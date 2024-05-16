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亞尼克生乳捲、派塔與乳酪蛋糕團購

2024-05-16 21:00:00 Big Fish 人氣：98
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窩客好文

Big Fish

發表篇數：490篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：亞尼克菓子工房 (萬里創始店)
phone02-2492-8717
place新北市萬里區瑪鋉路127-5號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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亞尼克蛋糕團購

三月的時候同事看到亞尼克有團購優惠，就詢問大家要不要一起買蛋糕，

後來我也參加了，可選的品項好多，有點難抉擇哩。

 

亞尼克蛋糕團購

有生乳捲、派塔和乳酪蛋糕，有好幾種口味可選，均一價380，

買十送一條原味生乳捲，扣掉原味生乳捲，平均每種大約355元左右。

有抹茶系列，也有起司系列，用不同顏色的盒子裝。

 

亞尼克蛋糕團購

這長條形包裝是同事的宇治抹茶生乳捲，

使用的抹茶是守護600年日本遺產茶園(堀井七茗園)的石臼研磨抹茶，

再加上北海道奶霜調製出細緻的抹茶奶霜，用宇治抹茶泡芙蛋糕包起來。

我沒有吃，但我想味道應該不錯。

我上官網查詢，這款目前沒有貨，要等到九月才出貨。

 

亞尼克蛋糕團購

同事的宇治抹茶巴斯克生乳酪，6吋不會很大，

跟上面的抹茶生乳捲一樣使用堀井七茗園的抹茶，

乳酪則使用了澳洲奶油乳酪、北海道奶油乳酪和高達熟成(硬質)乳酪。

我喜歡乳酪蛋糕，這個也是我會想吃的，不過也是要等到九月才有。

 

亞尼克蛋糕團購

有人訂烤布丁起司，也是六吋，是用鮮奶、雞蛋和紐西蘭奶油起司做的，

外層的派皮也很講究，

是用日本日清麵粉、天然無鹽發酵奶油與美國藍鑽加州杏仁粉純手工捏製，

有濃濃的奶香味。

 

亞尼克蛋糕團購

宇治抹茶系列還有茶之森宇治抹茶派，也是六吋，

上面有好多抹茶奶霜，一打開就聞到抹茶香。

 

亞尼克蛋糕團購

我訂的是六吋水蜜桃派，打開也有濃濃的水蜜桃香味，

而且擺得像朵花，賞心悅目。

我跟同事商量好，我們一起對分茶之森宇治抹茶派與水蜜桃派。

 

亞尼克蛋糕團購

蛋糕下方有放盤叉與小牙刀，

不過茶之森宇治抹茶派可能因為上面的抹茶奶霜太高，所以沒看到盤叉。

 

亞尼克蛋糕團購

茶之森宇治抹茶派上方的抹茶奶霜好多，感覺製作上更費工，

上方還撒了抹茶粉，我覺得超像石門綠石槽的綠藻！

 

亞尼克蛋糕團購

茶之森宇治抹茶派不只用了宇治抹茶與北海道奶雙做成的抹茶奶霜，

還夾了蕨餅和紅豆餡，下方也有一層宇治抹茶泡芙蛋糕，

抹茶奶霜不膩，口感很細，下方的蛋糕、派皮和夾餡呈現多層次口感。亞尼克生乳捲、派塔與乳酪蛋糕團購

這產品目前也沒有在賣唷。

 

亞尼克蛋糕團購

水蜜桃派則是使用南非頂級糖漬水蜜桃，內餡也很多層喔。

 

亞尼克蛋糕團購

最下方是奶油杏仁塔皮，然後是一層優格慕斯，上面有一些覆盆子果粒，

放上泡芙蛋糕後，在最上面用水蜜桃切片排成花朵，

口感也蠻有層次的，吃起來比茶之森宇治抹茶派紮實。

水蜜桃派很香甜，如果多一點點酸味，我可能會更喜歡。

 

亞尼克的蛋糕品項蠻多的，也一直開發新產品，品質不錯，口碑很好。

他們甚至有蛋糕販賣機，

對於臨時需要買伴手禮或突然想吃蛋糕的人來說很方便。

上官網可以看到不時有優惠折扣，同事們都覺得他們真的很會做生意。

 

母親節要到了，大家都需要蛋糕，可以參考看看囉。

 

亞尼克官網

臉書粉絲頁

文章標籤
亞尼克蛋糕 宇治抹茶 水蜜桃派 巴斯克乳酪蛋糕 堀井七茗園
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BigFish自由自在的魚《●)))＞＜




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#亞尼克生乳捲
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