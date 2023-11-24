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【板橋美食】暮樂町居酒屋 │ 暮色降臨後，讓心情和胃都快樂的文青風居酒屋 │酒單精彩、蝦滑手羽先必點 │ 新北耶誕城最佳補給站，吃了再逛 │

2023-11-24 19:36:13 elephant 人氣：102
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窩客好文

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發表篇數：336篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 板橋區

造訪商家：暮樂町居酒屋
place新北市板橋區文化路一段127號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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【板橋美食】暮樂町居酒屋 │ 暮色降臨時，可以讓你的心情和胃

 

＂暮＂色低垂，華燈初上，經過一天辛苦工作之後，揪幾個同事好友，找個能讓心情和胃都快＂樂＂起來的地方聚一聚吧！


想放鬆心情，沒有比小酌幾杯更好的方式；想要讓胃快樂，那就非大啖美食莫屬。板橋文化路上「暮樂町居酒屋」，清酒、燒酒、啤酒...琳瑯滿目，串燒、烤物、炸物、炒物應有盡有，文青風裝潢，氛圍輕鬆，環境舒適。地理位置超棒，離板橋車站步程只需 3 分鐘；過個馬路，就是新北耶誕城。營業時間從 18:00~01:00 ，賞燈之前吃飽再逛，或者逛完之後吃飽再睡，抑或逛到有點累，把這裡當中途補給站，都很適合。

 

《⛔飲酒請適量，喝酒不開車，開車不喝酒！未滿18歲，請勿飲酒！⛔》

 

【板橋美食】暮樂町居酒屋 │ 暮色降臨時，可以讓你的心情和胃

 

2023 新北耶誕城又開趴了，一路要嗨到 2024/01/01 ，這麼盛大的慶典，我們當然不會錯過。來到文化路，老婆說：「逛燈會之前，我們先到『暮樂町居酒屋』吃個晚餐吧！」我當然舉雙手贊成，因為這家的 GOOGLE 評論可是滿分 5.0 呢！

 

【板橋美食】暮樂町居酒屋 │ 暮色降臨時，可以讓你的心情和胃

 

門面是日式居酒屋的木質格調，看起來很舒服，門口懸掛著小小的日式燈籠，左側有一整櫃招財貓，造型很可愛！

 

【板橋美食】暮樂町居酒屋 │ 暮色降臨時，可以讓你的心情和胃

 

誰說日式居酒屋就一定要燈光昏暗，懷舊風格？「暮樂町居酒屋」的現代文青風，更對我的味。不管是呼朋引伴、成雙成對，或是獨自前來，都可以找到適合自己的座位。

 

【板橋美食】暮樂町居酒屋 │ 暮色降臨時，可以讓你的心情和胃

 

小小的廚房，效率卻很高，點完菜，不到五分鐘，餐點就陸續上桌。更厲害的是，裡面有三個師傅，有人大火燒烤，卻聞不到一絲油煙味；有人大火快炒，卻聽不到鍋鏟撞擊聲，顯然廚房的設計很用心。

 

【板橋美食】暮樂町居酒屋 │ 暮色降臨時，可以讓你的心情和胃

 

除了固定的常備菜單，牆上的隱藏菜單和精選清酒，一向都是內行人到居酒屋必看的重點，因為黑板上常常有令人驚喜的限量、限時菜色，或是特別的優惠措施。例如我們來的這一天，只要按讚追蹤「暮樂町居酒屋」 FBIG + @暮樂町居酒屋 發到限動，就送＂人氣香辣脆薯＂乙份。

 

【板橋美食】暮樂町居酒屋 │ 暮色降臨時，可以讓你的心情和胃

 

從這個角度看過去，可以看到餐廳的全貌，電視正在轉播我最喜歡的羽球賽。透過玻璃門，對面新北耶誕城正燈火輝煌，紅男綠女來往穿梭，賞燈拍照，歡樂的氣氛透窗而入，令人心懷大暢。

 

【板橋美食】暮樂町居酒屋 │ 暮色降臨時，可以讓你的心情和胃

 

老闆娘非常客氣，送上菜單的同時，也送上一碟免費小菜。剛好是老婆很愛吃的毛豆，瞧她笑得多開心！

 

【板橋美食】暮樂町居酒屋 │ 暮色降臨時，可以讓你的心情和胃

 

既然是居酒屋，串燒、烤物、揚物，當然是主角，加上一些快炒，以及湯品、甜點，將近 60 道菜色。

 

【板橋美食】暮樂町居酒屋 │ 暮色降臨時，可以讓你的心情和胃

 

酒單也是很重要的一環，畢竟居酒屋的來客，少不了小酌幾杯。「暮樂町居酒屋」的酒水種類很齊全，淡酒、烈酒都有，其中＂精選清酒＂最具特色，包含＂酒體清爽、果香飽滿、米香濃郁、季節限定＂四個系列。每個系列的酒品並非固定，例如現在店內的＂季節限定＂，推出的就是符合時令的＂秋酒 -- 十口万純米大吟釀＂，可以點單杯或是整瓶。若想喝點小酒助興，卻不知如何選擇，可以請老闆娘介紹，她會很耐心的給予專業的推薦。

 

《⛔飲酒請適量，喝酒不開車，開車不喝酒！未滿18歲，請勿飲酒！⛔》

 

【板橋美食】暮樂町居酒屋 │ 暮色降臨時，可以讓你的心情和胃

 

「暮樂町居酒屋」的串燒烤物是真正的直火炭烤，直火炭烤的迷人之處，除了現場烈火對視覺產生的強烈刺激，更重要的是能引出食材本味，火烤煙燻後也能帶給味覺更豐富的層次。不過，直火炭烤也非常考驗師傅功力，過與不及都會弄巧成拙；好在這裡的師傅功力不俗，可以駕輕就熟烤出一道道美食。

 

【板橋美食】暮樂町居酒屋 │ 暮色降臨時，可以讓你的心情和胃

 

直火炭烤需要功夫，使用烤箱、炸鍋也不是簡單的事，時間的拿捏是重點。我們點的菜色包括串燒烤物、炸物、炒物，三個師傅各司其職，難怪出菜的速度這麼快。

 

【板橋美食】暮樂町居酒屋 │ 暮色降臨時，可以讓你的心情和胃

 

時間不長，美酒佳餚就擺滿桌，各種食物的香味撲鼻而入，令人食指大動！

 

【板橋美食】暮樂町居酒屋 │ 暮色降臨時，可以讓你的心情和胃

 

老婆點了一杯＂彩來 純米吟釀 生詰＂，這是精選清酒中的＂果香飽滿＂系列。果香綜合麝香葡萄的香氣、蘋果的微酸、米旨的甜味，淡雅的滋味，味道很平衡。甜甜的口感，酒精濃度不高，非常適合清酒的入門者。

 

《⛔飲酒請適量，喝酒不開車，開車不喝酒！未滿18歲，請勿飲酒！⛔》

 

【板橋美食】暮樂町居酒屋 │ 暮色降臨時，可以讓你的心情和胃

 

鹽烤牛小排，2 串 ，190 元。無骨牛小排油花分布均勻，且因去掉骨頭及筋膜，口感比帶骨牛小排更加軟嫩、有嚼勁，很適合燒烤。所以來居酒屋，這是我必點的烤物。

 

【板橋美食】暮樂町居酒屋 │ 暮色降臨時，可以讓你的心情和胃

 

鹽烤牛小排烤得外熟內嫩，香氣逼人，口感鮮嫩多汁，喜歡牛肉的朋友一定會愛不釋口。

 

順帶一提，餐桌上有一隻我們沒看過的金屬小叉子，請教老闆娘之後才知道，原來它可以將串燒上的肉一塊塊取下來。多人聚餐需要分食的時候，這個小工具就非常實用。

 

【板橋美食】暮樂町居酒屋 │ 暮色降臨時，可以讓你的心情和胃

 

鹽烤大草蝦，2 隻，180 元。草蝦體型碩大，賣相一流，高溫鹽烤更能引出牠的甜味。

 

【板橋美食】暮樂町居酒屋 │ 暮色降臨時，可以讓你的心情和胃

 

我喜歡吃蝦，所以到居酒屋必點烤蝦，但常踩到蝦殼和蝦肉緊黏的雷，剝完殼後蝦子體無完膚，令人食慾全無。「暮樂町居酒屋」的鹽烤大草蝦，完全沒有這個惱人的問題，顯然草蝦夠新鮮，師傅的烤功也夠好。

 

草蝦夠新鮮當然好吃，以肉質的彈性和甜味來說，草蝦本來就是公認的蝦中之最，這隻鹽烤大草蝦的美味就不用懷疑，絕對是人間美味。

 

【板橋美食】暮樂町居酒屋 │ 暮色降臨時，可以讓你的心情和胃

 

蝦滑手羽先，2 隻，180 元。將雞翅翅腿部分去骨，填入蝦滑後進烤箱烘烤，這是別家居酒屋絕對吃不到的創意美食，不點可惜！

 

【板橋美食】暮樂町居酒屋 │ 暮色降臨時，可以讓你的心情和胃

 

烤雞翅油香迷人，蝦滑的 Q 彈滑順，兩者相遇會蹦出什麼新滋味？吃過蝦滑手羽先就知道。這道費工的創意菜，把海陸的鮮美融合，發揮一加一大於二的美味，令人一吃難忘！

 

【板橋美食】暮樂町居酒屋 │ 暮色降臨時，可以讓你的心情和胃

 

鹽烤杏鮑菇，100 元。肥厚的杏鮑菇切塊炭烤，灑些七味粉和青蔥就上桌，充滿菇類獨有的香味。

 

【板橋美食】暮樂町居酒屋 │ 暮色降臨時，可以讓你的心情和胃

 

別看它烤後的表皮好像有點皺，但是咬下去卻意外多汁，仔細看，筷子一夾就出水，鮮美的程度不用懷疑！簡單的椒鹽提味，就讓杏鮑菇的甜味更上一層樓。

 

【板橋美食】暮樂町居酒屋 │ 暮色降臨時，可以讓你的心情和胃

 

香烤軟絲，290 元。軟絲最吸引人的是它的軟 Q 嚼勁，但是如果切得太大塊，咬起來不但不雅觀，而且容易嘴酸。師傅很貼心，把它細切成適口的大小，即使嘴巴比較小的女姓朋友，也可以優雅的享用。

 

【板橋美食】暮樂町居酒屋 │ 暮色降臨時，可以讓你的心情和胃

 

肉質肥厚的軟絲，烘烤後非常香，口感很 Q 軟，有嚼勁但不會咬不斷，吃得出新鮮的海味。炭火的香氣，衝擊著味蕾， 越嚼味道越香，很耐吃。

 

【板橋美食】暮樂町居酒屋 │ 暮色降臨時，可以讓你的心情和胃

 

牛蒡天婦羅，100 元。

平常吃的牛蒡天婦羅都是關東煮的形式居多，沒想到它炸起來這麼好吃！極致酥脆的表皮，散發濃郁的香氣，裡面是軟 Q 的魚漿，還有牛蒡的清香，整體口感層次多元。我覺得最厲害的是即使放涼也很好吃，買一包外帶當零嘴，逛耶誕城時，邊走邊吃，想必十分愜意。

 

【板橋美食】暮樂町居酒屋 │ 暮色降臨時，可以讓你的心情和胃

 

和風唐揚雞，160 元。這是一道菜老少咸宜的炸物，也是我看到就必點的菜色。

 

【板橋美食】暮樂町居酒屋 │ 暮色降臨時，可以讓你的心情和胃

 

外表炸得金黃酥脆，咬下去卻會爆汁，肉質軟嫩又細嫩，我猜是溫體雞腿肉，才會這麼好吃。炸粉和雞肉味道很足，不用沾醬就滋味豐富，若是沾上美乃滋，口味更清爽。

 

【板橋美食】暮樂町居酒屋 │ 暮色降臨時，可以讓你的心情和胃

 

櫻花蝦高麗菜，120 元。

櫻花蝦經過大火煸炒後，釋放出迷人的鮮蝦味，搭配口感清甜爽脆的高麗菜，每一口都是最頂級的享受。

 

【板橋美食】暮樂町居酒屋 │ 暮色降臨時，可以讓你的心情和胃

 

午仔魚一夜干，300 元。烤得焦香撲鼻，整尾上桌，賣相一流。

 

【板橋美食】暮樂町居酒屋 │ 暮色降臨時，可以讓你的心情和胃

 

午仔魚肉質細緻，油脂豐富，而且刺少，是台灣人心目中的第一名，也是我的最愛。

 

【板橋美食】暮樂町居酒屋 │ 暮色降臨時，可以讓你的心情和胃

 

師傅的烤功了得，魚皮烤得酥脆不焦，魚肉熟得恰到好處，把豐富的油脂香氣都逼了出來，吃起來滿口油香，超過癮！

 

【板橋美食】暮樂町居酒屋 │ 暮色降臨時，可以讓你的心情和胃

 

現烤麻糬燒，90 元。冷冷的天，來一份熱熱的＂現烤麻糬燒＂做為晚餐的 ending ，再適合也不過了。 

 

【板橋美食】暮樂町居酒屋 │ 暮色降臨時，可以讓你的心情和胃

 

麻糬燒軟硬適中，糯米香氣迷人，重點是軟 Q 不黏牙；上面鋪滿帶有花生顆粒的花生粉，既有香氣又多了迷人的口感。不過甜、不膩口，每一口都是幸福的滋味。

 

【板橋美食】暮樂町居酒屋 │ 暮色降臨時，可以讓你的心情和胃

 

「暮樂町居酒屋」是一間很用心的居酒屋，不僅裝潢絕美，待客親切，餐點美味，在食材、烹調、擺盤等...各種小細節上，也都很用心。注重細節的程度，在一般餐廳常忽略的廁所最能看得出來，連最難維護的廁所都整理得既漂亮又乾淨，這種一絲不茍的職人精神值得敬佩，也是食安的最佳保證。

 

⛩️暮樂町居酒屋⛩️
☎️ 訂位專線：02-29666279
🏠 地址：新北市板橋區文化路一段127號1樓
🕤 營業時間：18:00-01:00  ( 最後入座&點餐時間 23:50 )
✔️ 週一公休、不定期店休請見 FB 官方粉絲頁
FB：https://www.facebook.com/muleding
 

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