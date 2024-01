一間餐廳的成功絕對不是只有主廚人一人,

而向心力、默契十足的穩健團隊應該也是相當關鍵;

那日,我一人預約了「譽瓏軒」,

服務人員帶位入座後,詢問了自己的時間狀況,

我說,有時間的.......

獨自在「譽瓏軒」吃午餐,徹底感受到了,

原本以為自己吃飯,應該會簡潔快速的步調,

沒想到一個人吃飯,不知不覺吃了三個小時,

連自己也訝異極了!

時間,就這麼流逝了,

很舒服、自在、愉快的度過了自己與美食的「約會」時光。

譽瓏軒

網站與訂位:https://www.cityofdreamsmacau.com/tc/dine/chinese/jade-dragon

地址:MO Jade Dragon, Level 2, The Shops at The Boulevard City of Dreams, 路氹連貫公路澳門

營業時間:12:00–15:00、18:00–22:30

電話:+85388682822

譽瓏軒菜單:https://www.cityofdreamsmacau.com/sites/g/files/cityofdreamsmacau/files/2023-01/cfmJadeDragonALaCarteMenu2022.pdf

新濠天地的譽瓏軒是在澳門唯二的米其林三星粵菜餐廳中的其中一間,

另一間是「8餐廳」,多年前自己曾經吃過,也讓人相當難忘;

這次來試試看另一家「譽瓏軒」。

譽瓏軒2013年開業,在隔年就獲得了米其林一星的認可,

在兩年後,獲得了摘下米其林二星,且蟬聯獲星;

後來在2019年得到了米其林三星。

在2023年的香港澳門米其林指南(MICHELIN Guide Hong Kong & Macau)

譽瓏軒已連續4年連莊,同時也在中外的各大美食榜單中備受肯定,

在2019年時名列「亞洲50最佳餐廳(Asia’s 50 Best Restaurants)」的第27名,

還有入選「中國人自己的美食榜」為宗旨的《黑珍珠餐廳指南》的三鑽最大獎...。

在入口處的牆上都能瞧見得獎紀錄,

帶位的服務人員會仔細介紹外,

也會貼心得詢問是否需要協助拍照,

甚至也會跟客人說,怎樣的位置拍起來較好.....

嗯,確實不是常有機會天天吃「米其林三星」餐廳,該留個紀錄的。

我在預定「譽瓏軒」時其實尚未看「米其林指南」是如何評譽的,

後來才查詢了一下:

「裝潢糅合了現代設計與中式美學,豪華而不失格調,無論是透明酒窖還是玉雕筷子座,都給人留下深刻印象。歐陽師傅帶領的團隊在傳統粵菜的基礎上,巧妙配搭世界各地的材料,把食材發揮得淋漓盡致,並孜孜不倦研發新菜式。除了荔枝木燒味、應季滋補燉湯外,時令菜式亦風味十足,其中香辣牛肋骨額外出色。」





譽瓏軒的裝潢還頗具巧思,

用「易經」五行方位作為設計,劃分為東、南、西、北和中心等五個區域,

空間運用了「清明上河圖」的圖樣主題,

讓人感受到濃濃的東方韻味,帶著高貴的韻味與雅致的氣質,

很美的用餐環境;有ㄧ、二樓兩層樓空間,

目前為了給客戶更舒適也便利的用餐環境,

二樓目前正在做些調整;

這裡有不少包廂與半隔間包廂,

挺適合多人用餐的。

那日,我用餐後打卡時,恩文哥馬上留言說「歐陽主廚很棒.....」

其實,用餐當日,服務人員有發現自己對美食的熱愛與細細品嚐的用心,

所以自己早已去問問歐陽文彥主廚在不在,

可惜,當日主廚剛好出去,所以沒機會遇到;

不過,服務人員說,有交代他的副手,看我想吃什麼甜點,

可以再幫加菜(笑)

可惜,我....吃飽了,如果吃得過撐,那就不舒服嚕,

所以就只好忍痛拒絕了,也期待未來有機會能遇到主廚。

譽瓏軒主廚歐陽文彥,曾任職港島廳、二宜樓客家菜、 喜迎樓與龍軒等多家餐廳,

工作人員提到,主廚特別重視食材品質,

會在市場...等地搜羅新鮮的當令食材,

且還會臨時增加菜單給客人驚喜,

因此也吸引了不少當地老客人不斷地再訪;

採用各國的有機農場進口肉類,

也使用從海外各地的食材,如:法國、日本及南中國海...等新鮮漁獲,

還用店內烹飪所使用的香草、香料....等也都是源有機農場,

除了美味外,也相當注重健康;

師傅擅長融合創新的現代烹調,加上擺盤巧思與意涵,

來呈現傳統粵菜的獨特風貌。

譽瓏軒也是有專業的侍茶師,

今日的菜單是海鮮為主,所以建議可選「白茶」或「綠茶」,

我選了「白茶」來搭配今日的餐點。

(關於侍茶師,我個人覺得永利軒的更加專業與對味)

首先上桌的是小食~蟹黃蘋果酥

粉嫩的模樣,撲鼻的香氣,很誘人,

入口時,酥皮香酥,裡頭吃得到新鮮的果粒與鮮美的蛋黃醬,

底層還有白芝麻,增添香氣外,

也能增加不同的口感。

經典的港點,在服務人員簡單的介紹後,要我從左往右吃,

口味清淡到重的順序。

元貝三色,這像是熟悉的燒賣,

但裡頭卻藏有三種不同的鮮美滋味;

厚薄均勻的皮,入口有嚼勁,包裹著鮮美的食材,

入口後不爭味,味道相當均衡,讓我覺得有些「禪」意,

吃完之後,滿口的鮮美滋味,口齒留香。

翡翠玉龍餃入口可以吃到完整的蝦,

皮的口感相當不錯,也是屬於有嚼勁的,

入口之後鮮美的湯汁爆出,鮮美極了!

我覺得口腔內像是有蝦、魚快樂悠遊其中,

突然想到了小當家的畫面,

嗯,相信漫畫家在吃美食時,肯定在腦海中出現了這樣的畫面。

黑椒燒汁一口和牛酥

這酥皮層次也太多了,

入口酥脆,並在舌尖上化開了,

接著裡頭的和牛油脂爆汁,

鹹中帶的微甜滋味與酥皮完美的融合在一起,

一口完食,讓人回味。

北海道毛蟹酸辣羹

之前服務人員貼心的詢問說:要上一碗?還是半碗呢?

我不是太懂的疑惑神情,她跟我解釋了一番,

說:看我一個女生來吃,怕我喝了一碗酸辣羹就飽了,

所以她想建議我半碗就好;

我接受了她的建議,她說,等會用「玉碗」幫我裝盛.....

玉碗上桌,我心想,這食器該價值不菲吧?!

嗯,裝在裡頭的羹湯會是啥滋味呢?

打卡蓋後,香氣誘人,入口時覺得這酸辣羹也太多層次了吧?

像是完美樂章般在裡頭吃得到鮮、酸、甜、鹹、辣;

裡頭有:有機蛋白、干貝絲、筍、豆腐、木耳⋯等,

使用了陳醋與義大利醋一起,有點微酸甜的滋味,

相當喜歡,讓我一口接著一口停步下來,

我想,以我以前的食量,來上一碗是沒問題的(笑)

不過,現在吃的比較小了;

另外,記得留上一些羹湯,可以加上白胡椒,又有不同的滋味。

接下來花雕醉富貴蝦、黑魚籽脆皮乳豬件、酥炸法國吉拉杂生蠔,

這道菜並沒有特別吃得順序,我就依照自己的心情來吃。

花雕醉富貴蝦

自己一直很喜歡富貴蝦的口感,

用二十年的花雕醋浸泡,味道不嗆,反倒是多了點清香,

也讓蝦肉更加鮮嫩脆口,

用的是靠頭部位置的大蝦肉,吃得到鮮美的滋味,

底下清翠的瓜(萵筍),很提味。

酥炸法國吉拉杂生蠔

現剖,現炸,經炸6-8秒,裡頭溫度剛好,

沒有多於的汁液,高溫鎖住了生蠔鮮美的滋味,不會湯湯水水與不愛的腥味

薄翠裹粉也恰到好處,

是不愛生蠔的自己也覺得好吃的呦!

對了,差點忘了提,這道是食材很厲害,

法國吉拉朵生蠔可是被譽為世界十大生蠔之一,肉體飽滿,甜度也較高。

黑魚籽脆皮乳豬件

必須得說一開始就被這上頭的魚子醬也吸引住了,

這....會不會太豪氣了呢?光這麼多的魚子醬,也太霸氣十足了!

不過,我倒是會有點擔心,是否會太搶味呢?

服務人員說,這是師傅特別選自「千島湖」的魚子醬,

我還以為我聽錯了,再次確認一下,是中國的千島湖嗎?

她說:是的,那裡有不少高品質的魚子醬,且行銷到全世界.....

黑魚籽脆皮乳豬件,最上面是是千島湖魚子醬,

接著是酥炸的脆皮與乳豬肉切分雙層、

底下則是炸饅頭?(也有點像是酥炸的麵包片)

入口後卡滋卡滋作響的豬皮在耳邊響起了好吃的聲音

意外的是來自中國千島湖魚子醬味道還挺清香

優雅不搶味,更增口感,

沒想到這樣的堆疊方式,入口滋味還挺奇妙

譽瓏軒炒飯

模樣很討喜,也有著「祝福」的寓意,

米缸中裝著滿滿的福氣與祝福,贈給來用餐的客人。

這裡頭也是很有乾坤的,

入口粒粒分明,且帶有一股熟悉的香氣,

有鮮蝦、干貝,東北五常長粒香米...;

服務人員看我品嚐的神情,來跟我聊天,

說:炒飯是用隔水蒸炒,裡頭還有斑斕葉、香茅、南薑⋯等

旁邊搭配炒飯的清炒蔬菜也不錯,

裡頭豬皮油扎很好吃。

冰梅溫室小番茄

這是自已又再加點的小點心,算是做了個味蕾的轉換;

服務人員很貼心的,幫我點了一人的份量,兩顆,

去皮後仍飽滿,梅粉清淡不搶味。

這脫皮的小番茄如此的飽滿,美麗,

真想知道是如何做的?

我覺得服務人員有讀心術嗎?正當我疑惑時,

她說:她也曾跟師傅請教過做法,師傅不藏私的教她,

但她做出來就是沒有去皮飽滿的模樣.....

師傅人好好,都不藏私的會教大家作法

她說:對呀!感覺這裡就像是個大家庭一樣......

那日跟服務人員聊得挺多,從她貼心的服務,

我也能感受到她對這份工作的熱愛

蛋白杏仁茶配懷舊酥皮蛋撻

這很澳門,很粵菜的甜點

入口滑嫩的杏仁茶,香甜不膩,濃郁的杏仁香中帶著微微的苦味,

是熟悉的杏仁茶滋味,

另外搭配外皮酥脆的蛋塔,

這樣的甜點收尾很不錯

熟悉的杏仁茶與蛋塔在這裡是吃巧的呦

譽瓏美點

這應該是會隨著季節不同,每日而不同的

擺盤很特別,有兩隻精巧的冰淇淋,

服務人員還提醒我拍完要先吃哦!

另外小盤中放著四樣不同的甜點,

酸、甜...等滋味搭配,

吃完讓人喜悅極了!





在「譽瓏軒」吃了很滿足,很舒服的一頓午餐

一個人也要好好吃飯,

今天,我就是如此實現;

挑了一間米其林三星餐廳,好好犒賞自己,

真是太....滿足,開心

那....花了多少錢呢?

大夥自己看帳單囉

說真的,我覺得這應該是自己目前吃過CP值最高的米其林三星餐廳吧?!

下次有機會我想再來吃晚餐

吃吃不同的菜色,

也想試試米其林指南中推薦的菜色

有去澳門旅行的朋友們,

可以先預訂,把「譽瓏軒」排入自己的美食清單中;

今日摘了三顆星,真是太.....滿足了,

可以準備回台灣嚕(笑)

...............................吃喝玩樂,沒有終點

快樂雲@FB、happycloud IG INSTAGRAM,

按個讚,大家一起在全世界打卡

此次澳門旅遊相關文章:

澳門米其林一星|蜀道Five Foot Road 美味得顛覆自己對「川菜」的印象。(美獅美高梅/澳門美食推薦/餐盤上的星星)

澳門美食|檸檬車露Lemoncello Gelato,澳門米其林推薦街頭小吃,大三巴牌坊必吃義式冰淇淋。

澳門甜點店|KAFKA Sweets & Gourmandises 卡夫卡 (荷蘭園店),嗜甜點的朋友必訪的小店。(澳門自由行/澳門法式甜點店)

澳門咖啡館|澳門% Arabica Macau Travessa Da Paixao 在大三巴牌坊旁戀愛巷。(文青必訪)

澳門旅遊|星宇航空(STARLUX Airlines)飛澳門(Macau)初體驗。(搭機心得、機上餐點、飛行時間、票價)