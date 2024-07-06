上半年工作結束了，會長安排同事們期末聚餐。

去年在隔壁的逸香樓，這次在第一大飯店三樓的敘香園。

以前也曾在第一大飯店聚餐，不過是在二樓的壹品宴，到敘香園是第一次。

敘香園成立至今已有五十多年，在網路查詢時，發現之前似乎是在仁愛路圓環，

2013年曾因高房租壓力暫停營業，後來才又到第一大飯店重新開張，

是受政商名流和藝人喜愛的江浙菜餐廳。

現在餐廳裡除了江浙菜，也有提供港式點心。

第一大飯店的大廳不大，只有簡單的接待櫃台，

要上三樓的餐廳可搭電梯或走樓梯。

三樓餐廳入口處有可愛的憲兵公仔。

有些同事沒參加，只開了六桌。

第一道菜像是冷盤拼盤，或是胡麻沙拉，

下面有生菜，上面有九孔、甜豆、甜黑豆、梅漬番茄、透抽和蜜鳳梨，

九孔和透抽新鮮甘甜，加上其他蔬菜吃起來很清爽。

炒干絲是贈送的小品，相當軟嫩入味。

很大一甕的佛跳牆，看湯蠻清的，但料很豐富，的確是佛跳牆，

與印象中佛跳牆不一樣，但清爽好吃呢！

當天會長提供柚子酒、梅酒、啤酒等，大家小酌一番，

柚子酒與梅酒分別是10與20左右的酒精度數，小口啜飲都很香甜順口。

喝酒會影響反應，所以※開車不喝酒，酒後不開車。

干燒大蝦是用蔥、辣椒和豆豉調味，蝦殼炸得酥脆，蝦肉新鮮Q彈。

紅燒豬肘燉得軟爛好入口，肥而不膩，清燙綠花椰沾醬汁吃剛好。

第一次看到炒韭黃蘿蔔糕，蘿蔔糕好嫩啊！

一整條豆酥魚也是少見，

服務生幫我們把魚刺挑起，魚肉好嫩，很像鱈魚的口感，

但通常豆酥鱈魚都是切片，鱈魚似乎不是長這樣。

白果莧菜也很嫩，入口即化。

蒸餃，可能是吃太多道，就沒特別注意內餡有什麼特色。

最後有好大一鍋芋頭米粉，配料也好豐富，這鍋下肚，肯定很飽。

當天的菜還蠻精緻有特色的，感覺不錯。

最後有甜點綠豆冰糕，冰冰涼涼的也不會太甜，好吃。

甜點還有酒釀湯圓，

淡淡的桂花香，嚐起來有微微的酒味，芝麻湯圓也不會太大顆。

吃飽要來點水果，有切好的芭樂、西瓜、鳳梨，

新鮮又甜，臺灣的水果就是好吃。

這次換了家餐廳，菜色和隔壁的逸香園不同，有新鮮感，也蠻精緻的。

感謝會長安排~

敘香園 官網

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地址：台北市中山區南京東路二段63號3樓

電話：(02)2531-2322