提到金門大家就會想到用飛彈鋼炮作成的鋼刀，飛彈鋼炮做出來的刀子超鋒利，品質有保證也耐用

還提供了客製化的刻字服務，現場還有吳朝熙吳師傅現場製刀，讓大家了解製刀的過程和工法

許多本島的遊客、餐廳老板都來店內親自下單選購

尤其是日式料理店的板前師傅更是它們的熟客，製作出來的鋼刀更是一絕!!









金合利鋼刀 店內介紹

金合利鋼刀是金門的名刀，創立於1937年民國26年成立，看看年份是在二戰前就創立的名店啊

金門有很多叫金X利的鋼刀店，要認明金合利鋼刀是金門唯一有觀光工廠的喔

值得一提的是金合利鋼刀還有免費的售後服務，這是完全掌握製刀技術的工廠才有辦法提供的服務

這也是跟其他許多掛金門菜刀品牌的店家不一樣的地方

看看這刀炳像不像是手榴彈的紋路，新刀刀鋒很銳利，記得買【紅】的水果開第一刀，不然很容易切傷自己

千萬別不信邪，有些【規定】可不能不遵守

除了鋼刀還有其它的紀念刀









這幾款瑞士刀挺別緻，設計感還挺印地安風格，刀面是採用多層鍛造的技術非常值得收藏

金合利鋼刀 鋼刀製造過程

這裡鋼炮都是823炮戰遺留下的鋼炮，那時戰況激烈單打雙不打，共軍短短二小時發射了5萬枚炮彈朝金門射擊

遺留下的鋼炮就拿來做鋼刀，這叫物盡其用

炮刀鋼刀的製造工程這裡介紹的很詳細，當天來的菲律賓、馬來西亞的觀光客目不轉睛的盯著師傅打鐵，又看著圖片了解過程

外國遊客直盯著這些鋼炮看，應該是在確認是否真的炮彈，包括我在內

平均小時就有1、2輛的遊覽車進入店內，吳增棟吳師傅就會開始講解、製刀給遊客們知曉製作鋼刀的過程

遊客們都會拿起手機拍攝、記錄傳給親朋友好友們觀看，然後去前面的門市直接購買或是下訂特製









旁邊的鋼片就是已切工下來準備要磨成鋼刀的原始鋼片

中間會加鍛造粗胚，反覆的加工製造，冷水浸泡

所有的工法都是不斷的反覆進行，看著簡單其實挺費工

這些師傅都是歷經許久的反覆打磨才練就一身工夫

鋼刀切磨後再造修剪的動作再焠火製程









經過打磨拋光後鋼刀就出現了，當然這還沒有完工還需要再後製

有興趣的朋友們有去金門遊玩時一定要來金合利鋼刀觀光工廠走一趟

金合利鋼刀 MAESTRO WU小小工匠體驗活動

金合利鋼刀有推出MAESTRO WU小小工匠體驗活動，可透過 “官方LINE” 登記

製作過程大概是1個半小時，有專門的講師帶領大家怎麼作業，作成專屬自己的小刀鑰匙圈

講師說現場提供的小刀是最原始的粗胚，所有的打字、拋光、紋路、打磨都是自己來完成

一開始會讓大家練習怎麼敲打，會提供一塊鋼印板讓大家練習，直接敲在小刀上面敲壞就救不回

所以先在鋼印板上練習敲模，敲到差不多時再實戰敲打小刀

這隻黑色的機器是拋光打模機，這種很安全不用擔心小朋友會傷到手，但要小心頭髮會捲進去

拋光打模完成後會換成磨砂紙，完工後再加個扣環就成了鑰匙圈









每位體驗者的前方都有一組DIY的小工具，以及操作說明介紹

今天的體驗活動就如何把一把銅製小刀DIY成自己獨一獨二的鑰匙圈

Diy過程老師都會全程陪同，不用擔心安全上的問題，只要專注自己手邊的手，千萬不要敲到自己的手指啊

三把木搥敲出來的紋路都會不同，工藝技術永遠都不及格的我選了大鐵搥，大鐵搥敲出來的紋路是水波紋

二側敲的差不多時再拿鋼沖敲出自己的名字，有字的面向自己









每一個鋼沖上頭有英文或數字也有特殊符號，選好後再依序敲打，敲打時要大力點，敲太小力會印不上去

像我的G就是敲的太小也打歪了，所以連同後面的英文名也跟著擺不進去，然後回家碼才發現我好像拚錯英文名字XD

最後一個步驟就是用拋光機小範圍小範圍的去磨，大概1CM的範圍去磨它

磨的差不多時要換砂紙打磨刀身側邊，讓它不那麼粗糙，當然不磨也可以有些人愛粗獷一點

確認完工後帶著自己的小刀去做最後的加工裝鑰匙圈

美術工藝從不及格的我勉強敲出一把自己的專屬刻字小刀









金合利鋼刀推出的MAESTRO WU小小工匠體驗活動，小刀、鑰匙圈都是黃銅材質

小刀包含鑰匙圈五金都是黃銅材質，耐腐蝕特性，金黃色的色澤在研磨後更為光澤透亮

想感受一下怎麼製刀的嗎，快來 “官方LINE” 報名MAESTRO WU小小工匠體驗活動吧!!

金合利鋼刀 店家資訊

金合利鋼刀 觀光工廠

電話：082-323999

營業時間：AM09:00-PM18:00

地址：金門縣金寧鄉伯玉路一段236號

金合利鋼刀：官網

金合利鋼刀：粉絲團