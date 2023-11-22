2023桃園仙草嘉年華是一場結合仙草文化｜休閒農業｜美食的盛大活動，於2023年11月25日至12月3日期間在楊梅休閒農業區隆重舉行。

2023桃園仙草嘉年華

📆活動日期：2023/11/25(六)～2023/12/03(日)

📸活動地點：楊梅休閒農業區｜楊梅區楊湖路三段239號，可google 楊梅區上湖派出所，就在派出所對面的花田區域；或導航地址：楊湖路三段239號

🕘活動時間：每天09:00-17:00

一早便來到了仙草嘉年華的主要活動地點之一楊梅休閒農業區，一入眼簾大波斯菊｜黃波斯菊｜大百日草盛開～

百花爭艷，似乎正在訴說這裡熱鬧的氛圍，讓人忍不住拍照ing…

漫步在農田的小徑上，這裡兩旁的田地，都開滿了美麗的花兒，加上藍天白雲好天氣，每個角落拍拍～都是如此的美好。

一大片綻放的花海，花兒在陽光的照耀下顯得格外繽紛，我們一邊欣賞花海，一邊享受著微風拂面的感覺，彷彿走進了一個夢幻的童話世界。

只是今年種植仙草的面積有點大幅度縮水，跟去年比較起來有很大的落差感，不過秉持數大便是美的觀念，來到這邊走走也是不錯～

而這邊另外一個展區花況就比較漂亮一點，就這樣～和花兒拍拍；另一旁田地也有太陽麻花盛開～

就這樣四處走走，今年的主題是：童話仙境，就一起跟著桃樂絲｜稻草人｜獅子｜錫樵夫來這邊冒險吧！

一起來趣尋找奇幻的仙草之旅。

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龍潭觀光大池，抵達現場的時候，剛好陽光被大片烏雲給遮住，水面彷彿像似一面寧靜的明鏡，目前左側吊橋正在維修禁行，要走右邊方向的橋。

桃園龍潭南天宮

地址： 325桃園市龍潭區神龍路77號

營業時間：

每天 05:30–20:30

☑1小時以內無料停車🚗｜廁所 🚾。

⛔2023/11/03~12/31因工程進行，吊橋封橋禁止通行！

今天再訪龍潭觀光大池，目前吊橋正在維修當中，不過沿著池畔走走也是不錯～

這裡有天鵝船的出租店家，相信在假日時光踩著天鵝船，漫遊欣賞池畔風光也蠻悠哉～

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來桃園必吃的米干，有超多的店家，每一家都有其獨特的味道，今天依舊選擇國旗屋米干店來解饞。

國旗屋米干店

地址： 320桃園市中壢區龍平路215號

營業時間：

星期六日 05:00–19:00

星期一~三五 05:00–15:00

星期四 休息

☑有料停車🚗｜廁所 🚾。

小菜種類頗多，在本店點完菜色後，入坐在隔壁的一樓用餐，上菜速度很快，點選4碗綜合米干，再來一份大薄片｜豌豆粉｜青木瓜絲。

超細嫩的米干，內有豬肝豬肉還有微微半熟的蛋，整碗喀食下來，真的很好吃，推薦！

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就在虎頭山公園內的奧爾森林學堂，一向是小朋友假日喜歡遊玩的地方，這裡超多的遊樂設施，可以盡情的在這奔跑~嬉鬧~

奧爾森林學堂

地址： 330桃園市桃園區公園路42號

營業時間：

24 小時營業

☑🚗車子可停桃園市孔廟，平日3小時以內無料。

地址： 330桃園市桃園區公園路42號

營業時間：

每天 08:00–17:00｜廁所 🚾。

而且這裡最大的特色有貓頭鷹的樹屋，走在上面的步道，彷彿跟森林的大樹一樣高。

超多的溜滑梯設備，還有四處超多可以休憩的座椅，加上森林總是綠意盎然，每逢假日時光，吸引許多大、小朋友前來遊玩～

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今天行程的最後一站：明倫三聖宮。

明倫三聖宮

地址： 333桃園市龜山區三聖路639號

營業時間：

每天 04:30–19:00

☑無料停車🚗｜廁所 🚾。

位在虎頭山的明倫三聖宮，奉祀關聖帝君，而且在入口處，還有栩栩如生的九龍壁雕。

在大門的廣場，也可以俯瞰整個桃園市的美景。

今天的行程都是圍繞桃園市區遊玩，一天短短的輕旅行，卻拜訪了不同的景點，下次即將前往的是...