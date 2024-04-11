我真的是個腦波很弱的人（笑），尤其是關於「美食」；

看朋友Viviyu旅遊美食世界 她ＰＯ出中壢SOGO有新開的酸菜魚，

我...看著看著就想吃，馬上上網去訂位，沒想到無法預定晚上的座位，

所以我們就趁著5點營業時，立即來到店門口，想說，這樣應該有位置了吧！

抽了號碼牌，稍稍等了一下後，我們就入座嚕；

嗯～就這樣，我們就來到了中壢SOGO新開幕的「溜溜酸菜魚專賣店」，

真的很喜歡這個命名「溜溜」，

一晚上我跟皮皮說了好幾次，好可愛又好記的名字，且感覺就是好吃樣。

溜溜酸菜魚專賣店．中壢店

官網：https://www.hilai-foods.com/brand-content/37/hilai-liuliu-sauerkraut-fish

電話：（03) 280-5373

營業時間：【平日】午餐11:30-15:00 | 晚餐17:00-21:00

【假日】全天11:00-21:00

地點：320桃園市中壢區元化路357號 8F(SOGO百貨 中壢店8F)

溜溜酸菜魚專賣店．中壢店 線上訂位

造訪時仍在試營運中，聽說隔天才正式開幕；

店內有許多優惠活動，可惜現場工作人員都沒有說明，

所以我們大部分都錯過嚕（笑）

沒關係，反正東西好吃，比較重要嚕（笑）

自己有「來美食」APP所以換了一份「椒麻唐揚雞」，

其他是看到朋友部落格中說「加料有半價折扣」，

所以我們主動問了一下，服務人員說：「優惠無法併用」，

如果要加料半價折扣，就無法換APP所以換ˊ中的「椒麻唐揚雞」了.....；

嗯，好，我們再想想等會怎麼點。

入座之後桌上擺著一壺熱麥茶，

工作人員說是掃描QR Code點餐，

我們再看菜單的同時，有服務人員送上了三樣小菜，說這是可以無限續加的哦！

今天是牛蒡絲、豆乾還有梅子味的荸薺（馬蹄），

三樣都不錯吃，且碟子空了，工作人員看到還會主動補上，

不怕你吃的想法，讓我覺得很舒服（雖然，我們也吃不了多少啦）

溜溜酸菜魚．中壢店的菜單/MENU其實也挺簡單，

可以單點也可以點不同人數的套餐（週一到週五提供），

其中招牌酸菜魚還可以自由調整(不辣/加辣/加麻/免蔥/免蒜)，

可根據自己的口味哦！

另外還可以加點不同的配料，如：魚片、肉片、油條...等，

但必須是在點餐時就要一起點，上桌之後就無法加點了。

我們點的是溜溜平日套餐（雙人套餐）1~2人份，

售價是NT$929(不含10%服務費），

選了招牌酸菜魚、魚片蒸土雞蛋、香辣炸鬼肉還花了NT$75加購了紅糖軟糍，

然後再點了一份椒麻唐揚雞（用APP優惠卷換的），

對了加料了油條，但這部分就無法半價，用原價點嚕；

送出QR Code點餐單後，服務人員還會再來確認，

這樣很不錯，不然我誤點錯成酸菜牛，就吃不到酸菜魚了。

先上桌的是「香辣炸鬼肉」

上桌時還挺香的，醃製過豬肉條，酥炸之後再加上椒麻醬，

還不錯吃，這道菜很適合當作下酒菜哦！！

魚片蒸土雞蛋

上頭的魚片，我想已經可以知道酸菜魚的魚片口感了，

加上下頭剛蒸好的蒸蛋，挺清爽的，這滋味有點像是熟悉的茶碗蒸，

蒸蛋中放入了高湯，滋味有些微甜，再加上了些鮮魚的滋味，

據說用的是特選烏鱧魚片，這滋味還挺日式的；

好吃，是感覺營養又美味的美食。

椒麻唐揚雞

醃漬入味的雞肉塊，下鍋炸的香酥脆，

一口咬下、鮮嫩不乾柴；

不過還是得趁熱吃哦！！

皮皮還問說，這是不是韓式炸雞呢？哈哈，我說不是呦

接著是主角上桌「酸菜魚」，嘿嘿嘿，就是想吃酸菜魚，所以來了，

沒想到肚子已經先被前菜跟小菜給餵飽嚕（笑）

好大一鍋，香呀！！

據說用的是選雲林農家自種自醃的酸菜，豬油拌炒帶出酸菜的濃厚香氣，才剛端上桌就聞到濃郁的酸香氣味，加入了小米泡椒、朝天椒、天然醋，加入以雞骨、洋蔥、白蘿蔔、大白菜等食材熬煮2小時的高湯，酸香麻辣味十足，湯底別具一格，酸辣爽口的滋味令人回味無窮。（這是看了朋友vivi的描述）

上桌時，服務人員可能是太忙了，

都未能有機會跟我們解說，我還想問用的是哪裡的酸菜？

哪裡的花椒....等，甚至也想知道這魚又是哪裡產的....等，

哈哈哈，可能是在澳門吃飯吃得太習慣，

我會問食材的內容與一些做法，

或是沒問，澳門的餐廳也都會解釋細節（說菜）

讓我一時不太習慣呀！！

那....就好好吃飯嚕（笑）

魚，很嫩，味道很不錯，

使用的烏鱧魚，肉質鮮美滑嫩，沒有腥味或怪味，

我跟皮皮邊吃邊討論，會不會這種魚需要重口味的醬汁，

所以才被做成酸菜魚呢？

嗯，最近台灣，中壢...等地真的出現了好多酸菜魚呀！

不過，我沒吃過大陸正宗酸菜魚，所以並不知道味道是否一樣呢？

對了，酸菜魚加上油條就是覺得很搭耶！

我想酸菜魚需要配飯來吃哦！

好大一碗飯，煮得算是有點軟，

吃菜配飯，或是將醬汁給拌入飯中也都相當不錯；

裡頭除了魚片外，還有豆芽、粉絲、蘿蔔...等，

沒有調整過的辣度，我想，應該是適合所有人的。

在吃酸菜魚時，先上來的是甜點的小盤與叉子，

後來就是上甜點了「紅糖軟糍」，

其實，我不太喜歡這樣的上菜流程，

因為還在吃主餐，甜點就上了，且還是一道「熱甜點」

本應外酥內軟的熱紅糖軟糍，等我們吃完酸菜魚時，

甜點的熱度已經沒了，甚至外酥的口感已經變成了一點點硬（苦笑）

麻糬包裹紅豆餡，再加上糖漿與花生粉算是還不錯。

今晚的「溜溜酸菜魚專賣店」整體來說算是好吃的，

只是可能因為上菜流程的關係，

所以有些菜品都是集合好場內的單子一起上桌的，

所以有些食物的溫度似乎不是那麼到位，

哈哈哈，可能是我自己龜毛的點吧？！（特別是變冷的甜點）

不過，這裡的「酸菜魚」還挺對味的，

之後我們應該還會繼續來吃酸菜魚哦！

中壢新店開，推薦給大家，

高雄超夯酸菜魚「溜溜酸菜魚專賣店」

現在北台灣，在中壢SOGO吃得到哦！！

對了，店內裝潢的顏色挺鮮明可愛，

可惜今日人太多，就不好拍照嚕。

..............................吃喝玩樂，沒有終點

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