兩點半離開龍蝦工廠，四點半來到Denison port休息，

導遊說這裡也有龍蝦工廠，看來印度洋沿岸有不少適合龍蝦生長的地方。

這個海岸看起來也蠻漂亮的。

大家先去上廁所，然後再到外面走走。

廁所後面就有休息區和草皮，是賞海景的好地方。

還有適合小孩玩耍的沙坑。

旁邊是個帶狀公園，有漂亮的草皮和幾棵大樹。

導遊已經預告待會兒會去看一棵快要躺平的風剪樹。

旁邊有個雕塑，看起來像是魚，但又有現代工具符號的感覺。

這一面就有雕出魚鱗。

坐了兩小時的車，下來身伸腿，看看海面好舒服。

十分鐘後繼續上路。

開始出現大片的田地，中間會有幾棵樹，看起來風很大，有些樹都歪了。

一路上看到不少像風車的東西，是抽水機喔。

竟然又出現油菜花田了！

約四十分鐘後來到了這棵躺平的風剪樹，車臨停在馬路邊，我們走過去拍照。

它就在一大片草皮上，周圍沒有特殊建築。

這棵風剪樹幾乎躺平在地上，真的很誇張。

導遊說也因為它是這一帶最誇張的一棵，所以也引來遊客停車拍照。

這附近一片遠看有點黃色，近看發現是花。

看起來像是菊科植物，好像還有麥子混生其中。

看起來像麥穗，但長得不高。

查了一下，似乎是南非金盞草，

冬天傍晚五點多，太陽快下山了，而且風超大的。

附近有條路往內走，路旁種了一整排的樹。

往更裡面可以看到牛群在吃草，大概是個牧場。

稍微休息拍照後，我們就繼續趕路，

這一帶又有不少油菜花田，和前一天到波浪岩一樣，綿延好長一段路。

車子跑了一整天，離晚上用餐與住宿的Geraldton不遠了。