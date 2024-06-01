天氣漸漸炎熱，四月中和同事一起到行天宮上香祈福，

離開後一起去尋找甜點冰品，走進了松江市場附近的巷子，

同事說這家阿草的店很有名，看了門口的菜單，有冰品也有豆花；

附近有另一家則是黑糖剉冰，因為不想吃整碗冰，所以我們選了這一家。

阿草的店剛好在轉角處，招牌很大，位置不錯，

但其實內用區蠻小的，只有小小的五桌，難怪要先找座位再點餐。

菜單上有雪花冰、豆花、甜湯、茶飲、甜點，有些可選料，選擇還蠻多的。

天冷也可吃桂花紅豆紫米粥。

冰箱裡有奶酪、蛋糕、仙草茶、可麗露、達克瓦茲，想吃甜點可參考一下。

我們都要吃豆花，可以選兩種料，有20種可以選。

我和同事L點的手作冰豆花，$50，是豆花加兩種料和糖水。

同事L的是加花豆和花生，都煮得很軟。

我的加了芋頭和粉粿。

同事S點的豆漿冰豆花，$55，是豆花加兩種料和豆漿，吃起來更香濃。

同事選擇加了芋頭和仙草，與我的選擇類似。

我們在吃的時候，看到旁邊有人點了雪花冰，很大一碗，挺誘人的。

S提議我們點一碗分著吃，L說吃不下了，所以就沒點，留待下次囉。

回辦公室的路上見到這海南菜豆樹的花心中大喜，

之前只看過分享，這次終於親眼見到本尊。

這黃綠色的花朵在樹葉之間，不太容易看到，

平時開車經過我都沒發現它，這次真幸運，走路經過才被我看到。

這就是海南菜豆樹盆栽，平常很常看到，您看到花了嗎？

阿草的店

地址：台北市中山區錦州街218號

電話：(02)2562-7076

營業時間：週一 15~22；週二－週日 12~22