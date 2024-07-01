為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 旅遊 > 國外旅遊 > 西澳大伯斯地區Cannington中餐廳／天厨壹号Emperor's Kitchen 晚餐

西澳大伯斯地區Cannington中餐廳／天厨壹号Emperor's Kitchen 晚餐

2024-07-01 15:39:00 Big Fish 人氣：100
share
窩客好文

Big Fish

發表篇數：497篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：大洋洲 > 澳洲

西澳大伯斯地區Cannington中餐廳／天厨壹號Emper

結束了費里曼圖的海邊行程，要搭晚上十點的飛機取道新加坡回臺灣。

往機場的路上，先在Cannington的天厨壹号Emperor's Kitchen吃晚餐。

 

西澳大伯斯地區Cannington中餐廳／天厨壹號Emper

我們六點到達餐廳，店面看起來不小，名字也取得響亮。

看到裡面有掛燒味唷，看來是一家粵菜館。

 

西澳大伯斯地區Cannington中餐廳／天厨壹號Emper

這家也有賣白雪蟹，聽導遊說這數量少，比龍蝦還貴，

一隻要上萬吧，讓我想起帝王蟹，吃不到就只能拍照留念。哈哈))

 

西澳大伯斯地區Cannington中餐廳／天厨壹號Emper

我們被安排在包廂，不被外場打擾。

從外面走進去時有看到點心車，原來這裡也提供港式飲茶點心。

 

西澳大伯斯地區Cannington中餐廳／天厨壹號Emper

伯斯附近的中國餐館都用鐵盒裝飯，也會上蝦餅，不知道是哪裡的習俗。

 

西澳大伯斯地區Cannington中餐廳／天厨壹號Emper

長長的米粒粒分明，每人先來一碗好配飯。

 

西澳大伯斯地區Cannington中餐廳／天厨壹號Emper

先上熱湯，看起來蠻有料的，但看不出有什麼行頭。

 

西澳大伯斯地區Cannington中餐廳／天厨壹號Emper

撈了一下，原來有排骨，已經燉得很爛，還蠻鮮甜好喝的。

 

西澳大伯斯地區Cannington中餐廳／天厨壹號Emper

綠花椰蝦仁。

伯斯也算靠海，海鮮蠻多的，在伯斯吃到的蝦仁都蠻大的。

 

西澳大伯斯地區Cannington中餐廳／天厨壹號Emper

半隻燒雞，味道普通。

 

西澳大伯斯地區Cannington中餐廳／天厨壹號Emper

蜜椒豬扒(排)，依稀記得口感太老了些。

 

西澳大伯斯地區Cannington中餐廳／天厨壹號Emper

這道好像是腰果雞，雞肉還算嫩。

 

西澳大伯斯地區Cannington中餐廳／天厨壹號Emper

紅燒魚，看上去有點老，配料醬汁似乎是淋上去的。

 

西澳大伯斯地區Cannington中餐廳／天厨壹號Emper

蒜炒菠菜蠻嫩的。

 

西澳大伯斯地區Cannington中餐廳／天厨壹號Emper

麻婆豆腐很下飯。

 

西澳大伯斯地區Cannington中餐廳／天厨壹號Emper

芥蘭牛肉還蠻嫩的。

八菜一湯還是很豐富，不過沒有之前在伯斯吃過的三家好，略遜一籌。

 

在這邊用餐停留一小時，大家吃飽後，司機就開車送我們到機場，不到半小時就到了。

大家推著行李進去在大廳整理一下，再排隊辦理登機手續。

辦好手續時間還早，但外面沒得逛，就進去逛免稅店，

在機場免稅店買了乳液和木瓜霜當伴手禮，等時間到再去搭機。

八天西澳行程有些新奇的體驗，還蠻豐富的，到此要畫下句點囉。

下一段旅程還在孵，不確定要去哪裡呢！

 

天厨壹号 Emperor's Kitchen

文章標籤
西澳伯斯地區中餐廳 天厨壹号Emperor'sKitchen
創作者介紹
創作者 Big Fish 的頭像
Big Fish

BigFish自由自在的魚《●)))＞＜




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

#西澳旅遊
morechevron_right
文章關鍵字
西澳旅遊
檢舉
share
chevron_left

台北市中山區行天宮站美食/阿草的店/豆花、刨冰
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up