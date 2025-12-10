古亭站日式老屋秘境！箱庭 山本屋進駐0km山物所，枯山水抹茶甜點必拍。

古亭站百年日式老屋！箱庭山本屋「0km山物所」內提供精緻日式洋食，枯山水甜點、日式吐司必點。

「台北小京都」之稱的京町山本屋成功引發熱潮後，團隊再次於歷史悠久的日式宿舍群中，成立了全新的「箱庭 山本屋」，這座日式洋食茶屋進駐「0km山物所」這座百年日式町屋，延續了品牌對於日式美學與歷史建築的熱愛，餐廳供應日式洋食風味的吐司、義大利麵、精緻甜點與飲品，特別是造型獨特的枯山水 甜點，吸引了眾多追尋寧靜與日式氛圍的饕客，讓人身處百年老樹環繞的空間中，感受時光緩慢流動的療癒。







古亭站日式老屋0km山物所

箱庭 山本屋所在的「0km山物所」，是見證了台灣百年歷史變遷的日式町屋宿舍群。最初建於日治時期，曾作為總督府山林課宿舍使用，於2006年登錄為台北市文化資產，經過林業保育署的修繕與保存工作，這些建築群重現了百年前的歷史印記，餐廳位於金山南路的巷弄中，鄰近國立台灣師範大學，從捷運古亭站五號出口步行約9分鐘即可抵達，交通便利，箱庭 山本屋位於園區內A棟，顧客可循著木棧道進入，直面精心設計的日式景觀庭園，享有絕佳的日式老屋景觀視野。





台北日式洋食精緻吐司與義大利麵定食

箱庭 山本屋提供的日式洋食 台北餐點充滿了創意與質感。其中「箱庭式吐司定食」價格為380元，包含南瓜雞肉濃湯、日本師傅製作的生吐司、抹醬、時蔬沙拉與水果優格，香酥的生吐司抹上奶油與紅豆餡，奶油的鹹香與紅豆的甜味融合得恰到好處，風味高級。





箱庭山本屋必點枯山水甜點

「松露焗烤吐司」售價250元，以金黃起司、蛋沙拉與黑松露層層堆疊，口感奢華豐富。「庭園紅醬義大利麵」售價380元，使用濃稠番茄紅醬充分包覆麵條，搭配兩種口味的軟嫩雞肉，展現出日式洋食的細膩與精緻。單點的「經典焗烤肉醬千層麵」售價280元，紅白雙醬與起司結合，口感層次豐富。

箱庭 山本屋的甜點最具話題性，尤其是將日式造景藝術融入食物中的「枯山水盤」，售價380元並附贈冰抹茶。這道甜點以白砂般的白色紋路盤子為基底，將抹茶慕斯與蛋糕打造成蓬萊山，紅豆紫蘇大福象徵蘚苔巨石，每一部分皆是可食用的藝術品，為顧客帶來視覺與味覺的雙重享受。





箱庭 山本屋

另一款「枯山水抹茶提拉米蘇」售價280元，以三座石配置與波浪紋路，呈現庭園風光。此外，店內也提供充滿昭和復古風格的「森林水果布丁聖代」售價380元，以及多款特色飲品如「柚子氣泡咖啡」售價250元與「招牌抹茶蘇打」售價200元，讓顧客在綠意中享受優雅的午茶時光。

地址：台北市大安區金山南路二段203巷17號

電話：0989-888206

營業時間：11:00～18:30，17:00 最後入座，17:30 最後點餐，18:30 離場（每週一或四不定時公休）

訂位連結：https://inline.app/booking/yamamotoya/hakoniwa



