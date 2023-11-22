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> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 2023桃園仙草嘉年華，活動日期：2023/11/25～2023/12/03｜龍潭觀光大池｜國旗屋米干店｜虎頭山公園｜奧爾森林學堂｜明倫三聖…

2023桃園仙草嘉年華，活動日期：2023/11/25～2023/12/03｜龍潭觀光大池｜國旗屋米干店｜虎頭山公園｜奧爾森林學堂｜明倫三聖宮～

2023-11-22 07:06:23 揚子陵 人氣：101
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窩客好文

揚子陵

發表篇數：460篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：桃園市 > 楊梅區

2023桃園仙草嘉年華是一場結合仙草文化｜休閒農業｜美食的盛大活動，於20231125日至123日期間在楊梅休閒農業區隆重舉行。

2023桃園仙草嘉年華，活動日期：2023/11/25～20

 

2023桃園仙草嘉年華

📆活動日期：2023/11/25()2023/12/03()

📸活動地點：楊梅休閒農業區｜楊梅區楊湖路三段239號，google 楊梅區上湖派出所，就在派出所對面的花田區域；或導航地址：楊湖路三段239

🕘活動時間：每天09:00-17:00

2023桃園仙草嘉年華，活動日期：2023/11/25～20

2023桃園仙草嘉年華，活動日期：2023/11/25～20

2023桃園仙草嘉年華，活動日期：2023/11/25～20

 

一早便來到了仙草嘉年華的主要活動地點之一楊梅休閒農業區一入眼簾大波斯菊｜黃波斯菊｜大百日草盛開～

百花爭艷，似乎正在訴說這裡熱鬧的氛圍，讓人忍不住拍照ing…

2023桃園仙草嘉年華，活動日期：2023/11/25～20

2023桃園仙草嘉年華，活動日期：2023/11/25～20

2023桃園仙草嘉年華，活動日期：2023/11/25～20

 

漫步在農田的小徑上，這裡兩旁的田地，都開滿了美麗的花兒，加上藍天白雲好天氣，每個角落拍拍～都是如此的美好。

2023桃園仙草嘉年華，活動日期：2023/11/25～20

2023桃園仙草嘉年華，活動日期：2023/11/25～20

2023桃園仙草嘉年華，活動日期：2023/11/25～20

 

一大片綻放的花海，花兒在陽光的照耀下顯得格外繽紛，我們一邊欣賞花海，一邊享受著微風拂面的感覺，彷彿走進了一個夢幻的童話世界。

2023桃園仙草嘉年華，活動日期：2023/11/25～20

2023桃園仙草嘉年華，活動日期：2023/11/25～20

2023桃園仙草嘉年華，活動日期：2023/11/25～20

 

只是今年種植仙草的面積有點大幅度縮水，跟去年比較起來有很大的落差感，不過秉持數大便是美的觀念，來到這邊走走也是不錯～

2023桃園仙草嘉年華，活動日期：2023/11/25～20

2023桃園仙草嘉年華，活動日期：2023/11/25～20

2023桃園仙草嘉年華，活動日期：2023/11/25～20

 

而這邊另外一個展區花況就比較漂亮一點，就這樣～和花兒拍拍；另一旁田地也有太陽麻花盛開～

2023桃園仙草嘉年華，活動日期：2023/11/25～20

2023桃園仙草嘉年華，活動日期：2023/11/25～20

2023桃園仙草嘉年華，活動日期：2023/11/25～20

 

就這樣四處走走，今年的主題是：童話仙境，就一起跟著桃樂絲｜稻草人｜獅子｜錫樵夫來這邊冒險吧！

一起來趣尋找奇幻的仙草之旅。

2023桃園仙草嘉年華，活動日期：2023/11/25～20

2023桃園仙草嘉年華，活動日期：2023/11/25～20

 

-------------- 我是分隔線 --------------

龍潭觀光大池，抵達現場的時候，剛好陽光被大片烏雲給遮住，水面彷彿像似一面寧靜的明鏡，目前左側吊橋正在維修禁行，要走右邊方向的橋。

2023桃園仙草嘉年華，活動日期：2023/11/25～20

 

桃園龍潭南天宮

地址： 325桃園市龍潭區神龍路77

營業時間：

每天  05:3020:30

1小時以內無料停車🚗｜廁所 🚾

2023/11/03~12/31因工程進行，吊橋封橋禁止通行！

2023桃園仙草嘉年華，活動日期：2023/11/25～20

2023桃園仙草嘉年華，活動日期：2023/11/25～20

2023桃園仙草嘉年華，活動日期：2023/11/25～20

 

今天再訪龍潭觀光大池，目前吊橋正在維修當中，不過沿著池畔走走也是不錯～

這裡有天鵝船的出租店家，相信在假日時光踩著天鵝船，漫遊欣賞池畔風光也蠻悠哉～

2023桃園仙草嘉年華，活動日期：2023/11/25～20

2023桃園仙草嘉年華，活動日期：2023/11/25～20

 

-------------- 我是分隔線 --------------

來桃園必吃的米干，有超多的店家，每一家都有其獨特的味道，今天依舊選擇國旗屋米干店來解饞。

2023桃園仙草嘉年華，活動日期：2023/11/25～20

 

國旗屋米干店

地址： 320桃園市中壢區龍平路215

營業時間：

星期六日  05:0019:00

星期一~三五  05:0015:00

星期四  休息

有料停車🚗｜廁所 🚾

2023桃園仙草嘉年華，活動日期：2023/11/25～20

2023桃園仙草嘉年華，活動日期：2023/11/25～20

2023桃園仙草嘉年華，活動日期：2023/11/25～20

 

小菜種類頗多，在本店點完菜色後，入坐在隔壁的一樓用餐，上菜速度很快，點選4綜合米干，再來一份大薄片豌豆粉｜青木瓜絲。

2023桃園仙草嘉年華，活動日期：2023/11/25～20

2023桃園仙草嘉年華，活動日期：2023/11/25～20

2023桃園仙草嘉年華，活動日期：2023/11/25～20

2023桃園仙草嘉年華，活動日期：2023/11/25～20

 

超細嫩的米干，內有豬肝豬肉還有微微半熟的蛋，整碗喀食下來，真的很好吃，推薦！

2023桃園仙草嘉年華，活動日期：2023/11/25～20

 

-------------- 我是分隔線 --------------

就在虎頭山公園內的奧爾森林學堂，一向是小朋友假日喜歡遊玩的地方，這裡超多的遊樂設施，可以盡情的在這奔跑~嬉鬧~

2023桃園仙草嘉年華，活動日期：2023/11/25～20

 

奧爾森林學堂

地址： 330桃園市桃園區公園路42

營業時間：

24 小時營業

🚗車子可停桃園市孔廟，平日3小時以內無料。

地址： 330桃園市桃園區公園路42

營業時間：

每天  08:0017:00｜廁所 🚾

2023桃園仙草嘉年華，活動日期：2023/11/25～20

2023桃園仙草嘉年華，活動日期：2023/11/25～20

2023桃園仙草嘉年華，活動日期：2023/11/25～20

 

而且這裡最大的特色有貓頭鷹的樹屋，走在上面的步道，彷彿跟森林的大樹一樣高。

2023桃園仙草嘉年華，活動日期：2023/11/25～20

2023桃園仙草嘉年華，活動日期：2023/11/25～20

2023桃園仙草嘉年華，活動日期：2023/11/25～20

 

超多的溜滑梯設備，還有四處超多可以休憩的座椅，加上森林總是綠意盎然，每逢假日時光，吸引許多大、小朋友前來遊玩～

2023桃園仙草嘉年華，活動日期：2023/11/25～20

2023桃園仙草嘉年華，活動日期：2023/11/25～20

 

-------------- 我是分隔線 --------------

今天行程的最後一站：明倫三聖宮

2023桃園仙草嘉年華，活動日期：2023/11/25～20

 

明倫三聖宮

地址： 333桃園市龜山區三聖路639

營業時間：

每天  04:3019:00

無料停車🚗｜廁所 🚾

2023桃園仙草嘉年華，活動日期：2023/11/25～20

2023桃園仙草嘉年華，活動日期：2023/11/25～20

 

位在虎頭山的明倫三聖宮，奉祀關聖帝君，而且在入口處，還有栩栩如生的九龍壁雕。

在大門的廣場，也可以俯瞰整個桃園市的美景。

2023桃園仙草嘉年華，活動日期：2023/11/25～20

2023桃園仙草嘉年華，活動日期：2023/11/25～20

 

今天的行程都是圍繞桃園市區遊玩，一天短短的輕旅行，卻拜訪了不同的景點，下次即將前往的是...

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