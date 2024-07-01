結束了費里曼圖的海邊行程，要搭晚上十點的飛機取道新加坡回臺灣。

往機場的路上，先在Cannington的天厨壹号Emperor's Kitchen吃晚餐。

我們六點到達餐廳，店面看起來不小，名字也取得響亮。

看到裡面有掛燒味唷，看來是一家粵菜館。

這家也有賣白雪蟹，聽導遊說這數量少，比龍蝦還貴，

一隻要上萬吧，讓我想起帝王蟹，吃不到就只能拍照留念。哈哈))

我們被安排在包廂，不被外場打擾。

從外面走進去時有看到點心車，原來這裡也提供港式飲茶點心。

伯斯附近的中國餐館都用鐵盒裝飯，也會上蝦餅，不知道是哪裡的習俗。

長長的米粒粒分明，每人先來一碗好配飯。

先上熱湯，看起來蠻有料的，但看不出有什麼行頭。

撈了一下，原來有排骨，已經燉得很爛，還蠻鮮甜好喝的。

綠花椰蝦仁。

伯斯也算靠海，海鮮蠻多的，在伯斯吃到的蝦仁都蠻大的。

半隻燒雞，味道普通。

蜜椒豬扒(排)，依稀記得口感太老了些。

這道好像是腰果雞，雞肉還算嫩。

紅燒魚，看上去有點老，配料醬汁似乎是淋上去的。

蒜炒菠菜蠻嫩的。

麻婆豆腐很下飯。

芥蘭牛肉還蠻嫩的。

八菜一湯還是很豐富，不過沒有之前在伯斯吃過的三家好，略遜一籌。

在這邊用餐停留一小時，大家吃飽後，司機就開車送我們到機場，不到半小時就到了。

大家推著行李進去在大廳整理一下，再排隊辦理登機手續。

辦好手續時間還早，但外面沒得逛，就進去逛免稅店，

在機場免稅店買了乳液和木瓜霜當伴手禮，等時間到再去搭機。

八天西澳行程有些新奇的體驗，還蠻豐富的，到此要畫下句點囉。

下一段旅程還在孵，不確定要去哪裡呢！

天厨壹号 Emperor's Kitchen