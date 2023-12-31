桃園忠烈祠暨神社文化園區 ， 桃園免費景點推薦 。位在桃園虎頭山旁的 桃園神社 ，為全台目前唯一保留最完整的日式神社，於昭和時代日本人所建。檜木製建築神社帶著濃厚的日式風情，一路沿著參道，拜訪鳥居、水手社、神社，接著到本殿、拜殿，整體路線規劃相當完善。吸引不少人潮來這取景、打卡拍照， 桃園神社 在周末也有小市集攤販進駐，以及駐唱歌手，讓這裡變得相當熱鬧。 桃園神社 周邊有規劃停車場及廁所，交通上有公車、Ubike可以抵達，景點免門票很適合安排在 桃園一日遊行程 裡面唷。

桃園忠烈祠暨神社文化園區

地址:桃園市桃園區成功路三段200號

電話:(03)332-5215

時間:09:00~17:00

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官網:請點我

門票資訊/免費

桃園神社地點/交通

google導航:桃園忠烈祠停車場

桃園神社 有規劃收費停車場，汽車平日半小時/15元，假日半小時/20元，最高上限120元，機車則是1次10元。外面路邊也有規畫停車格，就碰碰運氣。其他地方像是桃園榮總醫院旁邊也有收費停車場，走路約5~10分鐘就可以抵達桃園神社。

桃園神社市集

桃園神社 每個周末都會有小市集攤販出來擺攤，有販售小飾品、甜點、小吃、手工藝品等等，這裡也是台中審計新村營運團隊接手經營，所以看得出整個風格跟審計新村都很相似。

神社市集開放日期：每週六、日及國定假日

神社市集開放時間：11:00 – 18:00

前幾天下過點雨，市集還是相當熱鬧，我們來的這天還有駐唱歌手現場演唱，頓時整個神社氣氛都被帶動了起來。

桃園神社環境介紹

桃園神社 園區設有飲水機、公共廁所，環境整理得滿乾淨的，旁邊有垃圾桶記得做好分類，大家一起愛護環境。

來自台北大稻埕的NO WORRIES CAFE提供咖啡及調酒飲品，那天買了一杯調有威士忌的拿鐵咖啡，味道香醇濃厚，明顯的威士忌香氣真的還不錯喝。

緣結祈願所

緣結祈願所光是周圍的造景就充滿日式風情，旁邊掛滿了許願的小字卡，非常好拍，敲打銅鑼接著掌心合十就能許願。

桃園神社 也是日本境外唯一留存下來的日本神社，不少人會在這打卡拍照。 桃園神社 內也有提供和服、浴衣出租體驗拍攝，或是也可以像我們一樣自己帶服裝過去拍。

鳥居

在 桃園神社 也有巨大鳥居造景，是鋼筋混凝土材質製作，表面洗石子，位在參拜的路線上非常顯眼。

水手舍

遵循日本傳統文化，到日本神社參拜一定都會先到水手社洗手漱口，完成所有清淨的儀式才會進入神社參拜，旁邊都設有指示牌引導，不妨也可以來體驗一下。

社務所

如果想要祈福，也可以到社務所，原本社務所為神社管理人員處理日常事務及參拜者休息、齋戒、沐浴之用，現在為神社展區跟遊客中心。

忠烈祠

一路沿著石梯向上，來到忠烈祠中門，這裡是前往拜殿的必經之路，進入莊嚴肅穆的祭祀空間，裡頭是個截然不同的綠意風景。

中門與鳥居有點類似，是祭祀空間與神社文化園區的分界點，另外這裡是禁止寵物入內的喔~

拜殿為一般朝拜者列隊祭拜的殿室，外表相當莊嚴，也是全區最大的殿宇，拜殿內供奉著眾烈士們的牌位，走進拜殿園區，給人一種與世隔絕的靜謐感。

風鈴區

接近傍晚時刻，神社文化園區內點起了燈，此時場景比白天更加優美更有氣氛。

隨著燈光的引導，來到了祈福風鈴區，每個風鈴上的字卡，都寫上了滿滿的祝福與心願。透過長廊的延伸感，也能在這裡拍出好看的照片。

井上豆花

井上豆花也是全台唯一在神社裡的豆花，內有露天座位，主要賣的是寒天豆花，逛累了就來這裡吃個豆花休息一下吧~

入口的長石梯點亮了燈籠，變得格外好拍，瞬間有讓人置身在日本的錯覺，如果遇到人多可以抓個低角度以燈籠當背景拍攝整個紅白燈海，這樣也可以避開人潮。

賞玩神社不用飛日本，可以來 桃園神社 體驗一下日本文化跟完整的參拜流程。神社也不定期會舉辦活動及表演，詳細資訊可以搜尋桃園忠烈祠神社的FB粉絲團。

【活動資訊】

冬光春影·紅白燈海

活動期間｜2023年12月16日至2024年2月29日（戶外展區24小時開放）

點燈時間｜週二至週日16:30~18:00

景點資訊

桃園忠烈祠暨神社文化園區

地址:桃園市桃園區成功路三段200號

電話:(03)332-5215

時間:09:00~17:00

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門票資訊/免費

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以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

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