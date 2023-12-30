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西澳旅遊／《Denison港》短暫停留後前往《仆倒風剪樹》

2023-12-30 16:13:39 Big Fish 人氣：102
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窩客好文

Big Fish

發表篇數：454篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：大洋洲 > 澳洲

西澳旅遊／Denison港與風剪樹

兩點半離開龍蝦工廠，四點半來到Denison port休息，

導遊說這裡也有龍蝦工廠，看來印度洋沿岸有不少適合龍蝦生長的地方。

 

西澳旅遊／Denison港與風剪樹

這個海岸看起來也蠻漂亮的。

 

西澳旅遊／Denison港與風剪樹

大家先去上廁所，然後再到外面走走。

 

西澳旅遊／Denison港與風剪樹

廁所後面就有休息區和草皮，是賞海景的好地方。

 

西澳旅遊／Denison港與風剪樹

還有適合小孩玩耍的沙坑。

 

西澳旅遊／Denison港與風剪樹

旁邊是個帶狀公園，有漂亮的草皮和幾棵大樹。

導遊已經預告待會兒會去看一棵快要躺平的風剪樹。

 

西澳旅遊／Denison港與風剪樹

旁邊有個雕塑，看起來像是魚，但又有現代工具符號的感覺。

 

西澳旅遊／Denison港與風剪樹

這一面就有雕出魚鱗。

 

西澳旅遊／Denison港與風剪樹

坐了兩小時的車，下來身伸腿，看看海面好舒服。

 

西澳旅遊／Denison港與風剪樹

十分鐘後繼續上路。

 

西澳旅遊／Denison港與風剪樹

開始出現大片的田地，中間會有幾棵樹，看起來風很大，有些樹都歪了。

 

西澳旅遊／Denison港與風剪樹

一路上看到不少像風車的東西，是抽水機喔。

 

西澳旅遊／Denison港與風剪樹

竟然又出現油菜花田了！

 

西澳旅遊／Denison港與風剪樹

約四十分鐘後來到了這棵躺平的風剪樹，車臨停在馬路邊，我們走過去拍照。

它就在一大片草皮上，周圍沒有特殊建築。

 

西澳旅遊／Denison港與風剪樹

這棵風剪樹幾乎躺平在地上，真的很誇張。

導遊說也因為它是這一帶最誇張的一棵，所以也引來遊客停車拍照。

 

西澳旅遊／Denison港與風剪樹

這附近一片遠看有點黃色，近看發現是花。

 

西澳旅遊／Denison港與風剪樹

看起來像是菊科植物，好像還有麥子混生其中。

 

西澳旅遊／Denison港與風剪樹

看起來像麥穗，但長得不高。

 

西澳旅遊／Denison港與風剪樹

查了一下，似乎是南非金盞草，

 

西澳旅遊／Denison港與風剪樹

冬天傍晚五點多，太陽快下山了，而且風超大的。

 

西澳旅遊／Denison港與風剪樹

附近有條路往內走，路旁種了一整排的樹。

 

西澳旅遊／Denison港與風剪樹

往更裡面可以看到牛群在吃草，大概是個牧場。

 

西澳旅遊／Denison港與風剪樹

稍微休息拍照後，我們就繼續趕路，

這一帶又有不少油菜花田，和前一天到波浪岩一樣，綿延好長一段路。

車子跑了一整天，離晚上用餐與住宿的Geraldton不遠了。

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西澳旅遊 Denison port Denison港 風剪樹
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