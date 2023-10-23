國慶假期中聽老媽說她買了這家泰國料理的打拋飯，好奇之餘我也來嚐嚐看。
有兩個店面組成，一邊是廚房，另一邊才是用餐區。
入口處檯子上有菜單，入座前自己拿一份到座位上劃記，再交給店員。
一整個店面的用餐區也只能擺八張桌子，用餐時間很快就坐滿了。
平時我就看過蠻多人用餐的，生意很好。
菜單選擇還算不少，竟然有中文和泰文，讓人有點驚訝。
菜色有適合單人用餐的，人多也可以點菜合吃，側邊還可選辣度，蠻不錯的。
我自己來用餐，就點炒河粉吃吃看，後來又追加了一份涼拌青木瓜絲。
冰箱裡有飲料可以點用，旁邊櫃子上有餐具、醬料和塑膠袋，
餐具自取，若吃不完要打包也是自己來。
我去的時候沒什麼人，不用等太久餐點就來了。
泰式炒河粉看起來就蠻好吃的，有蝦子和透抽，鮮度還可以。
用蛋、豆芽菜和韮菜去拌炒河粉，醬油提味，蠻香的，
還附上花生粉和檸檬片，而且選了小辣，整體味道很有層次。
河粉有彈性，QQ的好吃。
涼拌青木瓜絲看起來很清爽，但就顯得不太夠味。
我覺得花生要碾碎香氣才會出來，直接放一整顆有點偷懶啊。
有放小蝦米唷。
真可惜，記憶中曾吃過的涼拌青木瓜絲比較好吃。
那天晚上又來吃，這回點了酸辣湯麵，應該是用冬蔭功湯底。
有趣的是，我的麵端上來後，隔壁桌的跑來問這是什麼，
我說是酸辣湯麵，他說他也要點這道。
酸辣湯麵也是加海鮮去煮，不過其他配料就跟炒河粉不同了，
酸辣湯裡有洋蔥、豆芽菜、空心菜、杏鮑菇、美白菇、芹菜、青蔥、小番茄，
量都不多，但種類很多，很豐富，吃起來也是好多層次。
湯頭酸辣好喝，跟川味比的話，泰式比較偏酸、微辣。
菜單上寫的是酸辣湯麵，不過看起來跟早上的河粉一樣。
＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
後來有一天家裡有飯，我去買了一道小辣椰汁綠咖哩雞，再燙個青菜就很讚。
這椰汁綠咖哩雞的湯汁很多，裡面有茄子、紅蘿蔔、菜豆、九層塔、檸檬葉，
料超級多，也很香，不過味道有點鹹，拌飯很好吃，可以吃好幾碗。
阿芬泰式料理的餐點味道還不錯，我覺得下次人多聚餐也可以來呢。
同場加映~
四天的國慶假期我沒出遠門，太無聊就外出散步，
來到好久沒去的運動公園，正好遇到棒球場有球賽，
我走上運動中心綠建築屋頂，正好可以偷窺球賽。
這天是中信兄弟對上富邦悍將，場中熱鬧的加油聲不斷，
突然看到有顆小白球被打出去，落在觀眾席，哇，是全壘打耶。
在一旁的小女孩一直看，不想走，她爸爸問小女孩是不是還想看全壘打。
但他自己就說，一場難得有全壘打，要再看到恐怕很難。
我回家後晚點再查，那天真的只有那支全壘打，
那我也太幸運了，剛好看到那支全壘打！
最近天氣涼爽，很適合運動，大家可以一起動起來喔。
阿芬泰式料理 臉書
地址：新北市新莊區忠信街42號
電話：(02)8992-2922、0953-019-932
營業時間：早上11:00~晚上9:00(週一公休)