三月的時候同事看到亞尼克有團購優惠，就詢問大家要不要一起買蛋糕，

後來我也參加了，可選的品項好多，有點難抉擇哩。

有生乳捲、派塔和乳酪蛋糕，有好幾種口味可選，均一價380，

買十送一條原味生乳捲，扣掉原味生乳捲，平均每種大約355元左右。

有抹茶系列，也有起司系列，用不同顏色的盒子裝。

這長條形包裝是同事的宇治抹茶生乳捲，

使用的抹茶是守護600年日本遺產茶園(堀井七茗園)的石臼研磨抹茶，

再加上北海道奶霜調製出細緻的抹茶奶霜，用宇治抹茶泡芙蛋糕包起來。

我沒有吃，但我想味道應該不錯。

我上官網查詢，這款目前沒有貨，要等到九月才出貨。

同事的宇治抹茶巴斯克生乳酪，6吋不會很大，

跟上面的抹茶生乳捲一樣使用堀井七茗園的抹茶，

乳酪則使用了澳洲奶油乳酪、北海道奶油乳酪和高達熟成(硬質)乳酪。

我喜歡乳酪蛋糕，這個也是我會想吃的，不過也是要等到九月才有。

有人訂烤布丁起司，也是六吋，是用鮮奶、雞蛋和紐西蘭奶油起司做的，

外層的派皮也很講究，

是用日本日清麵粉、天然無鹽發酵奶油與美國藍鑽加州杏仁粉純手工捏製，

有濃濃的奶香味。

宇治抹茶系列還有茶之森宇治抹茶派，也是六吋，

上面有好多抹茶奶霜，一打開就聞到抹茶香。

我訂的是六吋水蜜桃派，打開也有濃濃的水蜜桃香味，

而且擺得像朵花，賞心悅目。

我跟同事商量好，我們一起對分茶之森宇治抹茶派與水蜜桃派。

蛋糕下方有放盤叉與小牙刀，

不過茶之森宇治抹茶派可能因為上面的抹茶奶霜太高，所以沒看到盤叉。

茶之森宇治抹茶派上方的抹茶奶霜好多，感覺製作上更費工，

上方還撒了抹茶粉，我覺得超像石門綠石槽的綠藻！

茶之森宇治抹茶派不只用了宇治抹茶與北海道奶雙做成的抹茶奶霜，

還夾了蕨餅和紅豆餡，下方也有一層宇治抹茶泡芙蛋糕，

抹茶奶霜不膩，口感很細，下方的蛋糕、派皮和夾餡呈現多層次口感。

這產品目前也沒有在賣唷。

水蜜桃派則是使用南非頂級糖漬水蜜桃，內餡也很多層喔。

最下方是奶油杏仁塔皮，然後是一層優格慕斯，上面有一些覆盆子果粒，

放上泡芙蛋糕後，在最上面用水蜜桃切片排成花朵，

口感也蠻有層次的，吃起來比茶之森宇治抹茶派紮實。

水蜜桃派很香甜，如果多一點點酸味，我可能會更喜歡。

亞尼克的蛋糕品項蠻多的，也一直開發新產品，品質不錯，口碑很好。

他們甚至有蛋糕販賣機，

對於臨時需要買伴手禮或突然想吃蛋糕的人來說很方便。

上官網可以看到不時有優惠折扣，同事們都覺得他們真的很會做生意。

母親節要到了，大家都需要蛋糕，可以參考看看囉。

亞尼克官網

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