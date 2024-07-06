為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 中山區松江南京站美食餐廳／第一大飯店敘香園聚餐

中山區松江南京站美食餐廳／第一大飯店敘香園聚餐

2024-07-06 15:40:00 Big Fish 人氣：113
share
窩客好文

Big Fish

發表篇數：498篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

第一大飯店-敘香園
phone02-2531 2322
place台北市中山區南京東路二段63號3樓
作者本次評價：
4.35
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

第一飯店敘香園聚餐

上半年工作結束了，會長安排同事們期末聚餐。

去年在隔壁的逸香樓，這次在第一大飯店三樓的敘香園。

以前也曾在第一大飯店聚餐，不過是在二樓的壹品宴，到敘香園是第一次。

敘香園成立至今已有五十多年，在網路查詢時，發現之前似乎是在仁愛路圓環，

2013年曾因高房租壓力暫停營業，後來才又到第一大飯店重新開張，

是受政商名流和藝人喜愛的江浙菜餐廳。

現在餐廳裡除了江浙菜，也有提供港式點心。

 

第一飯店敘香園聚餐

第一大飯店的大廳不大，只有簡單的接待櫃台，

要上三樓的餐廳可搭電梯或走樓梯。

 

第一飯店敘香園聚餐

三樓餐廳入口處有可愛的憲兵公仔。

 

第一飯店敘香園聚餐

有些同事沒參加，只開了六桌。

 

第一飯店敘香園聚餐

第一道菜像是冷盤拼盤，或是胡麻沙拉，

下面有生菜，上面有九孔、甜豆、甜黑豆、梅漬番茄、透抽和蜜鳳梨，

九孔和透抽新鮮甘甜，加上其他蔬菜吃起來很清爽。

 

第一飯店敘香園聚餐

炒干絲是贈送的小品，相當軟嫩入味。

 

第一飯店敘香園聚餐

很大一甕的佛跳牆，看湯蠻清的，但料很豐富，的確是佛跳牆，

與印象中佛跳牆不一樣，但清爽好吃呢！

 

第一飯店敘香園聚餐

 當天會長提供柚子酒、梅酒、啤酒等，大家小酌一番，

柚子酒與梅酒分別是10與20左右的酒精度數，小口啜飲都很香甜順口。

喝酒會影響反應，所以※開車不喝酒，酒後不開車。

 

第一飯店敘香園聚餐

干燒大蝦是用蔥、辣椒和豆豉調味，蝦殼炸得酥脆，蝦肉新鮮Q彈。

 

第一飯店敘香園聚餐

紅燒豬肘燉得軟爛好入口，肥而不膩，清燙綠花椰沾醬汁吃剛好。

 

第一飯店敘香園聚餐

第一次看到炒韭黃蘿蔔糕，蘿蔔糕好嫩啊！

 

第一飯店敘香園聚餐

一整條豆酥魚也是少見，

 

第一飯店敘香園聚餐

 服務生幫我們把魚刺挑起，魚肉好嫩，很像鱈魚的口感，

但通常豆酥鱈魚都是切片，鱈魚似乎不是長這樣。

 

(19)有白果.jpg

白果莧菜也很嫩，入口即化。

 

第一飯店敘香園聚餐

蒸餃，可能是吃太多道，就沒特別注意內餡有什麼特色。

 

(22)敘香園.jpg

最後有好大一鍋芋頭米粉，配料也好豐富，這鍋下肚，肯定很飽。

當天的菜還蠻精緻有特色的，感覺不錯。

 

第一飯店敘香園聚餐

最後有甜點綠豆冰糕，冰冰涼涼的也不會太甜，好吃。

 

第一飯店敘香園聚餐

甜點還有酒釀湯圓，

淡淡的桂花香，嚐起來有微微的酒味，芝麻湯圓也不會太大顆。

 

第一飯店敘香園聚餐

吃飽要來點水果，有切好的芭樂、西瓜、鳳梨，

新鮮又甜，臺灣的水果就是好吃。

 

這次換了家餐廳，菜色和隔壁的逸香園不同，有新鮮感，也蠻精緻的。

感謝會長安排~

 

敘香園 官網

臉書粉絲頁

地址：台北市中山區南京東路二段63號3樓

電話：(02)2531-2322

文章標籤
第一飯店敘香園 松江南京站餐廳 江浙菜餐廳 敘香園 港式點心
創作者介紹
創作者 Big Fish 的頭像
Big Fish

BigFish自由自在的魚《●)))＞＜




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

#中山區美食餐廳
morechevron_right
文章關鍵字
中山區美食餐廳 松江南京美食餐廳 江浙菜 港式點心
檢舉
share
chevron_left

台北市中山區行天宮站美食/阿草的店/豆花、刨冰
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up