堤諾義大利比薩 Tino’s Pizza Café ｜期間限定浮誇系聖誕花圈比薩，免千元享受甜鹹豪華義式饗宴！

又到了每年最期待的聖誕節，當然少不了來點大餐慶祝一下，知名連鎖【堤諾義大利比薩 Tino’s Pizza Café 】，推出可愛到讓人捨不得吃的聖誕圈在一起套餐，超萌的聖誕花圈造型比薩，頂頭霸氣撒上滿滿的配料，有甜有鹹的豪華義式饗宴組合，每人竟然不用五百元就可以吃到!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

環境分享

▼【堤諾義大利比薩 Tino’s Pizza Café 】在全台共有多家分店，這次來到位於中山區的台北民生店，從捷運行天宮站1號出口步行10分鐘即可抵達，看到轉角處大大的店面就是了!

▼【堤諾義大利比薩 Tino’s Pizza Café 】用餐環境以暖色系為主軸，搭配各種比薩的插畫圖示設計，給人一種充滿溫馨的氛圍，桌與桌也不會過於擁擠相當舒適。

▼【堤諾義大利比薩 Tino’s Pizza Café 】的餐點都是現點現做出爐，從手桿、灑料、烤製過程豪不馬虎。

▼【堤諾義大利比薩 Tino’s Pizza Café 】採取自助式用餐模式，提供多款醬料和檸檬水等可以自行取用。

菜單

【堤諾義大利比薩 Tino’s Pizza Café 】推出聖誕限定的聖誕圈在一起套餐，即日起到2024/1/1都可以吃到。

點我線上看菜單 : https://www.facebook.com/tinospizzacafe/menu/?id=100067099073849&sk=menu

餐點介紹

聖誕圈在一起雙人套餐💰869元⁡(原價💰1068元)⁡

▼聖誕圈在一起雙人套餐包含墨西哥辣烤雞花圈比薩 、蘿勒小螃蟹花圈比薩、酥炸小螃蟹與脆薯、可可QQ球與吉拿棒、100元飲品兩杯⁡。

墨西哥辣烤雞花圈比薩

▼如同花朵盛開的墨西哥辣烤雞花圈比薩 ，手桿的餅皮是偏麵包類型口感，頂頭撒上墨西哥辣雞、芝麻葉、紫洋蔥和莫澤瑞拉起司等多款配料，鹹香中吃得到番茄醬汁的酸甜，越嚼越香讓人停不下來!



蘿勒小螃蟹花圈比薩

充滿青醬香氣的蘿勒小螃蟹花圈比薩，竟然可以吃到金黃酥脆的小螃蟹，柔軟的餅皮夾著脆脆口感，還有濃郁的起司香氣好對味!

酥炸小螃蟹與脆薯

▼炸物組合酥炸小螃蟹與脆薯，咬起來香脆不會過於油膩，卡滋卡滋實在太過癮，還可以沾上特製的醬汁更夠味!

可可QQ球與吉拿棒

▼只要參加社群活動就送可可QQ球與吉拿棒，咬下可可QQ球要小心會爆漿，裏頭藏著苦甜的巧克力內餡，甜蜜滋味絕對不能錯過啦!

清涼檸香莫吉多 莓好時光莫吉多

▼套餐可以選擇兩杯100元內飲品，富有沁涼氣泡感的莫吉多，是沒有酒精的可以放心享用，清爽風味跟炸物鹹食很搭!

用餐心得

今年聖誕節別錯過這個花圈比薩，【堤諾義大利比薩 Tino’s Pizza Café 】將義式比薩的手工特色，結合創新又有趣的節慶元素，打造出獨一無二的全新料理，第一吃到造型這麼特別的比薩，重點是口感和口味都很不錯，搭配套餐有甜有鹹一次吃飽飽!

店家資訊

堤諾義大利比薩Tino’s Pizza Café

粉絲團 : 堤諾義大利比薩Tino’s Pizza Café FB

堤諾義大利比薩Tino’s Pizza Café 台北民生店

電話 : 02-2515-3488

地址：台北市中山區民生東路三段11號(捷運行天宮站)

營業時間：11:00-21:00

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/