中壢人快帶小孩來朝聖！位於中壢老街溪旁的「壢小故事森林」，重新整修的百年日式老屋，吸引不少特色品牌進駐，是近期中壢人最愛的休閒放鬆之地。這次，壢小故事森林攜手原創IP「DUMA」，打造全新親子空間「讀讀小茶屋」，結合台灣在地茶文化與繪本閱讀，透過「用台灣好茶閱讀美好日常」的理念，吸引親子家庭，在古樸氛圍中共度美好時光。全新中壢新地標，成為為文青、親子族群的新打卡熱點。
全國首創的茶主題繪本故事屋「DUMA讀讀小茶屋」，特意設計全新角色「DUMA」作為壢小故事森林的代言人，以布農族語中的「台灣黑熊」為名，擁有爆炸頭與瞇瞇眼的逗趣形象，傳遞出幽默單純的精神。在讀讀小茶屋中每個角落都能找到他的蹤跡，以創意連結「喝茶」與「閱讀」可愛的模樣讓人莞爾一笑。期望透過茶香與故事共融的空間，為每一位來訪者帶來難忘的親子時光。
這裡不僅是一間百年日式老宅的茶館，更是專為重視文化與生活品質的親子族群打造的示範場域，提供一個融合茶香與故事的獨特體驗。藉由茶文化與繪本閱讀的結合，讀讀小茶屋讓來訪者在悠閒品茶之餘，感受閱讀的樂趣與幸福感。
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壢小故事森林-DUMA讀讀小茶屋
營業時間：週二至週日，11:00-18:30
地址：桃園市中壢區博愛路52號