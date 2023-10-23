為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 新北新莊幸福商圈美食／阿芬泰式料理好滋味

新北新莊幸福商圈美食／阿芬泰式料理好滋味

2023-10-23 17:40:45 Big Fish 人氣：100
share
窩客好文

Big Fish

發表篇數：436篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：阿芬泰式料理 ร้านใบเฟริ์น
phone02-8992-2922
place新北市新莊區中信街42號
作者本次評價：
4.40
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

新北新莊幸福商圈美食／阿芬泰式料理

國慶假期中聽老媽說她買了這家泰國料理的打拋飯，好奇之餘我也來嚐嚐看。

 

新北新莊幸福商圈美食／阿芬泰式料理

有兩個店面組成，一邊是廚房，另一邊才是用餐區。

入口處檯子上有菜單，入座前自己拿一份到座位上劃記，再交給店員。

 

新北新莊幸福商圈美食／阿芬泰式料理

一整個店面的用餐區也只能擺八張桌子，用餐時間很快就坐滿了。

平時我就看過蠻多人用餐的，生意很好。

 

新北新莊幸福商圈美食／阿芬泰式料理

菜單選擇還算不少，竟然有中文和泰文，讓人有點驚訝。

菜色有適合單人用餐的，人多也可以點菜合吃，側邊還可選辣度，蠻不錯的。

我自己來用餐，就點炒河粉吃吃看，後來又追加了一份涼拌青木瓜絲。

 

新北新莊幸福商圈美食／阿芬泰式料理

冰箱裡有飲料可以點用，旁邊櫃子上有餐具、醬料和塑膠袋，

餐具自取，若吃不完要打包也是自己來。

 

新北新莊幸福商圈美食／阿芬泰式料理

我去的時候沒什麼人，不用等太久餐點就來了。

 

新北新莊幸福商圈美食／阿芬泰式料理

泰式炒河粉看起來就蠻好吃的，有蝦子和透抽，鮮度還可以。

用蛋、豆芽菜和韮菜去拌炒河粉，醬油提味，蠻香的，

還附上花生粉和檸檬片，而且選了小辣，整體味道很有層次。新北新莊幸福商圈美食／阿芬泰式料理好滋味

 

新北新莊幸福商圈美食／阿芬泰式料理

河粉有彈性，QQ的好吃。

 

新北新莊幸福商圈美食／阿芬泰式料理

涼拌青木瓜絲看起來很清爽，但就顯得不太夠味。

我覺得花生要碾碎香氣才會出來，直接放一整顆有點偷懶啊。

 

新北新莊幸福商圈美食／阿芬泰式料理

有放小蝦米唷。

真可惜，記憶中曾吃過的涼拌青木瓜絲比較好吃。

 

新北新莊幸福商圈美食／阿芬泰式料理

那天晚上又來吃，這回點了酸辣湯麵，應該是用冬蔭功湯底。

有趣的是，我的麵端上來後，隔壁桌的跑來問這是什麼，

我說是酸辣湯麵，他說他也要點這道。新北新莊幸福商圈美食／阿芬泰式料理好滋味

 

新北新莊幸福商圈美食／阿芬泰式料理

酸辣湯麵也是加海鮮去煮，不過其他配料就跟炒河粉不同了，

酸辣湯裡有洋蔥、豆芽菜、空心菜、杏鮑菇、美白菇、芹菜、青蔥、小番茄，

量都不多，但種類很多，很豐富，吃起來也是好多層次。新北新莊幸福商圈美食／阿芬泰式料理好滋味

湯頭酸辣好喝，跟川味比的話，泰式比較偏酸、微辣。

 

新北新莊幸福商圈美食／阿芬泰式料理

菜單上寫的是酸辣湯麵，不過看起來跟早上的河粉一樣。

＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊

新北新莊幸福商圈美食／阿芬泰式料理

後來有一天家裡有飯，我去買了一道小辣椰汁綠咖哩雞，再燙個青菜就很讚。

這椰汁綠咖哩雞的湯汁很多，裡面有茄子、紅蘿蔔、菜豆、九層塔、檸檬葉，

料超級多，也很香，不過味道有點鹹，拌飯很好吃，可以吃好幾碗。

阿芬泰式料理的餐點味道還不錯，我覺得下次人多聚餐也可以來呢。

 

新北新莊幸福商圈美食／阿芬泰式料理

同場加映~

四天的國慶假期我沒出遠門，太無聊就外出散步，

來到好久沒去的運動公園，正好遇到棒球場有球賽，

我走上運動中心綠建築屋頂，正好可以偷窺球賽。

這天是中信兄弟對上富邦悍將，場中熱鬧的加油聲不斷，

突然看到有顆小白球被打出去，落在觀眾席，哇，是全壘打耶。

在一旁的小女孩一直看，不想走，她爸爸問小女孩是不是還想看全壘打。

但他自己就說，一場難得有全壘打，要再看到恐怕很難。

我回家後晚點再查，那天真的只有那支全壘打，

那我也太幸運了，剛好看到那支全壘打！

最近天氣涼爽，很適合運動，大家可以一起動起來喔。

 

阿芬泰式料理 臉書

地址：新北市新莊區忠信街42號

電話：(02)8992-2922、0953-019-932

營業時間：早上11:00~晚上9:00(週一公休)

文章標籤

新北新莊美食 新莊幸福商圈美食 椰汁咖哩雞 泰式酸辣湯麵 泰式炒河粉
創作者介紹
創作者 Big Fish 的頭像
Big Fish

BigFish自由自在的魚《●)))＞＜




#新莊區美食
morechevron_right
文章關鍵字
新莊區美食 新莊幸福商圈美食 新莊泰式料理
檢舉
share
chevron_left

松江南京站美食／麵大廚四平店／吃一碗麵可享用
延伸閱讀

純木炭燒烤-新莊福壽街美食-平價串烤

 Hayli Ann

【台南 南區】美式復古深夜咖啡荒流 HomeReal 來場老派式的cofffee date

 我是艾兒比！！

台北美食 饃饃噠心動肉夾饃｜超澎湃肉夾饃「餡料塞到滿出來」 獨特「千層餅皮」酥脆到沒天理惹！

 算命的說我很愛吃

【涼拌小菜】初誠良物 藤椒魚皮X金蒜脆掌 涮嘴下酒菜 團購美食

 shouyadog
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

Big Fish

發表篇數：436篇

作者的其它文章
同類據點
雲香泰國雲南美食 板橋 照片

雲香泰國雲南美食 板橋

4.50 (1人評鑑)

區域：新北市板橋區
饗泰多 Siam More 泰式風格餐廳(永和比漾店) 照片

饗泰多 Siam More 泰式風格餐廳(永和比漾店)

4.90 (1人評鑑)

區域：新北市永和區
泰吉食坊-泰式個人餐-調理包 照片

泰吉食坊-泰式個人餐-調理包

0.00 (0人評鑑)

區域：新北市板橋區
黎明緬甸小吃 照片

黎明緬甸小吃

4.30 (1人評鑑)

區域：新北市中和區
夏天小館 照片

夏天小館

4.80 (2人評鑑)

區域：新北市蘆洲區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up