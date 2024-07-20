放暑假就是要出門放鬆度假，約了退休同事到桃園龜山小旅行，

這次要住在林口長庚A8站附近的《悅徠館》。

我們曾經兩度一起出國，蠻懷念那些日子的。

林口和龜山我都還算熟，這次就讓我來帶路。

關於地名，林口和龜山被高速公路隔開來，

大家習慣說林口長庚，其實它的位置在桃園龜山。

1990年我就跟著老師去過長庚醫學院(合唱團)，

多年來看著林口長庚周遭發展得非常熱鬧，真是不可同日而語。

這裡要往台北也很方便，只是現在房價也水漲船高啊。

從文化三路轉進華興三街就來到了《悅徠館》，

我很驚訝的發現熱鬧的文化三路上有許多餐廳，

轉個彎就到的《悅徠館》卻融入住宅區，在安靜的巷子裡，

有自己的地下停車場，還有充電車位，是個很理想的住宿地點。

停好車，來到大廳，感覺很中國風，好優雅。

接待櫃檯馬上有人幫我們辦入住手續。

聽說前一天是金秀賢在林口體育館辦見面會，《悅徠館》有好多住客呢。

拿到房卡要上樓的話，電梯就在櫃檯後面；右手邊過去則是可供休息的大廳。

落地窗的光線和視野相當好，外圍人行道上有樹木植栽隔開來，

看出去滿眼綠樹很舒適，也不怕被看。

室內冷氣很強，炎炎夏日坐在這兒休息好舒服。

還貼心提供點心和飲料吧供住客享用，24小時開放。

飲料有果汁、汽水、礦泉水、咖啡和茶包；小點心則有甜有鹹，還有銅鑼燒。

食用完畢再將杯盤放到架子上。

我們放好行李想出門時剛好下起大雷雨，就在這裡坐了一會兒，

後來放晴了，我們才去長庚養生村。

《悅徠館》有小型會議室可租用，

據說鄰近的華亞科技園區裡的公司就會到這裡來開會。

餐廳在會議室旁邊，有左右兩區，一般會在餐桌區用餐。

另一邊是沙發座位，也可以做為小型聚會場地。

此外一樓還有歡唱空間，住客只要登記就可以使用。

從外觀看《悅徠館》不是很大，但大廳後面還有個戶外庭園，

池塘裡養了不少錦鯉，見到有人還會自動游過來，以為有人要來餵魚了。

池中小睡蓮蠻優雅的，池畔有棵有腰身的松柏和一排直挺的竹子，

是個小而美的庭院。

那棵松柏蠻大棵的，感覺價值不斐，也真的為這小庭園增添了優雅的氣息。

沿著走道往後走還有個小平台，是吸菸區，我們去的時候完全沒煙味，

樹下座位看上去是個休息的好地方。

餐觀完一樓，拿著行李搭電梯進房間囉，

梯間很雅致，很喜歡這帶有中國風的佈置。

《悅徠館》有八樓，我們被安排在七樓，

這裡有個戶外小庭院，館方正在規畫成一個可讓大家使用的文青空間。

我們的二人房就在戶外庭院旁邊，空間蠻大的，

除了雙人床，還有一張躺椅，衛浴設備則在靠近陽臺的地方，

跟我們前一星期到宜蘭住宿的旅館房間設計得好像。

電視下方的櫃子也很好放東西，而且一目了然！

這張床真的好大，應該是King size，睡覺時側翻也不會影響到另一個人。

躺起來軟硬適中，室內冷氣也可調到舒適的溫度，

我們都不是容易入睡的人，但當晚睡得安穩，真的很讚。

浴廁是乾溼分離，使用法國密碼的沐浴用品與免治馬桶，

也備有浴巾與腳踏墊。

洗手檯在外面，有備品與吹風機。

現代提倡環保，《悅徠館》也鼓勵客人自己帶一次性備品，

訂房時事先告知，可以省100元喔。

門旁玄關上有礦泉水、咖啡和茶包，可以自己煮水泡來喝。

若有貴重物品，也有保險箱可以鎖起來。

我們自己有帶拖鞋，就沒使用房間內的拖鞋了。

地下一樓有健身區，可以打桌球，也可以撞球，

我們在外面吃過晚餐，回來在這兒玩了好久的撞球，再打打桌球，

在這裡玩了三個多小時，趣味十足。

只是我們打桌球時球會一直跑出去，

如果兩側能有網子拉上，撿球應該可以輕鬆些。

一側有健身器材，可以騎飛輪，也可以慢跑，還可以舉啞鈴。

有一台桌上足球台應該也會很好玩，我們忙著撞球和打桌球就沒玩這個了。

另一側有幼兒遊戲區，沙發區則可以玩Wii。

如需方便，旁邊也有廁所。

《悅徠館》還提供自助洗衣、烘衣服務，洗衣精就在旁邊櫃子上，

免投幣自行操作就可洗衣烘衣，對外出的旅人來說真的超級方便！

早餐提供時間是七點到十點，住客可以自己選擇用餐時間。

隔天早上我們先去中坑荷花池賞荷，再回來吃早餐，

來到餐廳發現餐檯上準備了好多食物，胃口大開。

有四道保溫熱菜和兩個蒸籠，一個蒸籠是小籠包，一個是各色包子饅頭。

也有臺灣傳統清粥小菜。

想吃西式麵包也沒問題，可以把麵包烤熱，還提供多樣抹醬。

另一側餐檯上則有起司、燻鮭魚、西瓜與生菜沙拉吧。

五種早餐飲品，選擇好多。

也可以吃早餐穀物加飲品。

冰箱裡有更多飲品、優格和布丁，還有餐後必來的咖啡和茶。

我先拿了些菜和飲料，

因為沒有荷包蛋了，廚房詢問我要炒蛋還是荷包蛋，

另外幫我做好送上，很貼心，真是太感謝了。

後來我們又吃了好吃的麵包和咖啡，吃得很飽。

十一點前退了房，我們又去撞球，才到林口觀音寺走走。

《悅徠館》館內的設置和服務讓我覺得好像住在高級大樓的感覺，

這次在《悅徠館》住得舒適、玩得開心、吃得飽足，

好像住在家裡般自在，我尤其喜歡它安靜的地點，讓人可以放鬆休息。

我們也趁機在附近走走，身心靈得到放鬆與滿足。

我也已經想到我的國外朋友，

下次她再來臺灣找我，我想推薦她住《悅徠館》，

希望到時館方會有接送服務囉。

館方提供三張500元折價券給我的好友們，歡迎大家留言跟版主索取喔。

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地址：桃園市龜山區華興三街18號(文化三路386號旁)

電話：03-3280088/03-3280177