國慶假期中聽老媽說她買了這家泰國料理的打拋飯，好奇之餘我也來嚐嚐看。

有兩個店面組成，一邊是廚房，另一邊才是用餐區。

入口處檯子上有菜單，入座前自己拿一份到座位上劃記，再交給店員。

一整個店面的用餐區也只能擺八張桌子，用餐時間很快就坐滿了。

平時我就看過蠻多人用餐的，生意很好。

菜單選擇還算不少，竟然有中文和泰文，讓人有點驚訝。

菜色有適合單人用餐的，人多也可以點菜合吃，側邊還可選辣度，蠻不錯的。

我自己來用餐，就點炒河粉吃吃看，後來又追加了一份涼拌青木瓜絲。

冰箱裡有飲料可以點用，旁邊櫃子上有餐具、醬料和塑膠袋，

餐具自取，若吃不完要打包也是自己來。

我去的時候沒什麼人，不用等太久餐點就來了。

泰式炒河粉看起來就蠻好吃的，有蝦子和透抽，鮮度還可以。

用蛋、豆芽菜和韮菜去拌炒河粉，醬油提味，蠻香的，

還附上花生粉和檸檬片，而且選了小辣，整體味道很有層次。

河粉有彈性，QQ的好吃。

涼拌青木瓜絲看起來很清爽，但就顯得不太夠味。

我覺得花生要碾碎香氣才會出來，直接放一整顆有點偷懶啊。

有放小蝦米唷。

真可惜，記憶中曾吃過的涼拌青木瓜絲比較好吃。

那天晚上又來吃，這回點了酸辣湯麵，應該是用冬蔭功湯底。

有趣的是，我的麵端上來後，隔壁桌的跑來問這是什麼，

我說是酸辣湯麵，他說他也要點這道。

酸辣湯麵也是加海鮮去煮，不過其他配料就跟炒河粉不同了，

酸辣湯裡有洋蔥、豆芽菜、空心菜、杏鮑菇、美白菇、芹菜、青蔥、小番茄，

量都不多，但種類很多，很豐富，吃起來也是好多層次。

湯頭酸辣好喝，跟川味比的話，泰式比較偏酸、微辣。

菜單上寫的是酸辣湯麵，不過看起來跟早上的河粉一樣。

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後來有一天家裡有飯，我去買了一道小辣椰汁綠咖哩雞，再燙個青菜就很讚。

這椰汁綠咖哩雞的湯汁很多，裡面有茄子、紅蘿蔔、菜豆、九層塔、檸檬葉，

料超級多，也很香，不過味道有點鹹，拌飯很好吃，可以吃好幾碗。

阿芬泰式料理的餐點味道還不錯，我覺得下次人多聚餐也可以來呢。

同場加映~

四天的國慶假期我沒出遠門，太無聊就外出散步，

來到好久沒去的運動公園，正好遇到棒球場有球賽，

我走上運動中心綠建築屋頂，正好可以偷窺球賽。

這天是中信兄弟對上富邦悍將，場中熱鬧的加油聲不斷，

突然看到有顆小白球被打出去，落在觀眾席，哇，是全壘打耶。

在一旁的小女孩一直看，不想走，她爸爸問小女孩是不是還想看全壘打。

但他自己就說，一場難得有全壘打，要再看到恐怕很難。

我回家後晚點再查，那天真的只有那支全壘打，

那我也太幸運了，剛好看到那支全壘打！

最近天氣涼爽，很適合運動，大家可以一起動起來喔。

阿芬泰式料理 臉書

地址：新北市新莊區忠信街42號

電話：(02)8992-2922、0953-019-932

營業時間：早上11:00~晚上9:00(週一公休)