避免到了活動後段才發現門市贈品已經送完。

▲達美樂與科學麵聯名不只可以吃，還把經典科學麵角色穿上身，白色、黑色與藍色潮衣搭配熟悉角色圖案，想收藏只能靠活動抽，因為這款聯名潮衣可是限定只送不賣。圖／達美樂提供；窩客島整理

達美樂×科學麵聯名活動整理

活動期間：10月5日至10月25日

聯名內容：達美樂首度攜手科學麵，購買指定起司火山披薩優惠，可免費獲得「科學麵原味Mini包」

推薦吃法：將科學麵灑進起司火山，浸潤起司5秒後，再用披薩沾起一起入口

贈品數量：各店數量有限，送完為止

火山披薩買1送1

優惠期間：10月5日至10月25日

優惠內容：外帶精選口味火山大披薩送大披薩

優惠價格：599元起

加碼贈品：免費贈送2包「科學麵原味Mini包」

優惠代碼：765945

升級方式：可加價升級口味及餅皮

3個經典系列大披薩799元

優惠期間：10月5日至10月25日

優惠內容：經典系列口味任選3種

優惠價格：799元起

優惠代碼：994349

升級方式：可加價升級口味及餅皮

聯名加碼：加價升級起司火山，再免費贈送2包「科學麵原味Mini包」

達美樂×科學麵跨界潮衣抽獎

參加方式：前往達美樂Facebook官方粉專指定貼文

活動方式：於留言區分享自己的「起司火山披薩×科學麵」創意吃法

抽獎贈品：限量「達美樂×科學麵跨界潮衣」

販售方式：只送不賣

注意事項：原始新聞稿未提供抽獎名額、截止時間及完整活動辦法，實際資訊以達美樂Facebook官方指定貼文為準

近期還有哪些人氣品牌玩出全新聯名吃法？

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