我真的是個腦波很弱的人（笑），尤其是關於「美食」；
看朋友Viviyu旅遊美食世界 她ＰＯ出中壢SOGO有新開的酸菜魚，
我...看著看著就想吃，馬上上網去訂位，沒想到無法預定晚上的座位，
所以我們就趁著5點營業時，立即來到店門口，想說，這樣應該有位置了吧！
抽了號碼牌，稍稍等了一下後，我們就入座嚕；
嗯～就這樣，我們就來到了中壢SOGO新開幕的「溜溜酸菜魚專賣店」，
真的很喜歡這個命名「溜溜」，
一晚上我跟皮皮說了好幾次，好可愛又好記的名字，且感覺就是好吃樣。
溜溜酸菜魚專賣店．中壢店
官網：https://www.hilai-foods.com/brand-content/37/hilai-liuliu-sauerkraut-fish
電話：（03) 280-5373
營業時間：【平日】午餐11:30-15:00 | 晚餐17:00-21:00
【假日】全天11:00-21:00
地點：320桃園市中壢區元化路357號 8F(SOGO百貨 中壢店8F)
造訪時仍在試營運中，聽說隔天才正式開幕；
店內有許多優惠活動，可惜現場工作人員都沒有說明，
所以我們大部分都錯過嚕（笑）
沒關係，反正東西好吃，比較重要嚕（笑）
自己有「來美食」APP所以換了一份「椒麻唐揚雞」，
其他是看到朋友部落格中說「加料有半價折扣」，
所以我們主動問了一下，服務人員說：「優惠無法併用」，
如果要加料半價折扣，就無法換APP所以換ˊ中的「椒麻唐揚雞」了.....；
嗯，好，我們再想想等會怎麼點。
入座之後桌上擺著一壺熱麥茶，
工作人員說是掃描QR Code點餐，
我們再看菜單的同時，有服務人員送上了三樣小菜，說這是可以無限續加的哦！
今天是牛蒡絲、豆乾還有梅子味的荸薺（馬蹄），
三樣都不錯吃，且碟子空了，工作人員看到還會主動補上，
不怕你吃的想法，讓我覺得很舒服（雖然，我們也吃不了多少啦）
溜溜酸菜魚．中壢店的菜單/MENU其實也挺簡單，
可以單點也可以點不同人數的套餐（週一到週五提供），
其中招牌酸菜魚還可以自由調整(不辣/加辣/加麻/免蔥/免蒜)，
可根據自己的口味哦！
另外還可以加點不同的配料，如：魚片、肉片、油條...等，
但必須是在點餐時就要一起點，上桌之後就無法加點了。
我們點的是溜溜平日套餐（雙人套餐）1~2人份，
售價是NT$929(不含10%服務費），
選了招牌酸菜魚、魚片蒸土雞蛋、香辣炸鬼肉還花了NT$75加購了紅糖軟糍，
然後再點了一份椒麻唐揚雞（用APP優惠卷換的），
對了加料了油條，但這部分就無法半價，用原價點嚕；
送出QR Code點餐單後，服務人員還會再來確認，
這樣很不錯，不然我誤點錯成酸菜牛，就吃不到酸菜魚了。
先上桌的是「香辣炸鬼肉」
上桌時還挺香的，醃製過豬肉條，酥炸之後再加上椒麻醬，
還不錯吃，這道菜很適合當作下酒菜哦！！
魚片蒸土雞蛋
上頭的魚片，我想已經可以知道酸菜魚的魚片口感了，
加上下頭剛蒸好的蒸蛋，挺清爽的，這滋味有點像是熟悉的茶碗蒸，
蒸蛋中放入了高湯，滋味有些微甜，再加上了些鮮魚的滋味，
據說用的是特選烏鱧魚片，這滋味還挺日式的；
好吃，是感覺營養又美味的美食。
椒麻唐揚雞
醃漬入味的雞肉塊，下鍋炸的香酥脆，
一口咬下、鮮嫩不乾柴；
不過還是得趁熱吃哦！！
皮皮還問說，這是不是韓式炸雞呢？哈哈，我說不是呦
接著是主角上桌「酸菜魚」，嘿嘿嘿，就是想吃酸菜魚，所以來了，
沒想到肚子已經先被前菜跟小菜給餵飽嚕（笑）
好大一鍋，香呀！！
據說用的是選雲林農家自種自醃的酸菜，豬油拌炒帶出酸菜的濃厚香氣，才剛端上桌就聞到濃郁的酸香氣味，加入了小米泡椒、朝天椒、天然醋，加入以雞骨、洋蔥、白蘿蔔、大白菜等食材熬煮2小時的高湯，酸香麻辣味十足，湯底別具一格，酸辣爽口的滋味令人回味無窮。（這是看了朋友vivi的描述）
上桌時，服務人員可能是太忙了，
都未能有機會跟我們解說，我還想問用的是哪裡的酸菜？
哪裡的花椒....等，甚至也想知道這魚又是哪裡產的....等，
哈哈哈，可能是在澳門吃飯吃得太習慣，
我會問食材的內容與一些做法，
或是沒問，澳門的餐廳也都會解釋細節（說菜）
讓我一時不太習慣呀！！
那....就好好吃飯嚕（笑）
魚，很嫩，味道很不錯，
使用的烏鱧魚，肉質鮮美滑嫩，沒有腥味或怪味，
我跟皮皮邊吃邊討論，會不會這種魚需要重口味的醬汁，
所以才被做成酸菜魚呢？
嗯，最近台灣，中壢...等地真的出現了好多酸菜魚呀！
不過，我沒吃過大陸正宗酸菜魚，所以並不知道味道是否一樣呢？
對了，酸菜魚加上油條就是覺得很搭耶！
我想酸菜魚需要配飯來吃哦！
好大一碗飯，煮得算是有點軟，
吃菜配飯，或是將醬汁給拌入飯中也都相當不錯；
裡頭除了魚片外，還有豆芽、粉絲、蘿蔔...等，
沒有調整過的辣度，我想，應該是適合所有人的。
在吃酸菜魚時，先上來的是甜點的小盤與叉子，
後來就是上甜點了「紅糖軟糍」，
其實，我不太喜歡這樣的上菜流程，
因為還在吃主餐，甜點就上了，且還是一道「熱甜點」
本應外酥內軟的熱紅糖軟糍，等我們吃完酸菜魚時，
甜點的熱度已經沒了，甚至外酥的口感已經變成了一點點硬（苦笑）
麻糬包裹紅豆餡，再加上糖漿與花生粉算是還不錯。
今晚的「溜溜酸菜魚專賣店」整體來說算是好吃的，
只是可能因為上菜流程的關係，
所以有些菜品都是集合好場內的單子一起上桌的，
所以有些食物的溫度似乎不是那麼到位，
哈哈哈，可能是我自己龜毛的點吧？！（特別是變冷的甜點）
不過，這裡的「酸菜魚」還挺對味的，
之後我們應該還會繼續來吃酸菜魚哦！
中壢新店開，推薦給大家，
高雄超夯酸菜魚「溜溜酸菜魚專賣店」
現在北台灣，在中壢SOGO吃得到哦！！
對了，店內裝潢的顏色挺鮮明可愛，
可惜今日人太多，就不好拍照嚕。
..............................吃喝玩樂，沒有終點
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