雲林口湖一日遊景點推薦！漫遊小日月潭椬梧滯洪池，體驗杰樂蕃薯園挖地瓜，親子深度旅遊全攻略。

雲林海線一日遊推薦口湖與水林雙鄉鎮，探訪有小日月潭之稱的椬梧滯洪池與成龍濕地藝術季，品嚐在地蝦料理與體驗挖地瓜樂趣，是深度感受漁村風情的最佳選擇。

規劃雲林口湖一日遊時，建議以口湖遊客服務中心作為旅程的起點。這座中心不僅是當地的旅遊資訊站，更是串連周邊濕地生態園區的重要樞紐。旅客抵達後，可以先在中心內的餐飲區預約品嚐在地著名的鰻魚飯，補充體力後再出發。遊客中心提供自行車租借服務，讓旅人能以低碳漫遊的方式，愜意探索周邊的濕地風光。廣場前巨大的魚型地景藝術，更是許多遊客抵達後必定合影的熱門地標，為這趟海味旅程揭開序幕。

漫遊雲林小日月潭椬梧滯洪池，欣賞湖光水色與豐富生態

有著雲林小日月潭美譽的椬梧滯洪池，是近年來極具人氣的網美打卡景點。這裡原為台糖農場的甘蔗林，因颱風導致海水倒灌且長年積水不退，意外演變成了現今景色優美的湖泊。廣達 100 公頃的園區分為南池與北池，沿著環湖自行車道騎行，可以穿越林間秘境，享受芬多精的洗禮。湖中設有生態島與浮動碼頭，站在景觀台上遠眺，平靜的湖面倒映著藍天白雲，景色絲毫不輸給日月潭，是享受片刻寧靜的最佳去處。

冬季賞鳥勝地椬梧滯洪池，觀賞鸕鶿與蒼鷺的最佳季節

椬梧滯洪池擁有極為豐富的濕地生態，是自然愛好者不可錯過的寶庫。特別是在冬季，這裡成為了候鳥避冬的天堂，經常可以觀察到鸕鶿、蒼鷺等十多種鳥類在此棲息。遊客可以看見樹梢上白色的斑點，那是鸕鶿活動留下的痕跡，展現了最真實的自然樣貌。此外，園區內也規劃了露營區，提供完善的水電設施，讓喜愛戶外活動的家庭能在湖畔紮營，從清晨到日落，全天候沉浸在這片生意盎然的生態美景中。

走讀成龍濕地藝術季，探索流動藝術與環境共生的故事

位於口湖鄉的成龍濕地，同樣是因海水倒灌而從農田轉變為濕地的特殊景觀。這裡舉辦的成龍濕地流動藝術饗宴，邀請國內外藝術家利用在地資源與漂流木進行創作，將藝術裝置融入地景之中。例如藝術家以文蛤殼拼貼出的大型壁畫，或是利用竹子編織而成的裝置，都深刻傳達了土地與人文的情感。透過這些作品，遊客不僅能拍出充滿意境的美照，更能看見海平面下的聚落記憶，見證藝術與環境對話的動人篇章。





探訪興義軒休閒園區，品嚐在地蝦料理與購買蝦叔叔伴手禮

結束濕地行程後，推薦前往鄰近的興義軒休閒園區享用午餐。這座園區結合了休閒與美食，打造了優美的生態池與親子遊樂設施，如溜滑梯與沙坑，非常適合家庭客群。餐廳提供多樣化的在地風味餐，包括蔥薑鹽水白蝦、魚柳海鮮羹與蛤蠣冬瓜雞肉鍋等，食材新鮮且份量十足。飽餐一頓後，別忘了購買園區自產自銷的「蝦叔叔」蝦酥，這款以自家養殖白蝦製成的團購美食，口感酥脆且充滿鮮味，是雲林口湖必買的特色伴手禮。

體驗水林杰樂蕃薯園挖地瓜，認識甘薯故鄉的農村文化

午後時光，我們轉往鄰近的水林鄉，造訪被譽為蕃薯故鄉的杰樂蕃薯園。水林地區因臨海且擁有特殊的沙質土壤，孕育出的台農 57 號地瓜口感特別鬆軟綿密。在園區內，遊客可以親自下田體驗挖地瓜的樂趣，在農場主人的指導下，學習如何正確使用鏟子，挖出一顆顆金黃飽滿的寶藏。這不僅是寓教於樂的農食體驗，更讓都市長大的孩子能親近土地，感受農民耕作的辛勞與收穫的喜悅。

品嚐無添加蜜地瓜與地瓜茶，享受雲林親子遊手作DIY樂趣

在杰樂蕃薯園除了挖地瓜，還能參與各種有趣的手作 DIY 課程。利用地瓜製作造型饅頭，將食材發揮得淋漓盡致，過程療癒又充滿成就感。玩累了，不妨品嚐園區自製的蜜地瓜與地瓜脆片，這裡的產品堅持健康無添加，保留了地瓜最純粹的香甜風味。搭配一杯清爽甘甜的地瓜茶，讓味蕾也能享受一場低負擔的下午茶時光。這趟結合了生態、藝術、美食與農事體驗的雲林一日遊，絕對能讓您的假期充實而難忘。

口湖遊客中心(金湖休閒農業區)

地址：雲林縣口湖鄉梧南村光明路163號



杰樂蕃薯園－徐小華

地址：雲林縣水林鄉大溝村172號(杰樂蕃薯園)

電話：0921-956-208(Line)

指導單位：農業部農村發展及水土保持署南投分署

主辦單位：雲林口湖鄉金湖休閒農業發展協會



