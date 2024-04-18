會來到荒 yermo．野陌工作室，我想應該是注定好的吧？！

那日，因跟朋友在附近不遠處約吃晚餐，

微陰的天氣，讓我們放棄了去海邊走走而來到了這裡；

究竟是為何能發現這間廢墟風隔的咖啡店呢？

我...已經不記得了；

且意外的發現，原來造訪時，老闆娘說這是第五天開業....

哈哈哈，如朋友說的，有時候不是我們去找店，

而是店來找我們（笑）

荒 yermo | 野陌工作室

地址：330臺灣桃園市桃園區新埔三街38巷46號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 10:30-18:30

電話：好像沒有提供

備註：低消一杯飲品、不接待12歲以下兒童

必須得說，這附近的環境真的挺神奇的，

離桃園中正藝文特區不遠，但附近的巷弄可是一點兒都不筆直，

巷弄間交替得有些複雜，且一個不小心就進入了死巷弄間，

還想著跟隨著前車找路，沒想到前車就開進了私人停車場....

哈哈哈，在這樣的情況下，我們還是停好了車，

穿過了奇怪的小路（甚至感覺像是私家庭院）來到了「荒 yermo．野陌工作室」

我想，這....就是緣份吧！

一棟獨立三層樓的老房子隱藏在新埔三街的巷弄之中，

原本以為是廢墟，但其實並不是，這是一棟有歷史感的老房子，

保留了原有建築的頹廢風格，毫不遮掩地展現磨石子地板，

斑駁的磚牆以及包廂式的設計，散發出工業風的美感。

每一層樓都有其獨特之處，更有個性十足的室外區域，

處處皆是拍照的絕佳場所，難怪才剛開幕，

就吸引著眾多網美、文青們前來拍照、打卡；

入店前就看到一組（笑）

必須得說，老房子還挺有味道的，

進入「荒 yermo．野陌工作室」這棟三層樓的老宅，

工作人員說可自行拿菜單，找個位置後，

然後再來點餐...

我們也不知道一樓好，還是二樓好？

所以就直接上了二樓，

二樓的空間像是保留老房子原本的隔間，一間一間的像是包廂一樣，

且還有布幔可以自行拉起來，

真是有趣的空間，

保留原本老屋的魔石子地板，

不同空間中放著不同的椅子，

還有一些小隔間的單人、雙人位置，感覺還挺有趣的，

每個角落也都很好拍哦！

最大空間的座椅區，這裡人氣最旺，

搭配上窗台上的綠植，感覺就是間網美店，好拍極了！

另外還有戶外空間，可以在老房子內看著鄰近的高樓大廈，

那感覺讓我想起了曼谷的咖啡館；

另外，還有三樓的座位區，從那裡看附近的環境，

更讓我想念起曼谷市區的一些私房咖啡館。

點餐時來到一樓後，才發現原來這裡前、後的風格也大不同，

感覺很有意思，且應該也是超好拍的哦！！

保留了原有結構，融合工業風格，

入口處的左側，也就是房屋的前面，保留了原本的結構，

特色窗邊座位仿佛民宅客廳般溫馨明亮，適合享受咖啡的朋友，

感覺工作也是挺不錯的（笑）

繼續往前走到了房屋的後棟，又是不同的感覺，

黑調的工業風，還有一個個的單人位置，

讓我想起了在京都的藍瓶咖啡；

（那天後棟那裡人有點多，所以我就沒拍照了）

嗯，很多風格聚集在老屋內，搭配上保留原本的磚牆，

再進行一些設計後，形成了一種迷人的魅力，

嗯，我想，之前我應該是在哪裡橋見過，所以就標註下來了「廢墟咖啡館」

不過，其實一點兒也不廢呦（笑）

那日，我們因晚上要吃大餐，

所以就只能點飲料嚕

點了西西里冰咖啡、海鹽奶蓋紅茶、玫瑰海鹽氣泡飲（不確定是哪一款氣泡飲）

我跟Wendy在二樓拍照，皮皮下去點餐，

所以不確定店家推薦他點哪一種氣泡飲

今天，就只先點飲料嚕

餐飲部份，看看之後有沒有機會再來嚕

Wendy點的海鹽奶蓋紅茶挺美的，

且隨著時間會有漸層的變化，

且她說還挺好喝的，

我點的是西西里冰咖啡，我覺得味道太淡了，

沒有很對味（笑）

皮皮點的氣泡飲，這....視覺很美，有海邊的感覺，

入口時，這有點像是冰淇淋汽水（笑）

味道也是比較清淡嚕

這次因沒有點餐飲，

所以不知道餐飲口味如何；

若只以飲料來說，應該算是較為清淡吧？！

離開前，老闆娘（可能是）還問我們飲料口味如何呢？

我們簡單說了還可以啦

不過，那日等飲料的時間有點久；

但這裡的空間還是挺有魅力的，

所以我也就先記錄下來，

到時有機會再來瞧瞧嚕

對了，目前的空間有些是室外與室內共通，

因此蚊子會到處亂竄，店家提供了防蚊液與殺蟲劑（類似）

在茶水區供自行取用哦！

哈哈哈，我是捕蚊燈體質，當天腳環就餵蚊子嚕

嗯，也許之後會再做些調整吧？！

據說荒 yermo．野陌工作室這裡還有早午餐、義大利麵...等可選，

之後有緣再來瞧瞧嚕！！

..............................吃喝玩樂，沒有終點

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